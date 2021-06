Investigan apagón masivo de internet en todo el mundo 1:32

(CNN) — Innumerables sitios web y aplicaciones en todo el mundo se enfrentaron a una interrupción de sus servicios después de que Fastly, una importante red de entrega de contenido, informara de una falla generalizada.

Fastly, fundada en 2011, dice que ha identificado y solucionado el problema.

Fastly es un proveedor de servicios en la nube que ayuda a mejorar los tiempos de carga de los sitios web. Además, proporciona otros servicios a aplicaciones y plataformas de Internet, incluida una gran red global de servidores.

Estrategias para evitar ser víctima de un ataque cibernético 1:20

Objetivo

El proveedor ayuda a los desarrolladores a obtener las herramientas que necesitan para crear las aplicaciones más innovadoras optimizadas para funcionar con velocidad, seguridad y escala, dice la empresa en su sitio web.

La empresa, con sede en San Francisco, California, cuenta con oficinas las ciudades de Nueva York, Denver y Portland, en Estados Unidos, además de en Londres, Inglaterra, y Tokio, Japón.

publicidad

Clientes

Es ahí donde atiende a sus 336 clientes empresariales cuyo gasto promedio alcanzó US$ 800.000 en el primer trimestre de este año, desde los US$ 782.000 del trimestre previo, de acuerdo con su reporte financiero.

Fastly tiene como clientes a sitios de noticias y aplicaciones como CNN, The Guardian, The New York Times y muchos otros. También proporciona entrega de contenido para Twitch, Pinterest, HBO Max, Hulu, Reddit, Spotify y otros servicios.

Las principales interrupciones de sitios web y aplicaciones ocurren de vez en cuando y, por lo general, no duran mucho tiempo: los proveedores de servicios de Internet, las redes de entrega de contenido y otros servicios de alojamiento se construyen con múltiples redundancias y una red global de servidores de copia de seguridad diseñados para reducir las interrupciones cuando las cosas se vuelven locas.