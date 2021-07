OPINIÓN | Los 50 son los nuevos 30: cada día es más cierto

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion.

(CNN Español) -- ¿Son los 50 los nuevos 30? No es una pregunta, no, no, ni una frase repetida una y otra vez. Es una realidad innegable ¡Y valga –y viva– la repetición de estas palabras y conceptos!



Como yo lo veo, en el año 2021, las mujeres de 50 años y más, prácticamente, pueden decidir la edad que proyectan. Y basta con nombrar algunas famosas que lucen fabulosas y mucho más jóvenes, como Jennifer Lopez (51 años), Sarah Jessica Parker (56), Cindy Crawford (55), Naomi Campbell (51), Halle Berry (54), Julia Roberts (53), Nicole Kidman (54), Jennifer Aniston (52), etc., etc., –además de otras mujeres mucho mayores cronológicamente como Helen Mirren (75 años), Carolina Herrera (82), la infatigable Janet Fonda (83) y Sharon Stone (63)–, que lucen como mujeres eternas, sin edad, divinas, modernas y llenas de vida. ¡Esta realidad es una maravilla!, ¿no creen?

Y al hablar con mi buena amiga Carolina Herrera, quien tiene una nueva imagen con el pelo blanco y luce divina (¡nos conocemos desde que yo era soltera y ya soy feliz abuela!), siempre me repite su inteligente observación sobre la edad: “Mari, la edad es algo que llevas en tu cabeza, en tus emociones y no debe ser un estereotipo. Lo digo siempre. Y la edad no significa nada cuando hay cosas que te apasionan”.

¡Bravo, amiga! Porque así mismo pienso y así llevo mentalmente las hojas del calendario.

Y en este artículo de opinión me encanta comentarles que a lo largo de mi carrera he conocido a las mujeres guapas y jóvenes más sosas y aburridas del universo (¡prefiero no decir nombres!), igual que he conocido mujeres ya “mayores”, absolutamente bellas, llenas de vida, de curiosidad y sentido del humor, que me han llenado de inspiración, como fue Audrey Hepburn, a quien conocí cuando ella tenía más de 60 años. ¿Otros ejemplos de este tipo extradordinario de mujeres?

La princesa Carolina de Mónaco (64), Meryl Streep (72), Sophia Loren (86), Donna Karan (72), ¡y la propia reina Isabel II, quien a los 95 años sigue conduciendo su Land Rover y montando a caballo!

¿Cuáles son los aspectos generales que he visto en estas mujeres que cumplen años con fuerza y muy buen aspecto? He entrevistado a muchas de ellas y siempre he notado que cuidan lo que comen, caminan y están activas, tienen un hobby e intereses personales que les apasionan, están involucradas en el bienestar del mundo donde viven, y sonríen. ¡Además de que muchas me han dicho que la moderación es siempre muy importante!

Y hablando de “curiosidad”, la clave de esa juventud sin edad, vuelvo a las palabras de Carolina Herrera "Sin curiosidad la vida es muy aburrida. El día que una mujer deja de ser curiosa sobre lo que le rodea, está abandonando lo maravilloso que es vivir”. De acuerdo 100%, ¿no creen?

Y ya es hora de tirar el calendario ¡y salir a caminar y observar el mundo! Vale la pena…