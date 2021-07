Así avanzan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Estos son los eventos olímpicos clave para ver esta noche en EE. UU.

Los Juegos Olímpicos de Verano de 2020, que se retrasaron un año por la pandemia de covid-19, están en marcha en Tokio. Si bien Japón está 13 horas por delante de la costa este de EE. UU., puedes ver algunos eventos en vivo y transmisiones de NBC esta noche.

Aquí, algunos de los eventos que estamos viendo esta noche:

- Voleibol de playa: April Ross y Alix Klineman del equipo estadounidense se enfrentarán a Liliana Fernandez y Elsa Baquerizo de España. Los eventos se transmiten a las 8 p.m. ET en EE. UU. y también se transmiten en vivo.

- Natación: Ryan Murphy (100 m espalda masculino) y Lilly King (100 m braza femenina) están compitiendo. Las finales de natación comienzan a las 9:30 p.m. ET en NBC y en transmisiones en vivo.

-Surf: Las competiciones de surf tanto masculinas como femeninas entran en los cuartos de final (sujeto a cambios según las condiciones de las olas). Los cuartos de final y las semifinales comienzan a las 6 p.m. ET. Las transmisiones en vivo serán las siguientes: cuartos de final masculinos a las 6 p.m. ET, cuartos de final femeninos a las 8:20 p.m. ET, semifinales masculinos a las 10:45 p.m. ET y semifinales femeninas a las 12 a.m. ET.

- Baloncesto femenino: mira a Sue Bird, Diana Taurasi y Breanna Stewart. El equipo de baloncesto femenino de Estados Unidos es el favorito para ganar una séptima medalla de oro consecutiva en Tokio. De cara al martes por la mañana, puede ver el partido entre Estados Unidos y Nigeria a las 12:40 a.m. ET en Estados Unidos.