(CNN) — La disculpa de Chrissy Teigen a Courtney Stodden por troleo aparentemente fue solo la punta del iceberg.

El lunes, la modelo compartió un extenso artículo en Medium que ella escribió en el que habla de sus «semanas de mucha vergüenza».

«Sé que he estado callada, y Dios sabe que no quieres oír hablar de mí, pero quiero que sepas que he estado sentada en un agujero de merecido castigo global, el mayor ‘siéntate aquí y piensa en lo que has hecho'», escribió Teigen. «No ha pasado un día, ni un solo momento en el que no haya sentido el peso aplastante del arrepentimiento por las cosas que he dicho en el pasado».

El mes pasado, Stodden, quien se identifica como de género no binario, hizo público que Chrissy Teigen le trató con crueldad en las redes sociales hace años después de que Stodden, entonces de 16 años, se casara con el actor de 50 años Doug Hutchison.

«(Teigen) no solo tuiteaba públicamente sobre su deseo de que me enterraran, sino que me mandaba un DM en privado y me decía que me suicidara», dijo Stodden a The Daily Beast. «Cosas como, ‘No puedo esperar a que mueras'».

Chrissy Teigen se disculpó con Stodden, quien ya se divorció de Hutchison.

Reflexionando sobre ello en su artículo de Medium, Teigen escribió: «Como saben, resurgieron un montón de mis viejos tuits horribles (horribles, horribles)».

«Estoy realmente avergonzada de ellos», escribió Chrissy Teigen. «Cuando los miro y entiendo el daño que causaron, tengo que detenerme y preguntarme: ¿Cómo pude haber hecho eso?»

Según Teigen, son «más que unas pocas» personas con las que necesita disculparse públicamente y dice que ha estado contactando en privado a algunas de las personas a las que trató mal.

Esas personas, escribió, «necesitaban empatía, amabilidad, comprensión y apoyo, no mi mezquindad disfrazada de una especie de humor casual y vanguardista».

«Fui una trol, punto», dijo Chrissy Teigen. «Y lo siento mucho».

Las críticas en las redes sociales han sido muchas, lo que resultó en que Teigen tuiteara una disculpa el 12 de mayo.

En el artículo publicado el lunes, Teigen escribió: «Quiero ir un poco más lejos, pensando en aquellos a los que he lastimado y en mis amigos a los que he decepcionado» con lo que ella llamó su «sarcasmo hacia algunas celebridades» a través de «bromas, observaciones al azar».

«En realidad, era insegura, inmadura y estaba en un mundo en el que pensaba que necesitaba impresionar a los extraños para que me aceptaran», escribió Chrissy Teigen. «Si había una oleada de críticas sobre algún tema de de cultura pop, recurría a Twitter para tratar de llamar la atención y mostrar lo que en ese momento creía que era una broma grosera, inteligente e inofensiva. Pensé que me haría genial y fácil de identificar si me burlaba a las celebridades».

Teigen dijo que su artículo era para proporcionar contexto a las personas, no para presentarse a sí misma como una víctima. Ella ha crecido desde entonces, dijo, se casó, tuvo hijos, recibió terapia y ha estado recibiendo suficiente troleo para comprender el daño que ha hecho.

«Entiendo mejor lo que motiva el troleo: la gratificación instantánea que obtienes al arremeter y aplaudir, arrojar piedras a alguien que crees que es invencible porque es famoso», escribió. «Además, ahora sé lo que se siente al estar en el extremo receptor de una increíble hostilidad. Créanme, la ironía de esto no se me escapa».