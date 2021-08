Renuncian a sus cargos dos viceministros de Perú

Perú: más protestas contra el gobierno de Castillo 2:31

(CNN Español) -- Este sábado dos viceministros del Ministerio de Interior de Perú presentaron por separado sus cartas de renuncia. Los funcionarios aseguran que el gobierno del presidente, Pedro Castillo, tomó decisiones que afectan la institucionalidad de la Policía Nacional.

Se trata de Nicolás Zevallos viceministro de Seguridad Pública, quien ocupa el cargo desde 11 de diciembre del 2020, y Carlos Enrique León, viceministro de Orden Interno, quien se desempeñaba en sus funciones, desde el 19 de noviembre de 2020.

León manifestó en su carta de renuncia no estar de acuerdo con la pretensión del gobierno de Pedro Castillo de designar a Grover Mamani como director general de la Dirección General del Gobierno de Interior. Señala que, en una reunión sostenida este viernes en el despacho ministerial, dio a conocer que "dicha persona no cumplía con el perfil requerido para el cargo". “Razón por la cual me niego a aceptar y ser partícipe de dicho nombramiento ilegal que va en contra de mis principios con el riesgo de una denuncia penal”, detalló el viceministro de Orden Interno.

Zevallos también manifestó su inconformidad. “Hemos tomado conocimiento de decisiones que no garantizan las condiciones necesarias para continuar y sostener la labor de fortalecimiento y modernización de nuestra Policía Nacional del Perú, así como de generación de confianza de la ciudadanía en el sector interior”, indicó en su carta de renuncia.

¿Ha funcionado el modelo neoliberal en Perú? 1:33

Respecto a los nombramientos que lleva a cabo el gobierno, la Contraloría General de la República, el 4 de agosto, dijo en un comunicado a través de sus redes; “Es responsabilidad de las autoridades competentes velar por el cumplimiento de los perfiles de puesto observando el marco legal…”.

publicidad

De igual forma, Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo de Perú, le envió este miércoles un documento al mandatario en el que le solicita revaluar las designaciones ministeriales y evitar que, a su juicio, se agudice la polarización en el país, según reveló durante una conferencia de prensa.

¿Da estabilidad Pedro Francke como ministro de Economía? 0:51

A solo tres días de su juramentación como presidente de la República se han llevado a cabo tres movilizaciones en contra del gobierno de Pedro Castillo y el nombramiento de su primer gabinete. Las mismas ocurrieron el sábado 31 de julio, el domingo 1 de agosto y el jueves 5. Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, enfrenta una investigación preliminar en el Ministerio Público por el supuesto delito de apología al terrorismo. Bellido ha negado estar vinculado con algún grupo terrorista.

Este fin de semana también están programadas nuevas manifestaciones.

Hasta este sábado, ni Castillo ni Grover se habían pronunciado públicamente sobre las renuncias.