(CNN Español) – Esta semana en nuestro episodio de preguntas y respuestas, el Dr. Elmer Huerta responde varias dudas de la audiencia con respecto a las vacunas contra el covid-19. Desde el contagio del virus en personas vacunadas hasta dudas sobre dosis y combinación de vacunas.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Preguntas sobre la vacuna contra el covid-19

@drhuerta Mi muy estimado Dr. Tengo 45 años y me vacuné contra la influenza. Cuántos días tiene q pasar para poderme vacunar contra la covid ?. Teniendo en cuenta q ya están vacunando a los de mi edad con vacunas pfizer en la ciudad de Lima. Muchas gracias por su respuesta. — Leonel (@Leonel21630597) July 18, 2021 publicidad

Hola, Leonel. En general, se recomienda que deben pasar dos semanas entre cualquier tipo de vacuna y la vacuna contra covid-19.

@drhuerta recién este jueves me apliqué mi primera dosis (moderna) 🙌🏻💉 lo que me da curiosidad es la fecha para la segunda dosis, será en dos semanas. He leído que hay que esperar casi 4 semanas para una segunda dosis pero aún no tengo claro ese dato. ¿Qué es lo recomendable? — Fer (@mafer95___) July 18, 2021

Buena pregunta, Fer. Lo que recomienda el fabricante es cuatro semanas o 28 días entre la primera y segunda dosis.

@drhuerta ¿Porqué las vacunas Sinovac (lab. Coronavac), y Sputnik V no han sido utilizadas en Europa? — Claudio Villalón Contreras (@claudioicontrer) July 17, 2021

Excelente pregunta, Claudio. Un fabricante de vacunas debe solicitar una autorización de uso a las entidades reguladoras, en este caso la Agencia Europea de Medicamentos, o la FDA en Estados Unidos. Es posible, por tanto, que los fabricantes de la vacuna de CoronaVac no hayan solicitado esa autorización de uso. La vacuna Sputnik V está en proceso de revisión por parte de la Agencia Europea de Medicamentos.

Hola Dr. será posible y seguro luego de recibir una dosis de AstraZeneca y un refuerzo de Pfizer (4 sem después), completar el ciclo de Pfizer con la segunda vacuna( 4 Sem después) Es decir Una dosis de AstraZeneca y dos Pfizer. Esto para completar al menos uno de los ciclos. — Luis Herrera (@LuisHer67938567) July 17, 2021

Hola, Luis. Ya no es necesario que recibas la segunda dosis de Pfizer. Con las dos dosis que recibiste (una de AstraZeneca y otra de Pfizer) ya estás protegido.

@drhuerta viajé a EEUU y me puse sólo la 1ra dosis de Pfizer.

He regresado a Perú, cuando me llegue la programación tendré algún efecto adverso si me pongo las 2 dosis en sus tiempos establecidos a pesar de haberme puesto una dosis por lo menos 1 mes antes en EEUU? — Aldo Laban (@AldoLaban) July 17, 2021

Hola, Aldo. Lo recomendable es que solo recibas una sola dosis más, la cual te dará protección completa. Una tercera dosis no es recomendable.

@drhuerta buenas noches. El 5 de junio me pusieron la primer dosis con AstraZeneca. ¿Cuánto tiempo después podría ponerme la vacuna de Pfizer? Tomo en cuenta sus comentarios sobre la mezcla efectiva de vacunas. Gracias — iBrujaFelina (@iBrujaFelina) July 17, 2021

Hola, Ibruja, buena pregunta. Estás en lo correcto, esas vacunas pueden combinarse, y la segunda dosis debe aplicarse a las cuatro semanas o 28 días.

Buenas.!Seria posible por ejemplo después de yo haber recibido tres dosis de la vacuna Cubana(Abbdala )y a los 6 meses o al año recibir por ejemplo AstraZeneca,Pifer u otra ! Mi pregunta no es si es necesario o no ! Es si puede ser posible sin provocarme problemas de salud. — Rey©️ 📲 (@Reynaldo8509) July 12, 2021

Hola, Rey. Aún no se sabe el intervalo para recibir un segundo tipo de vacuna después de haber completado un primer tipo. Habrá que esperar estudios, que deben salir a fines de año.

@drhuerta si me vacuné a finales de mayo con Janssen y en mi ciudad están por vacunar a las personas de mi edad, es recomendable aplicarme nuevamente la vacuna ? — EDGAR MANUEL (@emgg25) July 12, 2021

Hola, Edgar. La vacuna Janssen/Johnson & Johnson es de una sola dosis y, recientemente, se ha demostrado que es efectiva contra la variante delta y que previene enfermedad grave y muerte por covid-19. No se recomienda ninguna dosis extra.

Preguntas sobre medicamentos y la vacuna

@drhuerta hola doctor leí uno de sus twits por allí y quería hacerle una pregunta, me vacunaron el día jueves y el sábado he tomado fenazopiridina, podría causar esto alguna interferencia con la vacuna? Buen día y muchas gracias :') — Wen Moreno (@poletmoreno2) July 17, 2021

Hola, Wen. No hay ningún problema con que tomes ese medicamento. Con excepción de medicamentos inmunosupresores, las personas deben continuar usando cualquier tipo de medicamento, antes o después de su vacunación.

@drhuerta hola, me acabo de poner la segunda dosis de pfizer, puedo tomar una pastilla o media de viagra??? — manuelinho (@ManueMjmr) July 17, 2021

Hola, Manuelinho. Claro que sí, no hay ningún problema con que puedas tomar viagra antes o después de la vacuna contra covid-19. En general, con excepción de medicamentos inmunosupresores, las personas deben seguir usando sus medicamentos.

Apreciado @drhuerta: Muchas gracias por su excelente podcast. Entiendo que la toma de inmunosupresores hacen que la generación de anticuerpos se reduzca. ¿Pacientes que toman sulfasalazina deberían tener un refuerzo tras la segunda dosis de Pfizer? ¿Cuánto tiempo después? — Andrés F. Contreras S. (@AFCSPhil) July 12, 2021

Hola, Andrés. El uso de una tercera dosis de vacuna aún no está decidido. Es muy posible que -como ya lo dispuso Israel- las personas inmunosuprimidas sean las primeras candidatas a recibirla, por lo que habrá que esperar la decisión de las entidades reguladoras de cada país.

@drhuerta puedo vacunarme contra el covid si estoy tomando antibioticos? — Luisg.lopez (@Luisglopez17) July 13, 2021

Hola, Luis. Claro que sí, no hay ningún problema. Con excepción de medicamentos inmunosupresores, las personas deben continuar usando cualquier tipo de medicamento, antes o después de su vacunación.

Preguntas sobre condiciones preexistentes y la vacunación contra el covid-19

@drhuerta No me vacuno Covid porque es una neumonia atipica, hace 40 años me dio neumonia atipica y el medico que me trato me dijo que estaba vacunado para toda la vida. — Ezequiel Lucas Perez (@ezlupesa) July 17, 2021

Estimado Ezequiel, cuidado, eso no es cierto. Las neumonías atípicas tienen muchas causas, pero no incluyen a la causada por covid-19. La inmunidad que usted tiene es posible que solo sea a la bacteria o virus que causó la neumonía hace 40 años. Por favor, vacúnese cuanto antes.

@drhuerta muy buenas noches doc 😉necesito su opinión profesional⚡esta semana me toca la vacuna para covid 19 me toca la de aztra!tengo solo un riñón desde nacimiento me lo quitaron por un tumor!vivo normal estoy sano tengo 37 años!usted me recomienda vacunarme??saludos⚡✌😎 — Julio Cesar HG⚡ El Rayo ⚡ (@juliorayo1983) July 12, 2021

Hola, Julio. Absolutamente sí, vacúnate por favor, no habrá ningún problema. Al contrario, creo que debes hacerlo, pues recuerda que el SARS-COV2 es capaz de complicar a los riñones, y debes proteger el único que tienes.

@drhuerta mi bebé de 11 meses tuvo covid hace 1 mes le toca su 2da vacuna de la influenza, puede vacunarse? Tendrá algún contraindicacion? Me urge dr una respuesta ya que escucho que no y otro un si de algunos doctores. — Fernando Auris (@fernandoauris) July 12, 2021

Hola, Fernando. En general, no existe contraindicación para que una persona que pasó covid-19, incluyendo un niño, reciba algún otro tipo de vacuna. Al revés, es algo recomendable.

@drhuerta buenas noches Dr .si me hicieron un implante de rodilla total y me aplicaron anticoagulantes por 21 dias al momento ya tengo 36 dias después de la operación. Ya me puedo aplucar la segunda dosis. Porque en mayo 21 me aplicaron la primera dosis .agradezco su respuesta — roberto landires (@robertolandires) July 13, 2021

Hola, Roberto, claro que sí, no hay ningún problema con que reciba su segunda dosis pendiente. Recuerde que incluso las personas que están recibiendo anticoagulantes pueden vacunarse.

Preguntas sobre los contagios y la inmunidad

@CNNEE @drhuerta los vacunados contra el covid, siguen contagiando en caso de contraer el virus? — Annie_lu (@AnaLuciAvalos) July 17, 2021

Excelente pregunta, Annie. Al no existir vacunas (o medicamentos) 100% efectivos, es posible que algunas personas completamente vacunadas puedan infectarse, e incluso desarrollar covid-19. Felizmente, se encontró en un reciente estudio que su capacidad de contagiar es baja.

Pero que dice de la gente en EEUU que ya anda sin mascarilla. No los obligan a usarla y están llevando una vida normal por decirlo menos. Dé una explicación por favor. — Ros123 (@Ros12320) July 17, 2021

Muy buena pregunta, Ros. Como lo explicó la directora de los CDC al levantar esa disposición, es por una combinación de dos factores: la alta cobertura de vacunación en la población y la baja prevalencia del virus en las comunidades. El punto es que, de acuerdo con lo que dijo la funcionaria, esas medidas deben reevaluarse periódicamente, por lo que algunos estados como California han decidido recientemente reinstalar el uso de las mascarillas ante el incremento de la variante delta.

Doctor

Si a un vacunado le da covid, su inmunidad aumenta y/o se hace más duradera? — Cuestismo (@cuestismo) July 17, 2021

Excelente pregunta, Cuestismo. Lo que el virus provoca en una persona vacunada es estimular el sistema de defensa para pelearle -digamos así- al virus. Esa es la explicación del porqué, casi siempre, la infección en una persona completamente vacunada es leve. Lo que no se sabe es cuán duradera será.

@drhuerta Estimado Dr. Es posible re infectarse de COVID así me allá vacunado? — Guillermo Carbonell (@gscj2002) July 16, 2021

Hola, Guillermo. Claro que sí puede ocurrir, aunque es difícil reconocer todos los casos, pues es probable que los casos asintomáticos no sean reconocidos. Por otro lado, las personas que se reinfectan después de vacunarse son poco contagiosas del virus.

Otras preguntas sobre el coronavirus

Y hay casos de vacunados completos muertos? — El gato bloqueado (@el_mal_menor) July 17, 2021

Hola, El Gato. Sí, lamentablemente eso es cierto, pero es, felizmente, muy raro, y esa protección que dan las vacunas contra la enfermedad grave y la muerte es la razón principal para vacunarse.

Como lo vimos en el episodio del 27 de mayo, los CDC informaron que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2020, se vacunaron en Estados Unidos 101 millones de personas y en ellas, se presentaron 10.262 casos de covid-19, de los cuales el 27% fueron asintomáticas, el 10% fueron hospitalizados y 160, o 2%, fallecieron. La edad mediana de los pacientes que fallecieron fue de 82 años.

Recuerda que no existe ninguna vacuna (o medicamento) 100% efectiva.

Hola @Drhuerta le quiero aser una pegunta bien simple , mi pareja y yo estamos vacunados con la vacuna pifez o como se llame y queremos saber si nos podemos besar o nose y tanvien si caso podemos lamer nusestras parte sin congaiarnos perdon por la pregunta incómoda — Okami0w0 (@okami0w0) July 17, 2021

Hola, Okami. Claro que sí, si ambos están protegidos, ustedes pueden hacer su vida normal, la que incluye su vida sexual.

Por otro lado, te digo que esa no es ninguna pregunta incómoda. La sexualidad es un importante componente del bienestar del ser humano y te agradezco que hayas hecho una pregunta tan importante.

@drhuerta Dr. El 29-05-21 salí positivo en mi prueba covid, empecé a tomar mi tratamiento el día 30-05-21 y lo culmine el 10-06-21 (el ciclo de antibioticos ya que era un covid moderado) la pregunta es cuántos días debo esperar para repetir que mi prueba salga negativas? — Val (@valenciano_val) July 17, 2021

Hola, Val. No se recomienda hacerse pruebas de virus o anticuerpos para saber si la enfermedad ya pasó. Solo basta con el alta clínica, es decir, la evaluación médica.

