(CNN) -- El presidente Joe Biden pidió este jueves al Congreso que extienda la moratoria de desalojo que expiraría este sábado, la cual prohíbe a los propietarios de todo el país desalojar a ciertos inquilinos que no pagan el alquiler en medio de la pandemia de covid-19.

El mes pasado, la Corte Suprema permitió que la orden emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) permaneciera vigente hasta el 31 de julio, pero dijo que se necesitaría una acción del Congreso para extenderla más allá de esa fecha.

"Dada la reciente propagación de la variante delta, incluso entre los estadounidenses que tienen más probabilidades de enfrentar desalojos y carecen de vacunas, el presidente Biden habría apoyado firmemente una decisión de los CDC de extender aún más esta moratoria de desalojo para proteger a los inquilinos en este momento de mayor vulnerabilidad.

Infortunadamente, la Corte Suprema dejó en claro que esta opción ya no está disponible", dijo el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado.

Psaki agregó: "A la luz del fallo de la Corte Suprema, el presidente pide al Congreso que extienda la moratoria de desalojo para proteger a los inquilinos vulnerables y a sus familias sin demora".

La moratoria tiene como objetivo mantener a las personas en sus hogares y fuera de entornos concurridos, incluidos los refugios para personas sin hogar, como una forma de ayudar a detener la propagación del covid-19. Esta petición se produce a medida que aumentan los casos en todo el país, impulsados ​​por la variante delta altamente transmisible que se propaga en áreas con bajas tasas de vacunación.

Biden también solicitó a los Departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano, Agricultura y Asuntos de los Veteranos de EE.UU. que extiendan sus respectivas moratorias de desalojo hasta fines de septiembre, indicó Psaki.

El presidente insta a los estados y localidades a "acelerar urgentemente" sus esfuerzos para distribuir fondos de asistencia de alquiler dado a que la moratoria de desalojo de los CDC termina este fin de semana.

Una coalición de grupos de agentes inmobiliarios había pedido a la Corte Suprema que bloqueara la orden de los CDC, argumentando que "el Congreso nunca le dio a los CDC la asombrosa cantidad de poder que ahora reclama". Argumentaron que la moratoria ha resultado en "más de US$ 13,000 millones en renta no pagada por mes".

La orden de los CDC entró en vigencia por primera vez en septiembre e inicialmente expiraba a fines de 2020, pero luego se extendió varias veces. Como uno de sus primeros actos en el cargo, Biden pidió a los CDC que extendieran la prohibición hasta el 31 de marzo.

La prohibición de desalojo original fue aprobada por los legisladores como parte de un enorme proyecto de ley de ayuda ante la pandemia de covid-19 en marzo de 2020.

El paquete de estímulo de US$ 1,9 billones que Biden promulgó en marzo incluye cerca de US$ 50.000 millones en asistencia para el alquiler para inquilinos, propietarios de viviendas y personas sin hogar con dificultades. Incluye también US$ 27.000 millones en asistencia para el alquiler, US$ 10.000 millones en asistencia para el pago de hipotecas y US$ 5.000 millones para abordar la falta de vivienda.

Se han destinado casi US$ 50.000 millones en dinero federal para la asistencia del alquiler para inquilinos a través del estímulo federal, incluidos US$ 25.000 millones del estímulo de diciembre y US$ 22.000 millones del Plan de Rescate Estadounidense en marzo.