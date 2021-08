Dr. Huerta: La ivermectina da falsa seguridad a la gente 1:33

(CNN) -- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) enviaron un aviso de salud el jueves advirtiendo a los médicos y a la gente sobre el "rápido aumento" de las recetas del fármaco antiparasitario ivermectina.

Los CDC también advierten sobre un aumento en los informes de los centros de intoxicaciones sobre de enfermedades graves causadas por el medicamento.

La ivermectina se usa para tratar parásitos como lombrices y piojos en humanos y también es usada por veterinarios para desparasitar animales grandes.

Durante meses, los medios conservadores, incluidos los presentadores de Fox News Tucker Carlson, Sean Hannity y Laura Ingraham, han hablado sobre cómo podría usarse para tratar el covid-19. Es un tema popular en Twitter.

La ivermectina se ha calificado de "fármaco milagroso" en las audiencias del Congreso. Incluso el senador republicano de Wisconsin, Ron Johnson, ha estado promocionando sus beneficios para curar el covid-19.

Normalmente, se emiten alrededor de 3.600 recetas de ivermectina en una semana, dijeron los CDC. Esto se multiplicó por más de diez en la semana del 8 de enero, cuando se escribieron 39.000 recetas.

"Desde principios de julio de 2021, la dispensación de ivermectina para pacientes ambulatorios ha comenzado a aumentar rápidamente, alcanzando más de 88.000 recetas en la semana que finalizó el 13 de agosto de 2021. Esto representa un aumento de 24 veces desde la línea de base prepandémica", dijeron los CDC.

GoodRx, una empresa que realiza un seguimiento de los precios de los medicamentos, ha visto un fuerte aumento similar en las recetas médicas de ivemectina. Según los datos de la compañía para agosto, hasta ahora han visto 20 veces el nivel promedio que en 2019.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) ha advertido a las personas que no usen ivermectina para tratar el covid-19. El sábado pasado, la FDA tuiteó: "No eres un caballo. No eres una vaca. En serio, todos. Basta".

Las llamadas a los centros de control de intoxicaciones se han triplicado, en comparación con la cantidad de llamadas sobre el medicamento antes de la pandemia, dijeron los CDC.

Algunos ejemplos de estas llamadas incluyeron a un adulto que quería prevenir el covid-19 y tuvo que ser hospitalizado durante nueve días después de beber una fórmula para ganado. Otra persona que compró píldoras en línea para tratar su infección por covid-19 fue hospitalizada después de tomar cinco tabletas al día durante cinco días.

Los CDC recordaron a los médicos que la ivermectina no está autorizada ni aprobada para su uso en pacientes con covid-19. Los médicos investigaron la posibilidad, pero los ensayos clínicos del fármaco "arrojaron pruebas insuficientes" para tratar el covid-19. Los científicos necesitarían realizar más ensayos clínicos para ver si realmente funcionó para tratar la enfermedad. Las sobredosis del medicamento pueden causar problemas estomacales, daño a los nervios, convulsiones, desorientación, coma y muerte.

El aviso de los CDC recordó a la gente que la vacunación en lugar del tratamiento "es la forma más segura y eficaz de prevenir enfermarse y protegerse contra enfermedades graves y la muerte" por covid-19.