La sentencia a Derek Chauvin por la muerte de George Floyd: en vivo

El hermano de Floyd pide a la corte la sentencia máxima

Terrence Floyd, el hermano menor de George Floyd, pidió al tribunal la sentencia máxima para el homicida de su hermano, y dijo que si los papeles se invirtieran, la sentencia sería dura.

«En nombre mío y de mi familia, buscamos la pena máxima», dijo, con la voz temblorosa de emoción. «No queremos ver más palmadas en la muñeca. Ya hemos pasado por eso… no, no, no, no».

Dijo que creía que si hubiera sido un hombre negro el que hubiera matado a un hombre blanco, habría pocas dudas de qué tipo de veredicto emitiría el tribunal.

«Si fuéramos nosotros, si los roles se invirtieran, no habría ningún caso», dijo. «Habría estado abierto y cerrado. Habríamos estado en la cárcel por asesinar a alguien. Así que pedimos la misma pena para Derek Chauvin».

Anteriormente en su declaración, Floyd también habló sobre el impacto que la pérdida de su hermano tuvo en él y su familia, y relató la conversación final que dijo que tuvo con su hermano, en la que estaban planeando citas para jugar con su propia hija y la hija de George, Gianna.

«Eso no puede suceder», dijo.