(CNN) -- En medio del reciente aumento de los casos de coronavirus en Florida, un alto funcionario del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) ha difundido retórica antivacunas y desinformación, comparando los esfuerzos de la administración Biden en materia de vacunas con los "camisas pardas" de la época nazi, y llamando dos veces a las vacunas "la marca de la bestia", y comparándolas con un "falso dios".

Una revisión de KFile de CNN descubrió que Peter Feaman, abogado y miembro del comité del RNC de Florida, hizo los comentarios en su blog "The Backhoe Chronicles", que publica regularmente en un grupo privado en la red social MeWe. La red social se anuncia como la aplicación "anti-Facebook".

"Los camisas pardas de Biden están empezando a aparecer en los domicilios particulares cuestionando los papeles de las vacunas", escribió Feaman el 20 de julio, dando a entender incorrectamente que los funcionarios del gobierno se presentaban en los domicilios de la gente para cuestionar su estado de vacunación, comparándolos con el ala paramilitar del Partido Nazi.

Anteriormente, apoyó a la diputada de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, que utilizó el término y se enfrentó a una rápida reacción.

La "marca de la bestia"

En mayo, Feaman calificó las vacunas contra el covid-19 como la "marca de la bestia" -una referencia a un símbolo del Libro de las Revelaciones bíblico que muestra la lealtad a Satanás- y llamó "diabólica" a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, por fomentar las vacunas. "La diabólica gobernadora de Michigan, Whitmer, quiere que sus ciudadanos se pongan la 'marca de la bestia' para participar en la sociedad", escribió Feaman.

"Ahora la demócrata de Michigan ha anunciado que va a prolongar el sufrimiento del estado hasta que los residentes se sometan a recibir 'el pinchazo' y, si un número suficiente de ellos cumple con sus exigencias, entonces ella y Joe Biden podrían permitirles celebrar el 4 de julio", añadió, aparentemente haciendo referencia al objetivo de la administración Biden de que el 70% de la población adulta de EE.UU. tuviera al menos una dosis de la vacuna para esa festividad. (El objetivo no se cumplió).

Más tarde añadió: "Oye Whitmer, no nos inclinaremos ante tu falso dios".

CNN se puso en contacto con Feaman y con el RNC para pedirles comentarios, pero ninguno de los dos respondió.

Feaman es uno de los tres funcionarios que representan a Florida en el órgano de gobierno del RNC, el comité político que lidera el Partido Republicano. Ha servido en el cargo desde 2012.

Su reelección para el cargo en 2020 en una reunión anual del Partido Republicano de Florida fue apoyada por el presidente estatal del partido, Joe Gruters, y anteriormente fue nombrado para las comisiones de nominación de jueces estatales y federales por el senador Marco Rubio y el entonces gobernador de Florida, Rick Scott. También fue elector en los comicios presidenciales de 2016 y 2020.

Récord de hospitalizaciones en Florida

El domingo, Florida batió su récord de hospitalizaciones por coronavirus justo un día después de que el estado registrara el mayor número de nuevos casos diarios de covid-19 desde el inicio de la pandemia.

El jueves, Feaman arremetió contra las nuevas orientaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) que sugieren el uso de mascarillas en lugares con altos índices de transmisión de la variante delta.

"Los lobos quieren el control y el poder", escribió. "En cuanto a mí y a mi casa... lucharemos contra ellos".

Además de diseminar información médica errónea, Feaman difundió teorías conspirativas. Impulsó la falsedad de que las elecciones de 2020 fueron robadas al expresidente Donald Trump, promovió conspiraciones sobre la insurrección en el Capitolio sugiriendo que los hechos del 6 de enero fueron un "montaje para hacer que la gente de Trump se vea mal" e implicó que el evento fue una operación de "bandera falsa" llevada a cabo por los demócratas para tomar el poder.

En otro post de febrero, Feaman compartió un artículo del conductor de radio conservador Dennis Prager en el que el autor comparaba las acciones de los demócratas tras la insurrección del Capitolio con los nazis que utilizaron el incendio del Reichstag como medio para tomar el poder en 1933.

"Lo que la izquierda está haciendo al demonizar a los conservadores y a los partidarios de Trump es exactamente lo que hicieron los nazis en 1933", escribió Feaman en MeWe, pero dijo que los partidarios de Trump "no tenían miedo", y añadió: "A diferencia de la Alemania de 1933, tienen armas".

"¡Despierta, Estados Unidos!"

Además de su blog, Feaman también escribió dos libros - "¡Despierta, Estados Unidos!" en 2007 y "La próxima pesadilla: cómo la corrección política destruirá Estados Unidos" en 2012- que afirmaban que el "islamofascismo" era la mayor amenaza para los valores judeocristianos y Estados Unidos.

Uno de los libros parece presentar una reseña adulterada de The New York Times Book Review. En la parte superior de la portada de "¡Despierta, Estados Unidos!", un anuncio dice: "'¡Despierta, Estados Unidos!' presenta un argumento convincente que los estadounidenses no pueden dar por sentado: que el mundo de hoy no necesariamente existirá mañana', como se ve en The New York Times Book Review". En la página del libro en Amazon hay un anuncio similar.

Un portavoz del Times confirmó que la publicación no publicó una reseña ni cubrió el título de ninguna manera y dijo que estaban revisando el uso no autorizado del nombre del Times en el libro.