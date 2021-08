Biden: Cuomo debería renunciar 1:04

(CNN) -- El presidente Joe Biden dijo este martes que cree que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería renunciar después de que una investigación de la fiscalía general de Nueva York encontrara que Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres.

"Creo que debería renunciar. Entiendo que la legislatura estatal puede decidir acusarlo en un juicio político. No lo sé a ciencia cierta", dijo Biden este martes en respuesta a una pregunta de Kaitlan Collins de CNN.

Este martes más temprano, la fiscal general Letitia James dijo que la investigación de su oficina encontró que Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres. La oficina descubrió que Cuomo acosó a empleadas estatales actuales y a exempleadas, así como a varias mujeres de fuera del gobierno estatal, dijo James, al tiempo que la oficina publicó un informe extenso sobre la investigación.

James dijo el martes que su investigación encontró que Cuomo se involucró en "tocamientos no deseados y no consensuales", e hizo comentarios de naturaleza sexual "sugerente". Además, sostuvo que la conducta creó un "ambiente de trabajo hostil para las mujeres".

Cuomo niega acusaciones de acoso en informe de Fiscalía 8:51

Cuando se le preguntó si creía que Cuomo debería ser acusado en juicio político, Biden dijo que hay que "tomar una cosa a la vez".

También se le preguntó al presidente si aprobaba que la oficina de Cuomo usara una foto suya abrazando a otros funcionarios y ciudadanos en el pasado como parte de la defensa del gobernador. Biden dijo que está seguro de que hay "algunos abrazos que fueron totalmente inocentes, pero aparentemente la fiscal general decidió que había cosas que no lo eran".Biden dijo que no había hablado con Cuomo el martes.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, había calificado anteriormente las acusaciones de acoso sexual como "aborrecibles".

"No sé si alguien pudo haber visto esta mañana (lo que dijo la fiscal) y no haber encontrado las acusaciones aborrecibles. Sé que a mí me lo parecieron", dijo Psaki al ser consulta por la investigación de James.

Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres, dice Fiscalía 6:03

Psaki dijo que este martes no hubo conversaciones entre la Casa Blanca y la oficina del gobernador.

Además agregó que el mensaje de la Casa Blanca a las mujeres que contaron sus relatos es que "todas las mujeres que han vivido (...) este tipo de experiencia —ya sea acoso o abuso o, en el peor de los casos, agresión— merecen que se escuchen sus voces, merecen ser tratadas con respeto y dignidad".