Angustia por desaparecidos tras colapso en Miami 3:49

(CNN) — La meticulosa búsqueda de decenas de personas desaparecidas continuó entre los restos del edificio residencial parcialmente derrumbado en el sur de Florida, mientras las autoridades se aferraban a la esperanza de encontrar a otros bajo la montaña de escombros.

Según la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, se confirmó la muerte de al menos una persona en el colapso en la comunidad frente a la playa de Surfside, al norte de Miami Beach, y se encontraron otras 102 personas.

Así consiguió escapar del derrumbe en Miami 0:49

El colapso dejaba 99 personas desaparecidas hasta el jueves, dijeron las autoridades.

Casi 55 de las 136 unidades en Champlain Towers South se derrumbaron alrededor de la 1:30 am del jueves, dejando enormes pilas de escombros y materiales colgando de lo que quedaba de la estructura, dijeron las autoridades.

«No nos vamos a rendir», dijo a CNN el alcalde de Surfside, Charles Burkett. «Eso es lo único que no estamos haciendo. Buscamos las 24 horas del día y sacamos a tanta gente como podamos. Ese es el objetivo en este momento. Nada más importa».

Se desconoce la causa del colapso.

publicidad

Dos personas fueron rescatadas de entre los escombros, dijo Ray Jadallah, jefe asistente del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, quien no reveló sus condiciones médicas. Otros 35 fueron sacados del edificio por los socorristas, dijo.

Los rescatistas están usando perros y dispositivos de escucha para buscar sobrevivientes, dijo a CNN el jefe del Distrito de Rescate de Bomberos de Miami-Dade, Jason Richard.

Los rescatistas son acompañados por ingenieros estructurales que determinan qué espacios son seguros y dónde se necesitan apuntalamiento adicional y otros materiales para garantizar que el edificio no se mueva o caiga sobre los socorristas, explicó Richard.

«Así que mientras nos movemos por el edificio, monitoreamos constantemente, asegurándonos de que no haya movimiento, cada pedazo de escombros que movemos, tenemos que tomar, hacer esfuerzos para estabilizar el edificio, centímetro a centímetro», dijo Richard.

Ingenieros opinan sobre el colapso

Aunque se desconoce la causa del colapso parcial, algunos ingenieros que lo vieron en video compartieron su experiencia con CNN sobre por qué el edificio cayó de la manera en que lo hizo.

Greg Batista, un ingeniero estructural que trabajó en el edificio hace años, dijo que la reparación del concreto y un problema de desconchado pueden causar derrumbes.

El salitre corroe el hierro de las columnas en Miami, dice arquitecto 1:46

El desconchado puede ocurrir cuando parte de la superficie del concreto se pela, se rompe o se astilla.

«El desconchado puede llegar a un punto que, si no se repara, puede conducir a un eventual colapso, y yo he estado en lugares donde ha habido colapsos de pisos, de vigas, de columnas», dijo Batista.

Batista señaló que para que ocurra ese tipo de colapso, el mal funcionamiento de una columna es suficiente para derribar una estructura.

«Todo lo que se necesita es una columna, y todo puede caer como un Jenga», dijo. «Después de haber visto el video … ves que todo el edificio se derrumba, y el colapso comienza en uno de los pisos inferiores. Así que inmediatamente, veo que algo sucedió allí».

Otro ingeniero estructural, Kit Miyamoto, quien es el comisionado de seguridad sísmica de California, se hizo eco de la opinión de Batista.

«Este colapso es un verdadero clásico … falla de columna, lo que significa que el edificio en sí estaba sostenido por una serie de pilares. Si los pilares fallan, todo falla. Así que eso es exactamente lo que se veía así», dijo Miyamoto a CNN.

Batista ofreció un rayo de esperanza para los desaparecidos, diciendo que es completamente posible que más personas sean rescatadas.

«Si revisa los videos de edificios derrumbándose en el pasado, verá milagros de bebés que son sacados de pequeños huecos el día después o la semana después. Ciertamente existe la posibilidad de que esto pueda suceder aquí», dijo Batista.

Kenneth Direktor, abogado de la asociación de residentes del condominio, dijo que el edificio tuvo «inspecciones de ingeniería exhaustivas durante los últimos meses» en preparación para cumplir con una certificación de 40 años.

El relato de una sobreviviente del derrumbe en Surfside 2:35

El edificio fue construido en 1981, según los registros de propiedad en línea de Miami-Dade. Los estándares de construcción se reforzaron después del altamente destructivo huracán Andrew en 1992.

«Lo que eso te dice es … nada como esto era previsible, al menos no fue visto por los ingenieros que estaban revisando el edificio desde una perspectiva estructural», dijo Direktor a CNN.

Un ingeniero ya había realizado inspecciones para determinar las reparaciones necesarias, pero el único trabajo que realmente había comenzado estaba en el techo, dijo Direktor.

Shimon Wdowinski, profesor del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida, le dijo a CNN que determinó en un estudio el año pasado que el condominio Champlain Towers South mostraba signos de hundirse en la década de 1990.

El condominio tuvo una tasa de «hundimiento» de aproximadamente 2 milímetros por año desde 1993 hasta 1999, según su estudio, reportado por primera vez por USA Today.

Si bien Wdowinski dijo que este hundimiento por sí solo probablemente no causaría el colapso del condominio, señaló que podría ser un factor contribuyente.

«Si una parte del edificio se mueve con respecto a la otra, eso podría causar algo de tensión y grietas», explicó.

El profesor dijo que los edificios en otras áreas se habían movido a un ritmo más alto, y no encontró inusual el movimiento del edificio de condominios.

«Lo inusual es que hoy se derrumbó», dijo.

Lo que sabemos sobre los desaparecidos

Al menos 30 personas que se cree están desaparecidas son de varios países de América Latina, según funcionarios de los respectivos países.

Al menos nueve son de Argentina.

Entre ellos estaban Andrés Galfrascoli, de 45 años, su pareja Fabián Nuñez, de 55, y su hija, Sofía Galfrascoli Núñez, de 6, según un amigo. El grupo se estaba quedando en el condominio de un amigo de vacaciones.

«No sabemos nada, no tenemos ningún cierre y eso es lo que duele», le dijo a CNN su amigo Nicolás Fernández.

El derrumbe cerca de Miami, según un residente argentino 0:47

Seis paraguayos, incluida la hermana de la primera dama de Paraguay, Silvana López Moreira, el cuñado y sus tres hijos, siguen desaparecidos.

Los familiares de la primera dama viven en el décimo piso del edificio parcialmente derrumbado, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay no ha podido localizar a la familia, dijo el ministerio a CNN en Español.

Niñera desaparecida llegó a Miami horas antes de colapso 2:32

Funcionarios que representan a Uruguay y Venezuela también reportaron ciudadanos desaparecidos, y al menos seis colombianos residían en el edificio, dijeron las autoridades.

Por otro lado, la familia de una madre y una abuela que estaban en la sección del edificio que se derrumbó no han tenido noticias de ellas, le dijo a CNN el hijo, Pablo Rodríguez.

«Estamos orando por un milagro, pero al mismo tiempo tratando de ser lo más realistas posible», dijo. «Hasta que lo sepamos definitivamente, hay esperanza. Está menguando minuto a minuto».

Algunos miembros de la sinagoga Shul of Bal Harbour también se encuentran entre los desaparecidos, dijo el rabino Sholom Lipskar a CNN.

«Esto es algo que trasciende nuestra capacidad de comprensión», dijo Lipskar sobre el colapso. «Es una realidad, la aceptamos y tenemos que aprender como lo hacemos en nuestra cultura de resiliencia para seguir adelante».

El rabino Eliot Pearlson, quien dirige Temple Menorah, le dijo a Chris Cuomo de CNN: «Es difícil de explicar. Esto no sucede en Estados Unidos. No sucede en Miami Beach. No sucede en nuestros hogares. Y es muy difícil de comprender cómo es posible».

Gritaban desesperadamente, dice testigo del derrumbe 7:36

Pearlson dijo que vio a la gente unirse en compasión después del colapso, y su templo albergará un servicio de oración de emergencia el viernes.

Tres generaciones de una familia de su templo son de las 99 personas desaparecidas, dijo.

«Tengo que decirles, cuando pasé por la zona cero, había fila tras fila tras fila de bomberos que estaban literalmente esperando para entrar en un edificio que podría caer en cualquier momento», agregó.

Rosa Flores y Leyla Santiago de CNN informaron desde Surfside; Jason Hanna, Amanda Watts y Aya Elamroussi informaron y escribieron desde Atlanta. Rebekah Riess, Theresa Waldrop, Ana Zuniga, Melissa Alonso, Jamiel Lynch, Camille Furst, Abel Alvarado, Valentina Moreira, Gerardo Lemos y Radina Gigova contribuyeron a este informe.