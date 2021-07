Mira la devastación que dejan las inundaciones en China 1:21

Hong Kong (CNN) -- Cuando las olas de calor récord azotaron el oeste de América del Norte y las inundaciones mortales azotaron Alemania, los crecientes riesgos asociados con el cambio climático acapararon los titulares y provocaron discusiones generalizadas en Occidente.

Los científicos han estado advirtiendo durante años que la crisis climática amplificaría el clima extremo, haciéndolo más mortífero y más frecuente. Y las últimas catástrofes se ven como un recordatorio oportuno de que la amenaza podría golpear mucho más cerca de casa de lo que algunos podrían pensar.

Pero esta semana, con gran parte de la provincia central china de Henan devastada por lluvias récord, hubo pocas referencias a la crisis climática más amplia entre los funcionarios, científicos o medios estatales chinos.

El silencio es aún más conspicuo dado lo mucho que las autoridades chinas han enfatizado lo extremo y la rareza del clima. En un momento, la capital provincial de Zhengzhou recibió casi 200 milímetros de lluvia en una hora. En solo tres días, tuvo 610 milímetros, o casi un año, de lluvia, según la estación meteorológica de Zhengzhou.

La estación meteorológica de Zhengzhou lo llamó un aguacero de "una vez en 1.000 años". El Departamento de Recursos Hídricos de Henan fue un paso más allá y afirmó que los niveles de lluvia registrados en algunas estaciones solo podían verse "una vez cada 5.000 años".

Pero el jueves, el periódico estatal chino Global Times dijo que Ren Guoyu, un experto en jefe del Centro Nacional del Clima de China, "descartó la conexión entre las fuertes lluvias en Zhengzhou y el cambio climático global". En cambio, atribuyó la inundación a una "circulación atmosférica anormal a escala planetaria", según el informe.

La incidencia del cambio climático

Liu Junyan, líder del Proyecto de Clima y Energía de Greenpeace Asia Oriental, dijo que sin el impacto del cambio climático, "es muy difícil imaginar que se producirían lluvias tan extremas en una ciudad del interior, como Zhengzhou".

Pero además, aseguró que es raro que las autoridades meteorológicas y climáticas chinas reconozcan una posible conexión con el cambio climático después de sucesos extremos, porque dicho análisis requiere más investigación y datos. "Por precaución, básicamente evitan hablar de eso", dijo. Los medios estatales rara vez informan sobre estas asociaciones, agregó.

Eso contrasta radicalmente con la forma en que los científicos del clima y los medios de comunicación han respondido en Occidente. Si bien se necesita un análisis completo para confirmar hasta qué punto los cambios en el clima de la tierra han afectado eventos climáticos extremos específicos, muchos expertos coinciden en que la tendencia es clara.

Los científicos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas, por ejemplo, realizaron un análisis de atribución rápido, que encontró que las olas de calor del oeste de América del Norte hubieran sido "virtualmente imposibles" sin el cambio climático.

El secretario general de la OMM, Petteri Taalas, dijo más tarde que estaban "claramente vinculados" al calentamiento global.

No es que los líderes chinos no admitan que el cambio climático es real. Por el contrario, el presidente Xi Jinping quiere que China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, se convierta en un líder mundial en la crisis climática. El año pasado, se comprometió a alcanzar las emisiones máximas nacionales antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2060, lo que se ganó el elogio internacional.

El temor oficial al activismo climático

En la narrativa oficial, el cambio climático a menudo se presenta como una crisis global que China, una "gran potencia responsable", se ha esforzado por resolver, especialmente cuando la administración Trump retiró a Estados Unidos de ese esfuerzo. Sin embargo, se mencionan menos las amenazas directas que representa para China y su efecto en la vida cotidiana de sus 1.400 millones de habitantes.

Las autoridades chinas también temen que el activismo climático popular entre los jóvenes de Occidente pueda extenderse a China. En septiembre pasado, Ou Hongyi, de 17 años, conocida como la Greta Thunberg de China, fue detenida e interrogada durante horas por la policía. Fue tras unirse al Global Climate Strike en Shanghái, un evento internacional que atrajo a miles de manifestantes en más de 3.500 lugares de todo el mundo.

Eso ha dificultado que el público chino se dé cuenta de su relación personal con la crisis climática, dijo Liu. Como algunos en Occidente, los chinos tienden a percibir los peligros del cambio climático como algo remoto, que solo amenaza el derretimiento de los casquetes polares del Ártico o las islas bajas de los trópicos. Y aunque los recortes de emisiones y las reformas verdes a menudo se mencionan en los medios de comunicación estatales y en las aulas, muchos los tratan como una política estatal más que deben seguir los Gobiernos locales.

"Para muchos, el cambio climático es más un problema de política, de ganancias y costos económicos y de colaboración internacional", dijo Liu.

Falta de preparación para los fenómenos climáticos

Pero como muestra la devastación en Henan, muchas ciudades chinas no están preparadas para hacer frente a los riesgos climáticos de un clima extremo cada vez más frecuente e intenso.

En las 18 horas previas al pico vespertino del martes, la estación meteorológica de Zhengzhou emitió cinco alertas rojas consecutivas por lluvias torrenciales. Según la guía de la Administración Meteorológica de China, la alerta debería haber llevado a las autoridades a detener reuniones, suspender clases y negocios. Sin embargo, aparentemente las autoridades de Zhengzhou no prestaron atención.

Mientras la muerte de 12 pasajeros atrapados en un metro inundado se apoderó de la nación, algunos han cuestionado por qué las autoridades no lo cerraron antes para evitar víctimas.

La situación podría ser peor en pueblos y aldeas más pequeñas alrededor de Zhengzhou con menos planificación de contingencia, recursos de rescate y exposición a los medios, dijo Liu.

La última vez que Henan vio aguaceros igualmente intensos fue hace casi medio siglo. En 1975, un supertifón arrojó enormes cantidades de lluvia sobre la provincia. Una aldea en el centro de la tormenta vio 1.600 milímetros de lluvia en tres días. Los ríos desbordados rompieron 62 presas, matando a más de 26.000 personas, según el recuento oficial, aunque otras estimaciones fueron varias veces más altas.

Preocupación entre científicos chinos por el cambio climático

Si bien es posible que la conexión entre el cambio climático y el clima extremo en China no haya recibido mucha mención oficial, no significa que los científicos chinos no hayan estado estudiando el tema.

Un meteorólogo sénior de la Academia China de Ingeniería, por ejemplo, ha publicado un artículo sobre el impacto del cambio climático en las lluvias torrenciales extremas en las megaciudades chinas.

También en las redes sociales chinas algunos han comenzado a reflexionar sobre la falta de discusiones sobre el tema.

En Weibo, la versión china de Twitter fuertemente censurada, un usuario dijo que estaba decepcionado de encontrar "muy, muy pocas discusiones" sobre el cambio climático en las principales plataformas de redes sociales.

"En Henan, el [desastre] se desarrolló demasiado rápido en tan poco tiempo", escribió. "Pero en otros lugares, es como hervir una rana en agua tibia; puede que no cause ningún peligro inmediato de muerte, pero a la larga, creo que también afectará la forma en que vivimos y trabajamos", agregó.