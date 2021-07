Jair Bolsonaro en datos

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hace un gesto tras recibir la banda presidencial de manos del presidente saliente de Brasil, Michel Temer (fuera de cuadro), en el Palacio de Planalto, en Brasilia, el 1 de enero de 2019.

(CNN) -- Estos son algunos de los datos más destacados sobre Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.

Personal

Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1955

Lugar de nacimiento: Campiñas, Brasil

Nombre de nacimiento: Jair Messias Bolsonaro

Padre: Percy Geraldo Bolsonaro, dentista

Madre: Olinda Bonturi Bolsonaro

Matrimonio: Michelle Bolsonaro; Ana Cristina Valle (divorciado); Rogéria Bolsonaro (divorciado)

Hijos: con Michelle Bolsonaro: Laura; con Ana Cristina Valle: Jair Renan; con Rogéria Bolsonaro: Flavio, Carlos y Eduardo

Educación: Academia Militar Agulhas Negras, 1977

Militar: capitán del ejército

Religión: católica romana

Otros datos

A Bolsonaro, un provocador conservador, le gustan las declaraciones incendiarias. Entre los objetivos de su retórica están las mujeres y la comunidad LGBTQ. En 2003, le dijo a una congresista no era digna de ser violada. Durante una entrevista en 2011 con la revista Playboy, Bolsonaro dijo que sería incapaz de amar a un hijo gay. Ha expresado nostalgia por el pasado de Brasil como dictadura militar.

Bolsonaro cumplió siete mandatos como congresista en la Cámara de Diputados. Mientras estuvo en el Congreso, sus prioridades incluyeron proteger los derechos de los ciudadanos a poseer armas de fuego, promover los valores cristianos y mano dura con el crimen. En 2017, dijo: "Un policía que no mata no es un policía".

Bolsonaro ha cambiado varias veces de partido, en última instancia haciendo campaña para ser presidente como miembro del Partido Social Liberal.

Cuando Bolsonaro asumió el cargo, Brasil sufría un período prolongado de crisis económica y una creciente inseguridad. Su ascenso fue precedido por un escándalo de corrupción que sacudió a las instituciones políticas y financieras. Durante su discurso inaugural, Bolsonaro se comprometió a transformar a Brasil en un "país fuerte y próspero".

Cronología

1986: Bolsonaro escribe una columna de opinión en la revista Veja que critica el sistema de pagos del ejército brasileño. Posteriormente es castigado por insubordinación.

1989-1991: Concejal de Río de Janeiro.

1991-2018: Congresista en representación de Río de Janeiro en la Cámara de Diputados.

22 de julio de 2018: Bolsonaro anuncia su postulación a la presidencia.

15 de agosto de 2018: Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, anuncia que presentó la documentación necesaria para registrarse como candidato del Partido de los Trabajadores para postularse contra Bolsonaro. Lula da Silva hace campaña desde la cárcel, donde cumple una condena de 12 años por corrupción.

1 de septiembre de 2018: El tribunal electoral más importante de Brasil prohíbe a Lula da Silva postularse a la reelección mientras está en prisión. En última instancia, un exalcalde de São Paulo llamado Fernando Haddad se postula como candidato del Partido de los Trabajadores.

6 de septiembre de 2018: Bolsonaro es apuñalado en el estómago durante un mitin de campaña. Pasa más de tres semanas en el hospital.

7 de octubre de 2018: Los electores votan en la primera ronda de las elecciones. Aunque Bolsonaro gana más votos que Haddad, no supera el umbral del 50%. Se fija una segunda vuelta para más adelante en el mismo mes.

28 de octubre de 2018: Bolsonaro gana la segunda vuelta. El recuento final da a Bolsonaro el 55,13%, frente al 44,87% de Haddad.

1 de enero de 2019: Bolsonaro asume el cargo. El mismo día, emite una serie de órdenes ejecutivas. Una de ellas podría eliminar muchas protecciones de derechos civiles LGBT al sacar los problemas de esta comunidad de la lista de asuntos manejados por el Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos. Otra orden otorga al Ministerio de Agricultura la autoridad para designar tierras indígenas, allanando el camino para el desarrollo agrícola en áreas que antes no se podían explotar.

15 de enero de 2019: Bolsonaro firma una orden ejecutiva que elimina temporalmente una regulación que limita las compras de armas de fuego solo a las personas que presentan una justificación para poseer un arma. El reglamento le dio a la policía discreción para aprobar o negar la venta de armas.

28 de enero de 2019: Fuentes oficiales informan que Bolsonaro se sometió a una cirugía exitosa para retirarle una bolsa de colostomía que le pusieron después de ser apuñalado cuatro meses antes.

28 de febrero de 2019: Bolsonaro se reúne con el líder de la oposición de Venezuela y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, en Brasilia. Durante una conferencia de prensa conjunta, Bolsonaro promete el apoyo de Brasil para ayudar a garantizar "el restablecimiento de la democracia en Venezuela".

3 de mayo de 2019: Un portavoz de Bolsonaro anuncia que el presidente ha cancelado un viaje a Nueva York, donde iba a ser honrado con un premio a la Persona del Año de la Cámara de Comercio Brasileña-Americana. El viaje fue cancelado en medio de una reacción política. El Museo Americano de Historia Natural, anfitrión original del evento, lo canceló y algunas empresas patrocinadoras se retiraron. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, había calificado a Bolsonaro de "hombre peligroso".

7 de mayo de 2019: Bolsonaro firma una orden ejecutiva que relaja las restricciones al control de armas. La orden ejecutiva facilita la importación de armas y aumenta la cantidad de munición que un individuo puede comprar anualmente.

11 de julio de 2019: Durante una conferencia de prensa, Bolsonaro dice que quiere que su hijo Eduardo Bolsonaro sea embajador en Estados Unidos. Dice que Eduardo es amigo de los hijos del presidente de EE.UU., Donald Trump.

23 de agosto de 2019: Bolsonaro anuncia un plan para enviar tropas del ejército a combatir los incendios forestales que arrasan la selva amazónica.

26 de agosto de 2019: En la cumbre del G7 en Francia, el presidente de la nación europea, Emmanuel Macron, anuncia un fondo de emergencia de US$ 20 millones para ayudar a Brasil con los incendios. Bolsonaro responde que no puede aceptar las "intenciones de Macron detrás de la idea de una 'alianza' de los países del G7 para 'salvar' la Amazonia, como si fuéramos una colonia o tierra de nadie". La disputa se desarrolla después de que un usuario de Facebook publicara un meme ridiculizando la aparición de la esposa de Macron en la página de Bolsonaro y el presidente bromeara: "No humilles al tipo... jaja".

8 de septiembre de 2019: Bolsonaro se somete a una operación de hernia para tratar las complicaciones de cirugías anteriores realizadas mientras se recuperaba de una herida de arma blanca.

24 de diciembre de 2019: Dice a la cadena de televisión Band que fue hospitalizado durante la noche tras caerse en el palacio presidencial el 23 de diciembre. Comenta que tuvo una breve pérdida de memoria, pero que se recuperó.

19 de abril de 2020: Bolsonaro se une a una protesta en la capital del país, donde los manifestantes pidieron el fin de las medidas de cuarentena por el covid-19 y algunos instaron a la intervención militar para cerrar el Congreso y la Corte Suprema. Más tarde defiende su participación, diciendo que no estaba llamando a la acción militar contra las otras ramas del gobierno del país.

23 de junio de 2020: Un juez federal de Brasilia ordena a Bolsonaro usar una mascarilla en público o enfrentarse a una multa. La decisión se extiende a todos los empleados del gobierno en el Distrito Federal, donde se encuentra la capital Brasilia.

7 de julio de 2020: Bolsonaro anuncia que dio positivo en el test de covid-19, tras meses de restarle importancia al virus.