Alrededor de 15.000 evacuados esperan viajar desde base de EE.UU. en Alemania

Alrededor de 15.000 evacuados de Afganistán esperan viajar desde la Base Aérea de Ramstein en Alemania, dijo el lunes la Oficina de Asuntos Públicos de la base.

Ramstein es una de las bases aéreas más grandes de EE.UU. fuera del país y se ha transformado en un punto de tránsito temporal para los evacuados.

Hasta las 7:30 am hora local (1:30 am ET) del lunes, aproximadamente 100 aviones de la Fuerza Aérea de EE.UU. habían llegado a la base. En las próximas 12 horas, se espera que lleguen aproximadamente 1.700 evacuados más.

Más de 8.000 evacuados han partido en aproximadamente 38 vuelos desde la Base Aérea de Ramstein a sus lugares de reasentamiento, la mayoría de los cuales se encuentran en EE.UU.

Dentro de las próximas 12 horas, se espera que más de 2.000 evacuados salgan de la Base Aérea de Ramstein, según la oficina.