(CNN Español) — Las protestas en Colombia no cesan. Desde hace una semana, Cali, Bogotá y diversas partes del país se han manifestado contra el Gobierno de Iván Duque, lo que ha dejado, según cifras oficiales, 19 muertos y cientos de heridos. Y estas manifestaciones llegan hasta el ámbito digital, con la bandera colombiana como una de las protagonistas.

En redes sociales, personas difunden la situación que se vive en Colombia y muestran su rabia por la violencia empleada en las movilizaciones. Una de las formas de protesta digital que más se han replicado es la de publicar la bandera colombiana al revés.

Figuras públicas como J Balvin han denunciado en sus redes la situación en el país. En un tuit, el cantante colombiano publicó la bandera al revés.

Colombia can’t take this no more @CNN also in my Instagram accounts theres plenty videos of what’s going on right now !!! pic.twitter.com/XnF99aRSSH

— J BALVIN (@JBALVIN) May 4, 2021