Padre de familia defiende uso de mascarillas con apasionado discurso 1:25

(CNN) -- Millones de estudiantes regresarán a las aulas con un reto que no tuvieron que enfrentar el año pasado.

La variante delta, más contagiosa, está impulsando un brote de covid-19 a nivel nacional que está enviando a personas más jóvenes a los hospitales, incluyendo a niños.

La mejor herramienta para los menores de 12 años y más es la vacunación, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Pero los que son muy pequeños aún para recibir la vacuna también tienen formas de esquivar a la variante delta.

Así es como podemos ayudar a los estudiantes a mantenerse sanos antes, durante y después de clases:

En el camino a la escuela

Antes de salir: Los síntomas menores que podrían haber pasado desapercibidos en el pasado, como el escurrimiento nasal, ahora no deben ser ignorados, según el pediatra Steven Abelowitz, director médico regional de Coastal Kids Pediatrics, en California.

"Con el aumento actual de los casos de covid, especialmente en menores, se aconseja a los padres de niños con síntomas leves que contacten a su pediatra para descartar el covid”, dijo Abelowitz, coincidiendo con las orientaciones de los CDC.

publicidad

Por supuesto, algunos niños pueden tener o contagiar la variante delta de manera asintómatica. Así que será importante también ser precavidos en otras partes del día.

En la parada del autobús: Hablar con un amigo en un espacio abierto “tiene un riesgo muy bajo de contagio de coronavirus”, dijo la doctora Leana Wen, analista médica de CNN y médica de emergencias.

"Así que, en la parada del autobús, o el descanso o en la salida de la escuela, se pueden quitar las mascarillas”.

Pero si hay muchos niños juntos, “aunque sea en un espacio abierto, si no estás vacunado… las ventajas de las mascarillas sobrepasarán por mucho las desventajas”, dijo Abelowitz.

En el autobús: "El uso de mascarillas es absolutamente crucial pues estás en estrecha cercanía en un espacio cerrado”, dijo Wen.

"Asegúrate de usar una mascarilla que cubra tu nariz y boca. Debe tener la calidad al menos de una mascarilla quirúrgica tricapa”, dijo.

"También existen las mascarillas KN95, dependiendo de la edad del niño, que son mucho mejores. Pero la mascarilla debería ser al menos una mascarilla quirúrgica tricapa. Una mascarilla de tela no es suficiente”.

Las investigaciones sugieren que el uso adecuado de mascarillas de grado quirúrgico proporcionan mayor protección que las de tela. Si se usan mascarillas de tela, los CDC dicen que deberán tener múltiples capas.

Cuando compartes vehículo con otra familia: Compartir auto puede ser más seguro si forman una “burbuja pandémica” con otra familia. En esta situación, “todos los adultos deberán estar vacunados y deberán intentar reducir los riesgos en sus vidas tanto como sea posible, y esencialmente, es como estar un una misma vivienda con esa familia”, explicó Wen.

"Si no formas una burbuja pandémica con alguien y comparten el auto, todos deberán usar mascarillas y las ventanas deberán estar abiertas”, dijo. “No estás completamente fuera de riesgo, pero lo reduce sustancialmente”.

En las aulas y pasillos

La importancia de las mascarillas este año: Los CDC recomiendan que los estudiantes, desde el jardín de niños hasta el grado 12 usen mascarillas en la escuela, a medida que la variante delta, altamente transmisible, se propaga por la nación.

La Academia Estadounidense de Pediatría ahora recomienda mascarillas en las escuelas para todos los mayores de 2 años.

"La variante delta ha cambiado todo", dijo Abelowitz.

Los nuevos casos pediátricos de covid-19 son “significativamente más altos que hace unos meses, y aumentan con mucha rapidez”, dijo.

"Sabemos que las mascarillas reducen la posibilidad de transmisión. Sabemos que hay un incremento significativo en la variante delta”, dijo Abelowitz.

"Si estos números no se controlan, eventualmente, desafortunadamente, los niños no tomarán clases en persona”.

Consigue mascarillas que a los niños les guste usar: No sirve de nada que un niño use una mascarilla si se la va a estar quitando en la escuela.

"Esto es algo a lo que se tienen que acostumbrar”, dijo Wen. “Podría ser buena idea practicar usar la mascarilla en casa y asegurarse de que se siente cómodo con ese tipo de mascarilla”.

Wen dijo que su hijo se tuvo que adaptar a usar la mascarilla, pero después “de unos días en la escuela, lo sentía como algo natural”.

"Creo que es importante probar, si es posible, con diferentes tipos de mascarillas”, dijo. “Diferentes personas tienen diferentes niveles de comodidad”.

Algunos estudiantes podrían preferir una marca de mascarillas quirúrgicas ajustadas en lugar de otras. Otros niños podrían sentirse más cómodos usando mascarillas KN95 para niños, que dan más espacio a la nariz y boca.

"Lo más importante es encontrar lo mejor que puedas usar de manera consistente a lo largo del día”, dijo Wen. “No quieres usar una mascarilla que te quieres quitar cada 20 minutos”.

Explicar las mascarillas a los niños pequeños: Puede resultar complicado explicar la importancia de usar una mascarilla en la escuela para los niños pequeños. Pero no es necesario dar tantos detalles, dijo Abelowitz.

Para un niño de 6 años, “podrías simplificarlo como: ‘Hay personas que se están enfermando por otros. Al usar una mascarilla, reduces la posibilidad de enfermarte, y también reduces la probabilidad de que los que te rodean se enfermen’”, dijo Abelowitz.

"'Así que es por eso que es importante que utilices la mascarilla, no solo para protegerte a ti, sino también para proteger a otras personas'".

Otra ventaja para los menores: al usar una mascarilla y no enfermarse, pueden seguir viendo a sus amigos en la escuela, dijo Abelowitz.

Cómo lidiar con posibles acosadores

Algunos alumnos pueden sufrir acoso por usar una mascarilla. Por eso es importante que los niños tengan confianza en sí mismos y estén preparados para esas situaciones, dijo la psicóloga Dra. Sanam Hafeez.

"Los padres deben inculcar a sus hijos que están haciendo lo correcto al proteger su propia salud y la de los demás a su alrededor", dijo Hafeez, directora de Comprehensive Consultation Psychological Services, en Nueva York.

"Tienen que reforzar la confianza del niño para que no sienta que tiene que 'deshacerse' de la mascarilla para encajar o hacer que cese el acoso. Cuanto más seguro esté el niño de la decisión de usar una mascarilla, más fácil le resultará mantenerse firme".

Los padres también pueden ayudar a prevenir este tipo de acoso en primer lugar.

"Hay un viejo refrán que dice: 'los niños aprenden lo que viven'. Un niño que intimida a otros por usar una mascarilla, es muy probable que haya aprendido ese comportamiento de sus padres", dice Hafeez.

Debate sobre uso de mascarillas en escuelas acaba tenso 1:47

Si este tipo de acoso se produce, la respuesta del niño puede depender de la edad.

"Para los niños más pequeños, como los de primaria, cuanto más sencilla sea la respuesta, mejor", dijo Hafeez.

"Algo así como: 'Estoy siendo considerado al usar una mascarilla porque te estoy protegiendo para que no te contagies de covid. Si te pusieras una mascarilla, también protegerías a los demás'. Aconseja al niño que diga eso y que se aleje y no se enfrente al acosador", dice Hafeez.

Si el acosador se vuelve agresivo, el niño debe buscar la ayuda de un profesor.

Por otro lado, algunos estudiantes pueden ser acosados por no usar mascarilla, por ejemplo, si sus padres no quieren que la lleven.

"Es una situación difícil para un niño. Pueden enfrentarse a palabras como "egoísta", "esparcidor de gérmenes", "asqueroso de covid" o cualquier otro insulto que los niños puedan decirles", afirma Hafeez.

"Si un niño se encuentra en esta situación y quiere usar una mascarilla, debe hablar con sus padres sobre ello y explicarles cómo le hace sentir el acoso y compartir lo que ha aprendido sobre la prevención de covid mediante el uso de la mascarilla".

"Si un padre ha prohibido a un niño menor de 18 años usar mascarilla, el estudiante puede decir que le gustaría usarla, pero que esa no es la elección que sus padres han hecho por él".

Wen dijo que los niños tienen la oportunidad de hacer gala de su madurez si son intimidados por usar una mascarilla.

Por ejemplo, pueden decir: "Uso mascarilla por mi abuela. No quiero que mi abuela se enferme. Y lo hago para proteger a las personas que quiero".

Volver al recreo

Si el recreo es al aire libre y la escuela no exige el uso de mascarillas en el exterior, "no creo que las mascarillas sean [necesarias] durante el recreo", dijo Wen.

Eso no significa que un estudiante no pueda infectarse al aire libre. "En este momento, no existe el riesgo cero", dijo Wen. Pero "prefiero centrar el uso de la mascarilla en situaciones de interior que son de mucho mayor riesgo".

En zonas con un elevado número de covid-19, y cuando los niños son demasiado jóvenes para ser vacunados, "fomentar un tipo de juegos más distanciados, incluso en entornos exteriores, puede ser beneficioso para mitigar" la variante delta, dijo Abelowitz.

Tanto Wen como Abelowitz dijeron que es bueno que los estudiantes disfruten de descansos sin mascarilla al aire libre.

"Si están al aire libre, y pueden mantener cierta distancia, y no hay un brote importante en una comunidad específica, preferimos que estén sin mascarillas", dijo Abelowitz.

Disfrutar de la comida de forma segura con los amigos

Es imposible usar mascarillas mientras se come. Y después de un año de aprendizaje a distancia o híbrido, algunas cafeterías pueden volver a funcionar a plena capacidad.

"Me preocupa la hora del almuerzo. Ese es un escenario de alto riesgo, dependiendo de cómo se configure", dijo Wen.

"La mejor configuración, obviamente, sería fuera. Pero si va a ser en el interior, debería haber al menos una excelente ventilación, cierto grado de espaciamiento, y los niños deberían estar todos mirando en la misma dirección en lugar de sentados unos frente a otros".

Pero una vez que los alumnos hayan terminado de comer, pueden ponerse las mascarillas y charlar cara a cara, dijo Wen.

Algunas escuelas han permitido que los alumnos se lleven el almuerzo a sus pupitres para ayudar a minimizar las aglomeraciones.

"Comer en aulas socialmente distanciadas es sin duda mejor que hacerlo en un comedor con cientos de niños en un espacio interior pequeño y cerrado", dijo Wen.

Una forma de que los estudiantes puedan socializar con diferentes grupos de amigos es comer fuera, si la escuela lo permite, dijo Wen.

Puede ser en un patio, en el césped o incluso en una parte del estacionamiento.

Volver a la diversión después de clase

Incluso las mejores precauciones durante el colegio pueden quedar anuladas si los niños se contagian de covid-19 durante las actividades extraescolares. Y algunos estudiantes pueden bajar la guardia después de la escuela, dijo Wen.

"Hay que recordar que los entornos informales pueden tener tanto riesgo, si no más, que los formales", dijo Wen.

"Creo que mucha gente se preocupa por lo que ocurre cuando estamos practicando el deporte y no pensamos lo que pasa en los vestuarios", dijo.

"Si los niños se reúnen en el vestuario, pasan tiempo juntos, sin mascarillas, ese es un escenario de riesgo mucho mayor que estar al aire libre practicando un deporte".

Los CDC advirtieron sobre los brotes relacionados con las actividades extraescolares el año pasado.

Y eso fue meses antes de que la variante delta, la cepa más contagiosa del nuevo coronavirus que ha llegado a Estados Unidos, se impusiera como cepa dominante.

Aquellos que se infectaron el año pasado podrían no estar completamente protegidos de la variante delta este año, especialmente aquellos que no están vacunados, dijo Abelowitz.

"Hemos visto que [...] basándonos en la variante alfa o en la variante anterior, hay gente que se ha infectado con covid que puede volver a infectarse", dijo el pediatra. "Así que sabemos con certeza que pueden infectarse de nuevo, especialmente porque hay diferentes variantes".

Abelowitz dijo que los niños deben vacunarse tan pronto como sean elegibles.

Mientras tanto, "los deportes de contacto cercano, los deportes de interior se consideran de riesgo", dijo Abelowitz. El riesgo se amplía en zonas con un elevado número de infecciones por covid-19 y bajas tasas de vacunación.

Actividades como el coro y la banda, en las que los estudiantes lanzan su aliento al aire, también pueden ser de alto riesgo, dijo Abelowitz.

Pero eso no significa que haya que dejar de lado esas actividades y los deportes de interior. Abelowitz y Wen dijeron que las escuelas pueden considerar la realización de pruebas regulares de covid-19 para los estudiantes que realizan actividades de alto riesgo.

Y siempre que sea posible, los entrenamientos extraescolares deberían realizarse al aire libre, dijo Wen.

Si las cifras de covid-19 son elevadas en una comunidad y no hay muchos niños vacunados, una escuela puede considerar la posibilidad de interrumpir las actividades de mayor riesgo hasta que la situación mejore, dijo Abelowitz.

Todas estas precauciones de seguridad pueden parecer desalentadoras para algunos niños. Por ello, es importante hacer hincapié en lo que los niños pueden hacer ahora, y no en lo que no pueden hacer, a medida que vuelven al aprendizaje presencial, dijo Wen.

"Resulta más empoderador poder decir: 'Esto es lo que puedes hacer en la escuela, incluso jugar al aire libre... incluso volver a participar en los deportes'", dijo.

"Deberíamos empoderar y hablar de lo que el niño puede hacer que sea divertido... y cuáles son las cosas que el niño puede hacer para reducir el riesgo para ellos y para los demás a su alrededor".