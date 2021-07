Tragedia Surfside: alertan impacto del cambio climático 1:11

(CNN) -- La comunidad de Surfside está ansiosa por saber qué causó el colapso del edificio de condominios en Miami, que provocó la muerte de al menos a 97 personas. Sin embargo, un ingeniero estructural dijo que la investigación no alcanzará todo su potencial hasta que los equipos de búsqueda hayan terminado su trabajo.

El sitio está actualmente bajo el control del Departamento de Policía de Miami-Dade y fue clasificado como una escena de crimen luego del colapso del 24 de junio, dijo a CNN Allyn Kilsheimer, un ingeniero estructural contratada por la ciudad.

En total, 95 de las 97 víctimas recuperadas han sido identificadas hasta el momento.

La búsqueda en el sitio del colapso

El condado de Miami-Dade dijo la semana pasada que, en el futuro, solo informará el número de víctimas que hayan sido identificadas. "Por respeto a las familias que todavía están esperando y para asegurarnos de que estamos informando los números más precisos posibles", explicaron.

Los funcionarios prometieron continuar la búsqueda hasta que se encuentre a todos los seres queridos.

Y mientras las familias y la comunidad lloran a las víctimas, a algunos residentes les preocupa que lo que sea que haya causado el derrumbe también pueda pasarle a su edificio, dijo Kilsheimer.

La primera noche que estuvo en la escena, Kilsheimer, quien también investigó las secuelas del ataque del 11 de septiembre en el Pentágono, dijo que tenía unas 20 o 30 teorías de posibles desencadenantes.

Desde entonces, eliminó algunos, pero agregó cinco o seis más, dijo, y no podrá reducirlos mientras continúa la búsqueda.

"Hasta que [los equipos de búsqueda] no hagan su trabajo, no podemos ir a tomar muestras de materiales y probarlas para comprender cuáles eran los diversos componentes del edificio que se derrumbó", le dijo Kilsheimer a Ana Cabrera, periodista de CNN.

Solicitudes de acceso al sitio del colapso

Esta semana, la fiscal del estado de Florida, Katherine Fernandez Rundle, reconoció las "múltiples solicitudes de ingenieros y abogados" para obtener acceso al sitio al sitio del colapso.

"Los ingenieros de la agencia federal Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) fueron enviados a Surfside con autoridad del Congreso para recopilar pruebas y determinar cómo y por qué se derrumbó la Torre Champlain South. La NIST es la agencia de investigación responsable de investigar derrumbes de edificios como el World Trade Center, de la misma manera en que la NTSB [Junta Nacional de Seguridad en el Transporte] investiga los accidentes aéreos ", dijo Rundle en un comunicado.

"No podemos olvidar que la escena y todos los materiales relacionados aún se encuentran bajo investigación, preservación y examen activos y, como corresponde, la policía está a cargo de la escena", señaló Rundle.

"Tengo entendido que una vez que la NIST, el Departamento de Bomberos de Miami-Dade y los Departamentos de Policía de Miami-Dade determinen que es seguro y apropiado que otros obtengan acceso al sitio, se les permitirá hacerlo según las pautas establecidas por los agencias ", dijo Rundle.

"Ya casi terminamos"

Los equipos de búsqueda han estado trabajando las 24 horas, más allá de los breves retrasos climáticos y de seguridad relacionados con las condiciones peligrosas e inestables en el sitio del colapso. Mientras continúa ese trabajo, los investigadores intentan determinar la cantidad de víctimas fatales.

El sábado, las autoridades identificaron a otra persona que murió en el derrumbe. El cuerpo de Theresa Velásquez, de 36 años, fue recuperado de los escombros el 8 de julio, según la Policía de Miami-Dade.

La Policía identificó a dos víctimas más el viernes. Los rescatistas recuperaron los cuerpos de Brad Cohen, de 51 años, y Maria Popa, de 79, el 7 y el 9 de julio, respectivamente.

Los trabajadores ya retiraron de la zona de derrumbe al menos 22 millones de libras de escombros y concreto, según el condado de Miami-Dade.

"En el sitio original del colapso, estamos casi en la parte inferior", dijo el jueves a CNN el portavoz de la Policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta. "¿Eso significa que casi hemos terminado con la búsqueda? No. Hasta que limpiemos todo el sitio y no encontremos más restos humanos, no habremos terminado".

"Ya casi terminamos", agregó Zabaleta.

Travis Caldwell, Rosa Flores, Rebekah Riess, Leyla Santiago, Claudia Dominguez y Tina Burnside contribuyeron a este reporte.