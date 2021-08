Periodo electoral de Nicaragua, incierto por detenciones 3:43

(CNN Español) -- Representantes legales de alianzas y partidos políticos inscribieron este lunes ante el Consejo Supremo Electoral a siete fórmulas de candidatos a presidente y vicepresidente de Nicaragua para participar en las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre, marcadas por la detención de decenas de opositores. También presentaron sus listas de candidatos a diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano.

La inscripción se realiza cuando faltan más de tres meses para unos comicios marcados por la detención de más de 30 opositores, en su mayoría investigados por supuestos actos contra la soberanía nacional, incluidos siete precandidatos a la presidencia.

Kitty Monterrey, presidenta y representante legal del Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL), inscribió a sus postulantes. La fórmula presidencial está integrada por el excomandante de la contrarevolución Óscar Sobalvarro y la entonces Miss Nicaragua 2017 Berenice Quezada. Sobalvarro fue seleccionado por las bases de su partido luego de que, según la presidenta, se encarcelara a tres precandidatos inscritos.

Carlos Canales, representante del Partido Alianza por la República (APRE), inscribió a su fórmula presidencial: el abogado Gerson Gutiérrez Gasparín, de 29 años, y Claudia María Romero. Este partido solo tiene un escaño en la Asamblea Nacional.

El Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), representado por el diputado Alejandro Mejía Ferreti, inscribió su fórmula integrada por el abogado Alfredo Montiel y la administradora de empresas Jennifer Espinoza. Mejía Ferreti y su fórmula evitaron hablar con la prensa.

Mientras tanto, el Partido Alianza Liberal Independiente (PLI) inscribió al diputado Mauricio Orúe Vásquez como candidato a presidente y a Zobeida del Socorro Rodríguez, originaria de la región caribe sur, como candidata a vicepresidenta.

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) también se presentó ante el Consejo Supremo Electoral para inscribir a su fórmula presidencial. Esta está integrada por el empresario de transporte acuático Milton Arcia y María Dolores Moncada.

Por Camino Cristiano Nicaragüense se inscribió al pastor Guillermo Osorno y a Violeta Martínez de Moncada.

Confirman candidaturas de Ortega y Murillo para las elecciones de Nicaragua

El representante legal de Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, inscribió por medio de su representante legal, el diputado Edwin Castro, a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa Rosario Murillo, para las elecciones en Nicaragua.

El partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) presentó y aprobó "por unanimidad" la candidatura a presidente de Nicaragua de Ortega para un cuarto período consecutivo. Y también la candidatura a vicepresidenta de su esposa y portavoz de gobierno, Rosario Murillo, por segundo período consecutivo.

En el Congreso Sandinista participaron, según informó el portal oficial El 19 Digital, 2.932 congresistas, entre ellos 1.485 mujeres y 1.447 hombres. Durante el evento oficialista también se aprobaron las candidaturas a diputados y diputadas ante la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano.

El abogado y exsacerdote Edgar Parrales, consultado por CNN en Managua, expresó que cinco de las fórmulas no representan a la oposición porque están siendo presentadas por partidos que llama colaboracionistas, cuya actividad se limita únicamente al tiempo electoral. Además, dijo que no se transparentó el sistema de selección, que son personas completamente desconocidas para la población y que no presentaron un plan de gobierno.