Biden: "No iba a extender una guerra para siempre. Y no iba a extender una salida para siempre"

"No iba a extender una guerra para siempre. Y no iba a extender una salida para siempre", dijo Biden, defendiendo una decisión que ha atraído el escrutinio por su ejecución.

Biden dijo que la verdadera decisión en Afganistán era "entre irse y escalar", enmarcando su decisión de retirar las tropas como la única opción además de enviar más fuerzas al país.

"El hecho es que todo ha cambiado", dijo Biden, citando el acuerdo con los talibanes firmado por su predecesor.

"Para aquellos que piden una tercera década de guerra, les pregunto, ¿cuál es el interés nacional vital? En mi opinión, solo tenemos uno: asegurarnos de que Afganistán nunca más pueda ser utilizado para lanzar un ataque contra nuestra patria", dijo Biden.

El presidente Biden le dijo al público estadounidense que ya no creía que "la seguridad y protección de Estados Unidos" mejoraran al tener tropas sobre el terreno en Afganistán.

"La obligación fundamental de un presidente, en mi opinión, es defender y proteger a Estados Unidos. No contra las amenazas de 2001 sino contra las amenazas de 2021 y mañana. Ese es el principio rector detrás de mis decisiones sobre Afganistán", dijo.

"Simplemente no creo que la seguridad de Estados Unidos mejore si se continúa desplegando miles de tropas estadounidenses y se gastan miles de millones de dólares al año en Afganistán", continuó Biden.

"Cuando me postulé para presidente, me comprometí con el pueblo estadounidense a poner fin a esta guerra. Hoy he cumplido ese compromiso", dijo el presidente.