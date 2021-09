Las 5 cosas que debes saber este 10 de septiembre: Mandato de vacunación podría aplicar a 100 millones

El Gobierno de Estados Unidos demanda a Texas por la ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de gestación. Afganistán es ahora uno de los pocos países sin mujeres en los altos cargos del gobierno. Lionel Messi bate un nuevo récord, superando a Pelé. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Mandatos de vacunación podrían aplicar a 100 millones de estadounidenses

Los nuevos mandatos de vacunación definidos por el Gobierno del presidente Joe Biden podrían aplicarse hasta a 100 millones de estadounidenses, según la Casa Blanca. Además de los funcionarios federales y el personal de la salud, el Gobierno apuntó a los privados: todas las empresas con 100 o más empleados deben asegurarse de que sus trabajadores se vacunen o se sometan a pruebas una vez a la semana. Las empresas podrían enfrentarse a multas de miles de dólares por empleado si no cumplen.

2

Gobierno de EE.UU. demanda a Texas por la ley antiaborto

El secretario de Justicia, Merrick Garland, anunció este jueves que el Departamento de Justicia demandó al estado de Texas por su nueva ley que prohíbe los abortos a partir de la sexta semana de gestación. La demanda alega que la ley del aborto viola la cláusula de supremacía de la Constitución, que establece que la Carta Magna de Estados Unidos y la ley federal generalmente tienen prioridad sobre las leyes estatales.

Garland: Ley antiaborto de Texas anularía Constitución 1:25

3

Huracán Olaf toca tierra en México

El huracán Olaf tocó tierra este jueves en la noche muy cerca de San José del Cabo, en el estado mexicano de Baja California Sur, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). Olaf impactó alrededor de las 10 pm hora local con vientos máximos sostenidos de cerca de 155 km/h.

Huracán Olaf toca tierra en Baja California Sur, México 1:32

4

Corea del Norte conmemoró su fundación con un desfile militar en mitad de la noche

Corea del Norte realizó un desfile militar a mitad de la noche en Pyongyang este jueves para conmemorar el 73 aniversario de su fundación, informaron los medios estatales del país. El líder norcoreano Kim Jong Un apareció en una plataforma en la plaza Kim Il-Sung y saludó a la multitud, pero no hubo mención de él dando un discurso, según el Rodong Sinmun.

publicidad

Este fue el desfile de Corea del Norte a medianoche 1:28

5

Afganistán es ahora uno de los pocos países sin mujeres en los altos cargos del gobierno

A pesar de las recientes promesas de los talibanes de respetar los derechos de las mujeres, una mirada al nuevo gobierno interino sugiere que el Gobierno del grupo podría muy bien reflejar su régimen anterior, cuando las mujeres prácticamente desaparecían de la vida pública. Ahora, el país se une a las filas de solo una docena de otros países donde no hay mujeres en puestos de alto rango en el gobierno.

Aniversario 11S: Afganistán vuelve a preocupar a Occidente 3:44

A la hora del café

¿Britney Spears ya es libre? No del todo. Esto es lo que sigue en el caso

Después de que el padre de Britney Spears pidiera el fin de su tutela de 13 años el martes, su abogado declaró la victoria y la calificó de "reivindicación" para la cantante. Entonces, ¿se acabó la batalla legal? No del todo. Esto es lo que sabemos sobre el desarrollo del caso durante las próximas semanas.

Britney Spears, más cerca de liberarse de su padre 0:47

ANÁLISIS | "Impeachment": ¿Debería Bill Clinton pedir perdón a Monica Lewinsky?

Monica Lewinsky, la mujer en el centro del escándalo de "American Crime Story: Impeachment", ha emergido en las décadas posteriores a su romance con Bill Clinton como una poderosa defensora contra el acoso y la voz de alguien que ha sido consumida por la máquina del escándalo y logró salir del otro lado. En una entrevista a principios de esta semana relacionada con el estreno del programa en FX, Lewinsky dijo algo importante.

Recuperarte de la falta de sueño lleva más tiempo de lo que crees

¿Bostezando y exhausto por otra noche de poco sueño? Enhorabuena, te has unido a la multitud de personas de todo el mundo que sufren de falta de sueño, un problema grave que puede afectar tu salud física y del que recuperarse no es tan sencillo como puedes creer, según un nuevo estudio.

¿Cuánto tiempo toma recuperarse de la falta de sueño? 0:49

Día Mundial de la Prevención del Suicidio 2021: cómo ayudar

Hay formas en que cada uno de nosotros puede ayudar a prevenir el suicidio. Aquí te mostramos cómo hacer tu parte. Pandemia, determinante en aumento de suicidios en México 1:57

Las impresionantes fotografías de Chris Fallows

Para muchas personas, tener la oportunidad de presenciar de cerca algunos de los animales salvajes más emblemáticos del mundo en su entorno natural es una de las prioridades de su lista de deseos. Chris Fallows, fotógrafo sudafricano de fama mundial, sabe lo estimulante que puede ser este tipo de experiencia. Lo ha vivido una y otra vez y este es el resultado.

La cifra del día

79

Con 79 goles oficiales en su cuenta, Leo Messi rompió una nueva marca en el fútbol: ahora es el máximo goleador histórico de las selecciones sudamericanas, por encima de Pelé.

La proyección de Messi hacia el mundial de Qatar 1:28

La cita del día

"Escuchen las voces de los estadounidenses no vacunados que yacen en las camas de los hospitales, dando su último aliento, diciendo 'si solo me hubiera vacunado'. Si solo... Es una tragedia. Por favor, no dejen que se convierta en la suya".

El presidente Joe Biden arremetió con fuerza contra las personas que se niegan a vacunarse, y advirtió que la paciencia "se está agotando".

Biden anuncia nuevos mandatos de vacunación 4:44

La selección del día

Trucos que no sabías que podías hacer con tus AirPods y AirPods Pro

Compartir música con otros audífonos y conectarlos a tu televisión. Saca más ventaja de los audífonos estrella de Apple.

Y para terminar...

Repartidor salva a un niño en pañales en medio de una avenida

Repartidor salva a un niño que corría en plena avenida 2:08

Un repartidor hacía su última entrega de la noche cuando vio a un niño de 2 años, en pañales, corriendo en medio de una avenida muy transitada de Los Ángeles.