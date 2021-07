Autoridades estudian posible riesgo en la vacuna de J&J 1:11

(CNN Español) -- La vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson fue la tercera en ser autorizada para su uso de emergencia en EE.UU. por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). El lunes, la FDA actualizó la etiqueta de esta vacuna con el objetivo de advertir sobre el posible aumento del riesgo de una rara complicación neurológica conocida como síndrome de Guillain-Barré (SGB).

La autorización de uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson, desarrollada por su filial Janssen, se aprobó el 27 de febrero y comenzó a aplicarse a la población mayor de 18 años a principios de marzo. Ya se utilizaban en Estados Unidos otras dos vacunas: una fabricada por Moderna y otra por Pfizer y su socio alemán BioNTech.

¿Qué eficacia tiene la vacuna de Johnson & Johnson?

La vacuna demostró ser un 66% eficaz en la prevención de enfermedad moderada y grave en un ensayo global de fase 3, y tuvo un 85% de eficacia contra la enfermedad grave. En los ensayos clínicos, demostró ser 100% eficaz para prevenir la muerte por covid-19.

¿Qué características particulares tiene la vacuna de Johnson & Johnson?

A diferencia de otras vacunas, la de Johnson & Johnson está diseñada para administrarse en una sola dosis. Además, según datos del ensayo clínico publicados en el New England Journal of Medicine, la protección contra la enfermedad de moderada a grave comienza aproximadamente dos semanas después de que las personas se vacunan y, cuatro semanas después de la vacuna, los datos del ensayo clínico mostraron que no hubo hospitalizaciones ni muertes.

La vacuna de Johnson & Johnson utiliza tecnología de vectores virales, una tecnología distinta a la que usan las vacunas de Pfizer y Moderna, que se basan en la plataforma de ARN mensajero.

Otra particularidad que tiene la vacuna de Johnson & Johnson es que se puede mantener a temperaturas de refrigerador hasta por tres meses. Esto hace mucho más sencillo su almacenamiento, logística y transporte.

¿Cómo se comporta frente a las nuevas variantes?

El 1 de julio, Johnson & Johnson indicó que las pruebas de laboratorio sugieren que su vacuna brinda protección contra la variante delta, que actualmente causa gran preocupación en el mundo.

"Los datos mostraron que la vacuna contra el covid-19 de dosis única de Johnson & Johnson produjo una actividad de anticuerpos neutralizantes contra la variante delta a un nivel incluso más alto que el observado recientemente para la variante beta en Sudáfrica, donde se demostró una alta eficacia (con la vacuna J&J) contra la enfermedad grave/crítica", señaló la empresa en un comunicado.

Además, dijo, “la vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson de una sola dosis tuvo una efectividad del 85% contra la enfermedad grave/crítica, y demostró protección contra la hospitalización y la muerte".

¿Hay alguna relación entre los coágulos de sangre y las vacunas?

En abril, en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la FDA recomendaron pausar el uso de la vacuna covid-19 de Johnson & Johnson tras "seis raros casos de un tipo severo de coágulo reportados en EE.UU.".

Los seis casos notificados entonces se encontraron entre las más de 6,8 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson administradas hasta ese momento en Estados Unidos.

El 23 de abril, tanto la FDA como los CDC determinaron levantar la pausa y permitir la continuidad de la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson. "Hasta el momento, la información disponible sugiere que las posibilidades de que ocurran casos de TTS (síndrome de trombosis con trombocitopenia, por sus siglas en inglés) es muy baja, pero la FDA y los CDC permanecerán vigilantes y continuarán investigando este riesgo", indicaron las dos agencias en un comunicado. La etiqueta de la vacuna fue actualizada para advertir del riesgo.

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré y qué vínculo tiene con la vacuna?

El lunes, la FDA actualizó la etiqueta de la vacuna de Johnson & Johnson, con el objetivo de advertir sobre el posible aumento del riesgo de una complicación neurológica rara conocida como síndrome de Guillain-Barré (SGB).

"El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, por la cual el organismo fabrica anticuerpos contra la mielina, lo que provoca trastornos en los nervios y puede producir dolores musculares y parálisis", explicó a CNN en Español Eduardo López, médico infectólogo, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

"Esta enfermedad es tratable, pero la recuperación lleva un tiempo. Es importante que quienes recibieron la vacuna estén atentos a síntomas como dolores musculares, debilidad, dificultades al caminar, dentro de las semanas posteriores a recibirla", añadió López.

"Cuando las vacunas salen rápido al mercado, como sucedió con la pandemia, los posibles efectos adversos se van observando con el tiempo. Por eso es correcto que el laboratorio haga estas advertencias", sostuvo el infectólogo, quien forma parte del comité que asesora al gobierno de Argentina en la pandemia.

Un portavoz de los CDC dijo en una declaración a la CNN el lunes que las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan la posibilidad de que la vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson pueda aumentar ligeramente el riesgo del síndrome de Guillain-Barré.

"Aunque la posibilidad de que ocurran estos eventos es muy baja, Johnson & Johnson ha actualizado la etiqueta de su vacuna contra el covid-19 para incluir información importante acerca de estos raros casos y las señales y síntomas del síndrome de Guillain-Barré", informó Johnson & Johnson en un comunicado.

La etiqueta actualizada de la vacuna dice: "Los informes de eventos adversos después del uso de la vacuna Janssen covid-19 bajo autorización de uso de emergencia sugieren un mayor riesgo de síndrome de Guillain-Barré durante los 42 días posteriores a la vacunación"

"Todas las vacunas pueden conllevar una pequeña posibilidad de un evento adverso, algunos más graves. Pero, por lejos, los riesgos de tener una enfermedad grave y morir por covid-19 son francamente superiores que los eventuales efectos adversos", dijo a CNN en Español Elena Obieta, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

De hecho, según la FDA, se han presentado 100 informes preliminares sobre el síndrome de Guillain-Barré en el Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas del gobierno estadounidense, de un total de 12,8 millones de vacunas de Janssen administradas.

"Siempre resulta que el beneficio de la vacuna en sí misma para proteger contra la enfermedad supera cualquier pequeño riesgo de un evento adverso", dijo al respecto el Dr. Anthony Fauci, director del Intituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., en una entrevista con NPR.

¿Qué países han adquirido dosis de la vacuna Johnson & Johnson?

Según un reporte de Launch and Scalefaster de la Universidad de Duke, la vacuna de Johnson & Johnson ha sido adquirida por los siguientes países y territorios (información de abril). CNN no tuvo participación en la creación de la base de datos.

Con información de Maggie Fox y Zachary Wolf.