(CNN Español) — El presidente Mario Abdo Benítez se refirió este martes a la difícil situación que enfrenta Paraguay, que ya registra más de 10.000 fallecidos a causa de la pandemia. «Lastimosamente el virus está golpeando con fuerza al país», sostuvo el mandatario al finalizar un acto oficial.

En relación con la dificultad del país para acceder a las vacunas contra el covid-19, el presidente aseguró que junio será el mes en que se recibirá la mayor cantidad de vacunas, unas 500.000 dosis. Además se mostró confiado en que esa cifra será superada en julio.

«Esperamos que en julio podamos aumentar aún más (la cantidad de dosis) para bajar la franja etaria y, de ese modo, darle una velocidad diferente a todo el proceso de vacunación», expresó Abdo Benítez.

Paraguay sigue limitando el acceso a las vacunas por franjas etarias, debido a las pocas cantidades de dosis disponibles. «Si continuamos este promedio de vacunación diario, que es alrededor de 8.000 diarios, tenemos vacunas garantizadas para los próximos 20 a 25 días. Y vamos a seguir recibiendo», remarcó Abdo Benítez.

Llamado para que los habilitados vayan a vacunarse

Además de las pocas dosis disponibles, el Ministerio de Salud está preocupado por la escasa concurrencia de quienes están habilitados para vacunarse y para quienes ya hay vacunas. Esto actualmente corresponde a personas de 60 años en adelante.

Desde el Programa Ampliado de Inmunización compartieron cifras preocupantes. Según los datos, el 30% de las personas de 75 años o más inscriptas en la plataforma no se ha vacunado a pesar de contar con vacunas. Igualmente, el 35% de los que pertenecen al rango de 65 a 74 años y también están inscriptos no se ha presentado a vacunarse.

Consultado sobre la escasa concurrencia de adultos mayores a los vacunatorios, el mandatario instó a que acudan a inmunizarse.

«Quiero pedirle a la ciudadanía que acuda a los vacunatorios para aumentar nuestro nivel de inmunización de nuestra población. Estamos hace dos años en pandemia, no creo que haya un solo paraguayo que no sepa lo que está viviendo el mundo o la humanidad y nuestro país. Campaña de concienciación estamos haciendo. Más campaña de concienciación que ver la realidad no creo que haya «, expresó el mandatario.

Este martes arribaron al país las 40.000 vacunas Sputnik V del Fondo Ruso de Inversión Directa y, según las autoridades, con ello se proyecta reforzar el Plan Nacional de Vacunación.

Paraguay, con una población de 7,3 millones de habitantes, hasta este martes había logrado inmunizar a 400.269 personas. El total de casos confirmados asciende este martes a 375.996, según la página oficial del Ministerio de Salud.