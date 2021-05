Tsunami político en Panamá (julio de 2020) 0:47

(CNN Español) — Los expresidentes de Panamá Ricardo Martinelli (2009- 2014) y Juan Carlos Varela (2014 – 2019) están en la lista de las 50 personas que la Fiscalía Especial Anticorrupción pide llamar a juicio para que respondan por supuestos delitos cometidos en el caso Odebrecht, confirmó a CNN el Ministerio Público de Panamá.

Al preguntársele a la fiscal Tania Sterling si los exmandatarios Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela estaban en la lista de solicitados a juicio, la funcionaria contestó “podríamos señalar que, en efecto, son personas que están llamadas dentro de la investigación”.

En su vista fiscal, entregada hace un mes al órgano judicial del país, el Ministerio Público pide juicio contra 50 personas por supuesto blanqueo de capitales: 14 mujeres, 36 hombres, entre ellos, 14 exfuncionarios. Pero también se pide juicio contra tres exservidores públicos por presunta corrupción.

A Martinelli lo persiguen «intereses económicos y políticos tradicionales», dice su vocero

Al conocerse sobre el pedido de juicio en su contra, CNN pidió reacción al expresidente Ricardo Martinelli. Su vocero, Luis Eduardo Camacho, dijo que “intereses económicos y políticos tradicionales persiguen” a Martinelli.

“Porque Ricardo Martinelli, para darle buena calidad de vida a los panameños, y todo el mundo lo sabe y eso es lo que demuestran las encuestas, tuvo que pisarle callos a poderosos sectores económicos y políticos, que no entendían que la democracia no es democracia si los panameños no tienen una vida mejor”, expresó Camacho.

Por su parte, al pedir reacción del expresidente Juan Carlos Varela, su abogado Erasmo Muñoz aclaró en un mensaje de texto que el exmandatario “no está siendo investigado por ninguna obra de su periodo presidencial”. Dijo que la investigación se da por donaciones recibidas a sus campañas políticas, que en Panamá eran legales en ese momento y fueron «debidamente reportadas al Tribunal Electoral”.

El abogado enfatizó que Varela compareció de forma voluntaria en el proceso y cooperó en todo momento “sin acogerse a su prerrogativa de ser diputado del Parlamento Centroamericano”.

Tanto Martinelli como Varela han dicho anteriormente que son inocentes de los señalamientos.