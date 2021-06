(Crédito: Oppo)

(CNN Español) — El Oppo Find X3 y el OnePlus 9 Pro son celulares que no cuentan con el mismo reconocimiento que tiene el Galaxy S21 Ultra, principalmente porque Samsung es una empresa más reconocida a nivel mundial. No obstante, en este sector el reconocimiento no lo es todo y aquí te digo las principales diferencias entre estos tres celulares para ayudarte a determinar cuál podría ser un mejor dispositivo para ti.

El Oppo Find X3 y el OnePlus 9 Pro son los más parecidos de este grupo, ya que su inversionista más grande es el mismo y son celulares chinos que desde la parte frontal podrías pensar que son el mismo.

Pantalla y tamaño

Tanto el celular de Oppo como el de OnePlus tienen una pantalla de 6,7 pulgadas con una leve curvatura (el S21 Ultra tiene una de 6,9 pulgadas) y una tasa de actualización de 120Hz que permite que el contenido sea visible con facilidad y con gran detalle. Inclusive, estos celulares tienen una cámara frontal integrada a través de un orificio en la esquina superior izquierda.

En la parte trasera si se diferencian de manera importante, ya que el Oppo Find X3 Pro tiene el módulo de las cámaras integradas directamente en el cuerpo del celular, algo que lo hace verse y sentirse mejor en la mano, aunque también un poco más resbaladizo porque tu dedo no se bloquea con el módulo de las cámaras como en el OnePlus 9 Pro o hasta en el Galaxy S21 Ultra que tiene un módulo aún más grande y protuberante.

Carga y batería

Los tres celulares ejecutan Android 11, tienen el procesador Snapdragon 888 (al menos en Estados Unidos porque el S21 Ultra tiene procesador Exnos 2100 en algunos otros mercados), son resistentes al agua con la certificación IP68, se pueden cargar inalámbricamente y tienen carga inalámbrica reversible que permite cargar otros dispositivos con solo colocarlos en la parte trasera del celular.

Sin embargo, El Oppo Find X3 Pro y el OnePlus 9 Pro tienen cargas mucho más rápidas que el celular de Samsung. Por ejemplo, estos dos celulares se pueden cargar a través de cable a 65W (vatios), mientras que el Galaxy S21 Ultra se puede cargar a 25W. Además, la carga inalámbrica del OnePlus 9 Pro permite cargarlo a 50W, el Oppo Find X3 Pro a 30W y 15W.

Esto puede ser que solo sean números, pero la diferencia es impresionante porque en los celulares de Oppo y OnePlus puedes cargarlos por pocos minutos para incrementar de manera importante el porcentaje de batería en el celular, a tal punto que evito dejarlos cargando en la noche porque en cualquier momento los puedo casi que cargar de manera apropiada.

En cuanto a la duración de la batería, el Galaxy S21 Ultra es el ganador aquí porque aunque tiene una pantalla más grande también tienen una batería más grande (5.000mAh. Algo interesante es que aunque el Oppo Find X3 Pro y el OnePlus 9 Pro tienen la misma batería de 4.500mAh, la duración de la batería del Oppo Find X3 Pro duró más en la mayoría de los casos a pesar de que llegaba justo a todo un día de uso.

Desempeño y almacenamiento

En desempeño, la experiencia debería ser muy similar en todos ellos, hasta el Galaxy S21 Ultra con el procesador Exynos 2100 no creo que en el uso diario la diferencia vaya a ser demasiado diferente para la gran mayoría de personas.

Sin embargo, el Galaxy S21 Ultra se vende hasta con 16GB de RAM y tiene inicialmente 12GB, mientras que los otros dos celulares comienzan en 8GB y lo máximo que tienen es 12GB. No creo que de 12 a 16GB haya una diferencia muy grande en la mayoría de casos, pero en mi experiencia de 8GB a 12GB si se puede notar más la diferencia cuando se cambia mucho entre apps, principalmente.

El Galaxy S21 Ultra y el Oppo Find X3 Pro también son los únicos de estos celulares con hasta 512GB de almacenamiento, pero mientras que ese celular de Samsung y el OnePlus 9 Pro tienen 128GB de almacenamiento inicial, el Oppo Find X3 Pro se puede comprar desde 256GB.

Otro aspecto relacionado a la experiencia general está en la interfaz. Aunque estos tres celulares Android ejecutan Android 11, la experiencia es bastante diferente. El OnePlus 9 Pro ofrece una experiencia más pura de Android, el Oppo Find X3 Pro ha mejorado de ser una mezcla entre iPhone (iOS) y Android a ser una experiencia media entre Android puro y mucha personalización. Por su parte, el Galaxy S21 Ultra es el que ofrece la mayor personalización, aunque ha mejorado en los últimos años para parecerse más y más a Android puro.

Cámaras

En las cámaras es otra área donde Samsung toma un poco la delantera porque logra la mayor cantidad de veces mejores fotos regulares y tiene cámaras que permiten hacer zoom óptico 3X y 10X que es mucho mejor que el zoom que se puede lograr en los otros celulares.

La cámara gran angular del Galaxy S21 Ultra también es un poco superior y luego sigue la del OnePlus 9 Pro. En el Oppo Find X3 Pro se nota por alguna razón más la diferencia de calidad entre la cámara principal con la gran angular.

No obstante, me pareció que la cámara del Galaxy S21 Ultra es un poco más lenta en capturar fotos cuando los sujetos se mueven levemente, haciendo que los rostros puedan salir borrosos con más frecuencia. Algo curioso es que las foto retrato del Oppo Find X3 Pro también lograron resultar menos borrosas en estos casos que con los otros dispositivos.

Además, el Oppo Finx X3 Pro integra la primera cámara microscópio que permite capturar de muy cerca los objetos. No creo que se utilice a diario y no es tan fácil de usar, pero cuando se logra un buen resultado es fascinante y muy divertido.

Las cámaras frontales son relativamente buenas en los tres teléfonos, pero no creo que sean necesariamente las mejores.

Como puedes ver, estos celulares tienen ventajas y desventajas claras, así que dependerá principalmente de tus preferencias. Considero que el Galaxy S21 Ultra sigue siendo el más completo de los tres para la mayoría, pero es más pesado e incomodo. El más cómodo y balanceado me parece que es el Oppo Find X3 Pro, pero es el más caro (cerca de US$ 1.425 vs.US$ 1.199 del S21 Ultra y US$ 1.069 del OnePlus 9Pro) y con venta más limitada. Por su parte, el OnePlus 9 Pro tiene la mejor experiencia de software.