(CNN) -- Ahora que algunas empresas están tratando de determinar con exactitud la frecuencia con la que sus empleados deben estar en la oficina, una cosa ha quedado clara: muchos trabajadores quieren flexibilidad.Aunque pedir un horario de trabajo flexible es probablemente más fácil ahora que antes de la pandemia, todavía puede ser incómodo dirigirse a un gerente con la solicitud.

Algunas empresas que están adoptando un enfoque híbrido están dejando en manos de los directivos y sus equipos la decisión de encontrar el mejor equilibrio entre el trabajo remoto y el presencial. Esto significa que los trabajadores tienen que dar a conocer sus deseos.

"[La flexibilidad] es algo que realmente vale la pena pedir", dijo Vanessa Bohns, profesora asociada de Comportamiento Organizacional en la Universidad de Cornell y autora del próximo libro "You Have More Influence Than You Think".

"Lo más probable es que lo que tenemos en la cabeza sobre toda la incomodidad y la torpeza de cómo vamos a ser juzgados sea exagerado. Es probable que vaya mejor de lo que crees. En cualquier caso, debes superar la incomodidad a corto plazo de la conversación porque los beneficios a largo plazo son muy grandes".

Así es como puedes tener una conversación productiva con tu jefe:

Conoce a tu audiencia

Cada empresa tiene una cultura diferente. Algunas pueden estar orientadas a un propósito, o hacer hincapié en el equilibrio entre la vida laboral y la personal, mientras que otras pueden estar más centradas en el cliente.

Identifica lo que es importante para tu empresa e incorpóralo a tu petición.

"Piensa en una justificación adecuada que funcione para la persona a la que se lo pides y para la organización y sus valores", dice Bohns. Así, si sabes que tu empresa se preocupa por la productividad, sugiere decir algo como "En el último año he demostrado que puedo ser productivo trabajando así. Puedo ser aún más productivo porque tengo tiempo de trabajo ininterrumpido".

Sé claro con tu petición

Sé específico. Más flexibilidad para ti puede significar trabajar a distancia tres días a la semana, pero para tu jefe podría significar trabajar desde casa una vez a la semana.

"Debes ser directo con tu petición", dice Debra Wheatman, fundadora y presidenta de Careers Done Write. "Debes ser específico con cuál es la necesidad y la forma en que te gustaría tener más flexibilidad".

Sugerir un período de prueba del horario propuesto, como tener una revisión en tres meses, puede hacer que un gerente esté más dispuesto a aceptar.

"Un periodo de prueba hace que todo el mundo pueda ver cómo progresan las cosas. No se quiere trazar una línea en la arena", dice Wheatman. "Esto suaviza la situación al decir: 'vamos a probarlo' y eso da al empleado la oportunidad de ofrecer resultados sorprendentes".

Haz la petición en persona (o casi)

Si es posible, ten esta conversación en persona o por videoconferencia.

Las investigaciones de Bohns demuestran que es más probable que la gente consiga lo que quiere cuando lo pide en persona, pero eso no es una opción para muchos trabajadores en este momento.

"Pídelo utilizando el medio más completo posible", dice Bohns. "No es el tipo de petición que se hace por correo electrónico".

Poder ver la respuesta de la persona y poder reaccionar y abordar las cosas a medida que surgen puede ayudar a crear una mejor conexión social y transmitir autenticidad.

"Es más difícil decir que no a alguien en el momento... es muy incómodo. Los directivos también son personas, tienen esa incomodidad y están más dispuestos a mantener la conversación que a simplemente rechazarte".

Responde a cualquier inquietud

Prepárate para abordar cualquier preocupación que pueda hacer dudar a un gerente sobre tu horario de trabajo deseado.

"Todo lo que un directivo quiere saber es que sus empleados pueden hacer todo el trabajo con éxito, que van a cumplir y superar sus objetivos y que van a ser tan productivos como si estuvieran en la antigua forma de trabajar", dice Stacie Haller, experta en carreras profesionales de ResumeBuilder.

Céntrate en tu productividad en los últimos 18 meses con resultados y éxitos concretos.

Si sabes que a tu jefe le preocupa mantener una cultura y una conexión sólidas, Bohns sugiere decir algo como "Sé que nos preocupa la cultura de la empresa y estar conectados, y por eso lo abordaré tocando base de esta manera o presentándome".

Recibiste un "no" ... y ¿ahora qué?

Recibir un "no" no significa necesariamente que nunca podrás trabajar desde casa.

"Piensa en esto como una conversación continua", dijo Bohns, quien añadió que las empresas están preocupadas por la retención y podrían estar dispuestas a revaluar sus políticas más adelante.

"Incluso si obtienes un no, intenta algo como: '¿Crees que podemos revisar esto en el futuro?' ... '¿Tal vez podamos verlo más adelante?'".