La ropa de género neutro es la próxima gran novedad en la moda

(CNN) — Al entrar en una tienda departamental tradicional o navegar por tu tienda online favorita, los compradores suelen navegar por las opciones de ropa eligiendo primero una sección según su etiqueta de género: Hombre o Mujer, Niña o Niño.

Pero algunos amantes de la moda no se identifican dentro de este género binario, y ellos, y en particular los consumidores de la generación Z, están creando una demanda de ofertas de moda más inclusivas y neutrales al género. Eso está impulsando a las tiendas que quieren atraer su dinero a prestar atención.

Por ejemplo, la campaña de marketing de verano de 2021 del minorista para adolescentes PacSun presenta lo que llama estilos «sin género», una categoría que presentó en septiembre de 2020.

PacSun incluye una nueva línea de moda ecológica sin género llamada Color Theory con una variedad de productos básicos a base de algodón, como pantalones deportivos y sudaderas con capucha. La tienda neutral en cuanto al género en su sitio web ya cuenta con una colección de camisetas, pantalones deportivos, pantalones cargo y slim fit en colores sólidos y estampados tie-dye (multicolor).

Nuevas opciones

Abercrombie & Fitch lanzó su primera colección de ropa con inclusión de género, llamada Everybody Collection, en 2018, para niños de 5 a 14 años, debido a la demanda de los clientes.

Cuenta con una variedad de ropa para niños, que incluye estampados de camuflaje, cazadoras y sudaderas, y camisetas de cuello redondo influenciadas por la cultura del skate.

Recientemente, en mayo, la cadena de ropa lanzó una nueva colección en colaboración con The Trevor Project, una organización de intervención en crisis y prevención del suicidio para jóvenes lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer y los que se cuestionan (LGBTQ). La colección de género inclusivo para niños y adultos incluye camisetas, pantalones cortos, sudaderas con capucha, chaquetas, sombreros, sandalias y una fragancia.

La ropa de las colecciones que están lanzando las marcas no se restringe a ciertos colores y se adapta por separado para niñas, niños, hombres y mujeres. En cambio, son «sin género» en el sentido de que la moda es fluida, no intrínsecamente masculina o femenina, y los estilos pueden adaptarse a todos los tipos de cuerpo.

Por qué los minoristas se están poniendo al día

Las tiendas tienen buenas razones para desplegar este tipo de colecciones.

En una encuesta de diciembre de 2020 realizada por la firma de consultoría y marketing global Wunderman Thompson a 1.000 consumidores estadounidenses, de entre 16 y 24 años, el 70% de los encuestados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que el género no define a una persona tanto como solía hacerlo.

«La moda refleja la cultura y las creencias políticas de una generación, que a menudo son lideradas por gente más joven», dijo Shawn Grain Carter, profesor de Gestión Empresarial de la Moda, en el Fashion Institute of Technology, de Nueva York.

«Si los minoristas tradicionales como Nordstrom y Saks quieren sobrevivir, deben reflejar el sistema de valores de esta generación para ganar lealtad de por vida», dijo Carter.

En busca de compradores leales

Una marca está ayudando a los grandes almacenes a hacer precisamente eso. The Phluid Project, una marca de ropa de género neutro, está disponible en más de 5.000 tiendas a través de asociaciones con minoristas como Nordstrom, Target, Sephora y, más recientemente, las tiendas outlet del minorista de lujo Saks Fifth Avenue, Saks Off Fifth.

«Vivimos en una sociedad binaria. Entonces, lo que me encanta de los consumidores más jóvenes de la generación Z es que están desafiando esta construcción en todo, incluso en la moda», dijo Rob Smith, CEO y fundador de Phluid Project.

El 4 de junio, Saks Off Fifth lanzó su primera línea exclusiva de ropa y accesorios de género neutro, y el 100% de las ganancias se donarán a The Phluid Foundation, el brazo de promoción de la marca Smith. La colección presenta diseños de arcoíris en camisetas, sombreros, zapatillas y bolsas de mano por menos de US$ 50.

Sara Griffin, vicepresidenta sénior de Marketing de Saks Off Fifth, dijo que la colección con Phluid Project «es un primer paso» para atender a una generación más joven de compradores que está menos preocupada por el enfoque tradicional de género en la ropa.

«Estamos escuchando a nuestros clientes y continuaremos haciendo ajustes», dijo, y agregó que la asociación de la compañía con Phluid continuará con nuevos productos en el otoño.