(CNN) — La policía busca a los atacantes que abrieron fuego en un club de Florida, un incidente que le causó la muerte a por lo menos dos personas y dejó al menos 20 heridas, dijo el director de la policía de Miami-Dade, Alfredo Ramírez III.

Un Nissan Pathfinder blanco se detuvo en un club de billar en Hialeah entre las 12 y la 1 de la madrugada del domingo, señaló Ramírez.

Luego, tres personas «salieron del vehículo con rifles de asalto y pistolas y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la multitud» en el club, agregó el director de la policía.

«El resultado es de 20 a 25 víctimas con heridas de bala, y dos fallecidos en el lugar», declaró.

Se trasladó a los heridos a varios hospitales de la zona. Al menos uno de ellos se encuentra en estado crítico, comentó la policía.

«Son asesinos a sangre fría que dispararon indiscriminadamente contra una multitud y buscaremos justicia», tuiteó Ramírez. «Mis más profundas condolencias a la familia de las víctimas».

