El 6 de enero frente al 18 de septiembre: cómo esperan las fuerzas del orden evitar otros disturbios

Mira el asalto al Capitolio desde el medio de la multitud 0:42

(CNN) -- Una nueva valla, una alerta de intercambio de información y un aumento de la seguridad en los aeropuertos son sólo algunas de las formas en que las fuerzas del orden se están preparando para evitar otra insurrección mortal antes de la manifestación de este sábado, cuyo objetivo es mostrar apoyo a los detenidos del 6 de enero.

Las críticas por los fallos de seguridad en torno a los disturbios del Capitolio de EE.UU. del pasado invierno han ocupado un lugar destacado en la mente de los funcionarios federales y de las fuerzas del orden antes de la manifestación derechista del sábado, lo que ha dado lugar a un esfuerzo concertado para evitar los errores de hace ocho meses, que dejaron a los agentes de primera línea sin preparación para la violencia que se desató.

En esta ocasión, los agentes se están preparando para lo peor y están actuando con cautela. A diferencia del 6 de enero, son muy conscientes de las amenazas relacionadas con el evento del sábado, que se espera que sea una reunión mucho más pequeña, con algunos difundiendo la falsa narrativa de que las agencias federales utilizarán la manifestación como una oportunidad para detener a los asistentes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió el jueves una advertencia sobre la posibilidad de que se produzcan actos de violencia por parte de las personas que participen o se opongan a la concentración "Justicia para el J6".

Video de golpes a policías el 6 de enero en el Capitolio 0:30

Los funcionarios han tomado medidas para garantizar que habrá una presencia significativa de seguridad y que habrá ayuda adicional en espera, con la Guardia Nacional de Washington lista para proporcionar asistencia en caso de emergencia, dijo a CNN una fuente familiarizada con las conversaciones de seguridad en torno al evento. Se trata de un cambio notable con respecto a lo ocurrido el 6 de enero, cuando la Guardia Nacional tardó horas en movilizarse mientras el Capitolio estaba siendo invadido.

Las preocupaciones en torno a la manifestación de este fin de semana se han visto amplificadas por las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump, incluida una del jueves en la que defendió a los alborotadores del Capitolio como "personas perseguidas muy injustamente" y siguió perpetuando las falsas afirmaciones sobre las "elecciones presidenciales amañadas" que los funcionarios de seguridad han advertido repetidamente que casi con toda seguridad provocarán más violencia por parte de los extremistas nacionales.

Los preparativos de seguridad comenzaron con días de antelación. La Policía del Capitolio de EE.UU., que tiene la dirección operativa de la manifestación, informó a los legisladores a lo largo de la semana y el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, la propia Policía del Capitolio de EE.UU. y otras entidades mantuvieron una llamada con las fuerzas del orden estatales y locales el jueves para discutir la situación.

El aviso del DHS señalaba que los organizadores del evento habían conseguido un permiso para 700 asistentes en Washington, pero, según los medios de comunicación, las autoridades locales esperan una multitud menor.

Lecciones aprendidas

Una de las principales lecciones del 6 de enero ha sido aumentar el intercambio de información sobre posibles amenazas de manera que permita a las fuerzas de seguridad aplicar las medidas operativas correspondientes, según han declarado varios funcionarios de seguridad a CNN.

Esta semana, la Policía del Capitolio de EE.UU. ha reinstalado de forma preventiva un vallado alrededor del complejo del Capitolio y se ha coordinado con diversas fuerzas del orden para garantizar una presencia sustancial.

"De lo que nos dimos cuenta después del 6 de enero es de que nos habíamos descuidado un poco en algunas de las conversaciones agresivas. Todos nosotros lo habíamos hecho", dijo Melissa Smislova, subsecretaria del DHS para la preparación de la empresa de inteligencia, en el Foro de la Empresa de Seguridad Nacional el martes, añadiendo que desde entonces, el DHS ha restablecido las llamadas quincenales sobre amenazas y se ha comprometido a celebrar reuniones para discutir los próximos eventos y grupos de trabajo.

Nuevo libro sobre Trump indaga en su estabilidad mental 2:48

"En parte, se trataba de una falta de disciplina, creo, una complacencia, incluso", dijo.

El marco para el intercambio de información entre las autoridades federales, estatales y locales estaba ahí, dijo Smislova, pero "había que buscarlo realmente, en lugar de que te lo trajeran".

"Todos hemos considerado colectivamente que esto es un fracaso por nuestra parte a la hora de comunicarnos entre nosotros, y de asegurarnos absolutamente de que todos tenemos la misma información. Así que ese nuevo compromiso es lo que se ha visto desde el 6 de enero", dijo.

Las autoridades se están preparando para la posible violencia -tanto en Washington como en otras ciudades de EE.UU.- en torno a la manifestación, que, según los organizadores, está prevista que comience a mediodía, hora del este.

Ha habido un aumento de las amenazas por parte de individuos que están insinuando que van a venir a Washington o que van a ir a otros lugares para participar en la violencia para promover sus creencias, incluyendo las falsas narrativas de que las elecciones de 2020 fueron robadas y que las personas detenidas por su participación en los disturbios del 6 de enero están siendo tratadas injustamente y sólo estaban tratando de hacer lo correcto, según una fuente de la aplicación de la ley federal.

"Estamos adoptando un enfoque muy comedido", añadió la fuente de las fuerzas del orden federales, "pero lo que estamos viendo es definitivamente suficiente para causar preocupación que está dando lugar a estas medidas de seguridad incrementadas".

Las amenazas específicas se han dirigido al Capitolio, a los miembros del Congreso, a los demócratas, a la comunidad judía y a las iglesias liberales, según dos fuentes familiarizadas y el informe de inteligencia del DHS obtenido por CNN.

Advertencias

La segunda gran preocupación son las posibles interacciones violentas entre los que vienen a Washington para la manifestación y los que vienen para oponerse a ella, ya que se ha producido un aumento de las convocatorias de contramanifestantes, dijo la fuente de las fuerzas de seguridad federales.

Hay una diferencia real en la forma en que las autoridades se están preparando para este evento y lo que ocurrió en el período previo al 6 de enero, dijo la fuente, señalando tanto los esfuerzos de planificación como el aumento del intercambio de información.

"En este momento hay más gente con los oídos puestos en el suelo de lo que he visto antes, de modo que si surge una amenaza o una información, alguien se da cuenta de ella, y es de esperar que no quede en un memorando que no llegue a la gente o en un informe que la gente no lea", dijo otra fuente de las fuerzas del orden.

Antes de este fin de semana, el DHS ha participado en la facilitación del intercambio de información tanto en la región de la capital nacional como con los funcionarios estatales y locales de todo el país.

El lunes, el DHS designó la concentración "Justicia para el J6" como un evento especial de evaluación 3, que se otorga a eventos de importancia nacional o internacional que requieren un apoyo federal limitado.

Hay cinco niveles posibles para estas evaluaciones de seguridad, y la calificación más alta requiere un amplio apoyo federal interinstitucional.

Seguidores de Trump convocan protestas en Washington 1:50

Sin embargo, el DHS no designó ningún nivel de seguridad antes del 6 de enero, a pesar de los indicios, como las publicaciones en las redes sociales, de que podría ser necesaria una seguridad adicional en el Capitolio ese día, según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicado a principios de este verano.

"Por precaución, el DHS se está coordinando con la Policía del Capitolio de Estados Unidos y sus socios en todos los niveles del gobierno para mantener el conocimiento de la situación y garantizar la seguridad pública en las concentraciones del fin de semana", dijo un portavoz del DHS en un comunicado a CNN el miércoles.

Los funcionarios también han reconocido que el exceso de comunicación y el hecho de dejar claro que habrá una fuerte presencia de las fuerzas del orden puede tener un efecto disuasorio, y han señalado dos fechas de este año -la investidura presidencial del 20 de enero y la conspiración de QAnon para que Trump vuelva a ser presidente el 4 de marzo- como ejemplos en los que las amenazas no se materializaron.

Peticiones para una protesta pacífica

La próxima concentración está siendo planificada por Look Ahead America, una organización sin ánimo de lucro dirigida por el exempleado de la campaña de Trump, Matt Braynard. El grupo está "dedicado a defender a los estadounidenses patrióticos que han sido olvidados por nuestro gobierno", según su sitio web.

Braynard dijo en una reciente entrevista con CNN que "esta es una protesta completamente pacífica" y "le hemos dicho a la gente que cuando vengan, no queremos ver ningún mensaje sobre las elecciones, no queremos ver ningún mensaje en camisetas y banderas o carteles sobre los candidatos ni nada de eso".

El Capitolio, que quedó conmocionado y traumatizado por los disturbios mortales de enero, ha tomado precauciones adicionales.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, por ejemplo, advirtió a sus colegas demócratas en una carta que "hay un deseo de algunos de continuar el asalto al Capitolio de Estados Unidos con desinformación y malicia".

"El liderazgo del Congreso, sobre una base bipartidista y bicameral, ha sido informado por la Junta de la Policía del Capitolio sobre la naturaleza de la amenaza y los preparativos sin precedentes para hacer frente a otro intento de profanar nuestro propósito nacional", dijo Pelosi, refiriéndose a una reunión informativa que el liderazgo del Congreso recibió del Jefe de la Policía del Capitolio de EE.UU. Tom Manger el lunes.

La representante demócrata Zoe Lofgren de California, miembro del comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el 6 de enero, recibió la semana pasada un informe detallado sobre la seguridad de la manifestación por parte de Manger, el arquitecto del Capitolio y el sargento de armas de la Cámara, según una fuente familiar. Duró aproximadamente una hora.

El informe fue "mucho más completo" que el que los legisladores habían recibido antes del 6 de enero, añadió la fuente.

Un portavoz de la Policía del Capitolio dijo el martes a CNN que el departamento está en contacto con el organizador de la concentración. La Policía del Capitolio también ha tomado varias medidas para prepararse de una manera que no hizo antes del 6 de enero, a pesar de que no había ninguna amenaza específica en torno al evento.

"Hemos hablado con los militares y tenemos múltiples agencias asistiendo", dijo la Policía del Capitolio en una declaración a CNN cuando se le preguntó si había una solicitud inminente de ayuda de la Guardia Nacional. "No podemos dar detalles concretos porque no queremos desvelar información sensible para la seguridad", agregó.