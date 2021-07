Las 5 cosas que debes saber este 19 de julio: A una semana de las protestas en Cuba

Se esperan nuevas protestas en Colombia. La tragedia de las inundaciones en Europa. El covid-19 ya impacta a los Juegos Olímpicos. Jeff Bezos irá al espacio. Además, conoce la ciudad de EE.UU. con la mejor pizza. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Siguen las protestas contra el gobierno de Cuba

En varios lugares de Florida hubo concentraciones de personas que se manifestaron en apoyo a las protestas que tienen lugar en Cuba contra el Gobierno, que ya cumplen más de una semana. El sábado, el presidente Miguel Díaz-Canel junto con Raúl Castro encabezaron en La Habana una marcha de “reafirmación revolucionaria”. Además, se conocieron más reportes de interrupciones en el acceso a Internet.

2

Se prevén más manifestaciones en Colombia

Diferentes sectores en Colombia han convocado movilizaciones para el martes 20 de julio, día en que se celebra el Día de la Independencia. Esta jornada de protesta sería después de un fracaso en las conversaciones entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno desde el inicio de la crisis a finales de abril. Se espera que este martes el Gobierno presente ante el Congreso la nueva reforma tributaria.

3

El riesgo de la variante delta para los no vacunados

La variante delta del coronavirus es la más contagiosa hasta el momento, según funcionarios de salud de EE.UU. Ante los llamados para combatir la desinformación sobre las vacunas contra el covid-19, personas incluso que trabajaron durante el gobierno de Trump alertan sobre el peligro que enfrentan millones de estadounidenses que no se han vacunado.

4

La tragedia por las inundaciones en Europa

Hasta el momento casi 200 personas han fallecido por las inundaciones extremas que azotan Europa occidental. Las autoridades indican más de un centenar de desaparecidos y miles de damnificados que no han podido regresar a sus hogares porque, si no están enterrados, no cuentan con agua potable ni electricidad. Mira las imágenes de una tragedia de proporciones históricas en el continente.

5

El covid-19 ya es parte de los Juegos Olímpicos

El viernes empezarán unos Juegos Olímpicos de Tokio sin precedentes debido a la pandemia. Fueron postergados de su fecha original en 2020 y ahora no contarán con espectadores, entre otros ajustes como la entrega de medallas. Y a pocos días del inicio de las justas ya hay por lo menos 50 casos confirmados de covid-19 relacionados con los juegos.

A la hora del café

Jeff Bezos tiene programado volar al espacio este martes

El hombre más rico del mundo tiene programado hacer un viaje de 11 minutos en una nave de su compañía de cohetes, Blue Origin. Estos son algunos detalles del trayecto y quiénes lo acompañarán.

¿Es la Antártida un país?

Un visitante a la Antártida creó una bandera para un continente sin naciones. Se inspiró en los colores del océano y la nieve. Conoce su diseño y más sobre el futuro de este lugar.

La ciudad de EE.UU. con la mejor pizza del país, según ‘Modernist’

¿Adivinas cuál es? Te damos una pista: pese a que su pizza es famosa en medio de un auge gastronómico, no es Nueva York, tampoco Chicago.

Ashton Kutcher iba a volar al espacio. Mila Kunis lo convenció de no hacerlo

El actor aseguró que vendió su boleto de Virgin Galactic porque su esposa lo convenció de que no era una “decisión familiar inteligente”.

Cómo el coleccionismo de tenis se convirtió en una práctica multimillonaria

En los últimos cinco años se ha producido una "explosión" de coleccionistas que gastan mucho dinero en calzado inusual, dice la casa de subastas Christie’s.

La cifra del día

128.000

Es el número de muertes por covid-19 en el Reino Unido desde el inicio de la pandemia. La escalofriante cifra se hace relevante porque este lunes se levantan las restricciones por covid-19 en Inglaterra. Incluso Boris Johnson dice que la medida podría provocar un mayor número de fallecimientos por el virus.

La cita del día

"¿¿¿¿¡Cómo te atreves a hacer público que AHORA te IMPORTA... estiraste tu mano cuando me estaba ahogando???? De nuevo... NO. Si estás leyendo esto y sabes quién eres... ¡y en realidad tienes el descaro de decir algo sobre mi situación solo para salvar las apariencias públicamente! Si vas a publicar algo... por favor detén el enfoque moralista cuando estás tan lejos de lo moral que ni siquiera es gracioso...".

Lo dijo Britney Spears en su mensaje publicado en su cuenta de Instagram, dirigido a personas cercanas a ella que supuestamente la ignoraron en un momento de necesidad.

La selección del día

Y para terminar…

Primeras imágenes de Martine Moïse a su regreso a Haití

La esposa del asesinado presidente Jovenel Moïse regresó a su país luego de salir herida durante el magnicidio y recibir tratamiento médico en el extranjero.