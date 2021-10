Biden: El plan de infraestructura transformará a EE.UU. 0:59

(CNN) -- Un día y una noche extraordinarios de tensión desgarradora, acuerdos fallidos en la última hora y una desconfianza enconada entre los demócratas liberales y moderados dejaron la vasta agenda interna del presidente Joe Biden en un limbo peligroso.

Los demócratas progresistas desafiaron el jueves la feroz presión de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y se negaron a aprobar un proyecto de ley de infraestructura bipartidista de US$ 1 billón, ejerciendo una nueva influencia en un intento por garantizar billones más en el plan de gasto social más amplio en toda una generación.

Es raro el día en que Pelosi no puede controlar su grupo. Pero la veterana presidenta de la Cámara, vista con asombro por muchos miembros por sus habilidades de conteo de votos, adoptó una estrategia de alto riesgo de tratar de forzar una votación en la primera etapa de la agenda prospectiva de Biden. El proyecto de ley de infraestructura, que es la pieza central del acercamiento de Biden a los republicanos y su llamado a la unidad nacional, vierte decenas de miles de millones de dólares en ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y puentes.

Pero desafiando abiertamente su autoridad, los progresistas se mantuvieron firmes en su negativa a votar por el proyecto de ley sin una acción del Senado sobre una transformación complementaria de US$ 3,5 billones de los programas de atención médica, educación y sociales. A pesar de los frenéticos intentos nocturnos de forjar un marco para ese paquete que involucra al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, funcionarios de la Casa Blanca y dos moderados --los senadores Joe Manchin de Virginia Occidental y Kyrsten Sinema de Arizona-- no se pudo llegar a un acuerdo. Eso obligó a Pelosi a abandonar finalmente su impulso para llevar a cabo una votación el jueves, y los legisladores volverán por más riesgos calculados el viernes.

Pero el camino a seguir continúa siendo profundamente incierto, y escenas dramáticas como las del jueves solo exacerban las dudas sobre si los demócratas pueden usar su control del Congreso y la Casa Blanca para ejercer el poder de manera efectiva antes de las elecciones intermedias del próximo año.

Congresista: No apoyo presupuesto sin reforma migratoria 0:41

De hecho, un día extraordinario de duelo de retórica entre los lados del Capitolio de la Cámara y el Senado puede haber profundizado el impasse. Por ejemplo, un resultado de todas las recriminaciones fue que Manchin reiteró públicamente que no estaba dispuesto a superar los US$ 1,5 billones por el paquete de gastos, una cifra muy por debajo de lo que los demócratas progresistas y Biden creen que es necesario.

publicidad

Manchin ha indicado anteriormente que su límite era de US$ 1,5 billones, en particular en una entrevista en "State of the Union" de CNN el 12 de septiembre, lo que significa que el liderazgo del Senado ha conocido su posición durante al menos semanas. Eso plantea preguntas sobre qué hizo exactamente Schumer para tratar de persuadir al senador de Virginia Occidental de que cambiara de opinión, o para alertar a los líderes demócratas de la Cámara de Representantes de un problema inminente.

La posición de Manchin deja en duda el destino del plan de gastos y, por extensión, el proyecto de ley de infraestructura, ya que los progresistas no lo respaldarán sin obtener lo que quieren en gasto social y cambio climático. El estancamiento también exacerba una serie de crisis que enfrentan los demócratas en el Congreso. Se las arreglaron para evitar un desastre, un cierre del gobierno, después de que Biden firmara un proyecto de ley de financiación federal provisional hasta principios de diciembre. Pero los demócratas aún deben aumentar el límite de endeudamiento del gobierno en las próximas semanas, ya que los republicanos se niegan a ayudar incluso a riesgo de desencadenar un incumplimiento del gobierno que podría significar un desastre para la economía estadounidense.

Un punto de inflexión para la izquierda

Los tumultuosos acontecimientos del jueves tuvieron la sensación de un punto de inflexión en el Partido Demócrata. La fuerza de los miembros progresistas de la Cámara, trabajando en alianza con el senador de Vermont Bernie Sanders, el hombre detrás del plan de US$ 3,5 billones como presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, fue la culminación de años de construcción de poder.

En el pasado, como en el esfuerzo por convertir la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio durante la presidencia de Barack Obama, Pelosi ha podido apoyarse en miembros más progresistas de la bancada para votar por una medida que no cumple con sus ideales. Pero la izquierda no se retiró el jueves, lo que podría apuntar a una nueva dinámica en el partido.

La decisión de Pelosi de presionar para que se vote sobre el proyecto de ley de infraestructura, que pocos miembros de su equipo de liderazgo pensaron públicamente que podría aprobar, ahora probablemente sea ampliamente cuestionada. Pelosi, usando todos sus años de experiencia e influencia, pareció estar convencida de que podía doblegar su bancada a su voluntad. En un momento, cuando se le preguntó sobre la situación de su esfuerzo de torsión de brazo de último minuto, lo describió como "revitalización constante".

Pero el hecho de no llevar a cabo la votación programada seguramente debilitará su autoridad y, al menos en el corto plazo, puede atenuar la mística que rodea a la presidenta de la Cámara.

El intento de asegurar un acuerdo nocturno de Sinema y Manchin sobre un paquete que pudiera satisfacer a los miembros liberales de la Cámara siempre parecía condenado al fracaso. Y enfureció al menos a uno de los principales actores, Sanders, que lo denunció y también al intenso esfuerzo de Pelosi para imponer el proyecto de ley de infraestructura.

"No se puede, en mi opinión, tener a las dos de la mañana un acuerdo que nadie ha visto. Entonces, espero nuevamente, la estrategia debería ser derrotar este proyecto de ley de infraestructura", dijo el senador de Vermont en un momento, haciendo efectivamente imposible que los progresistas retrocedieran.

Manchin pareció estar de acuerdo y salió del Capitolio en su automóvil minutos antes de que llegara la noticia de fuentes demócratas de que la votación no se llevaría a cabo el jueves por la noche, aunque sin una claridad real sobre cómo el viernes sería diferente.

¿Qué pasa ahora con la agenda de Biden?

Pero un día agotador también dejó preguntas para los progresistas. Por un lado, su decisión de mantenerse firmes y exigir que se asuma el proyecto de gastos de US$ 3,5 billones podría maximizar las posibilidades de que el paquete permanezca algo intacto. Pero al retrasar aún más la aprobación de al menos una gran parte del programa de Biden, aumentan el riesgo de que todo se derrumbe en lo que sería un desastre para los demócratas.

La representante de Washington Pramila Jayapal, quien lidera la Bancada Progresista del Congreso y ha emergido como una figura poderosa en las últimas semanas, instó a sus colegas a "ceñirse al plan. Aprobar ambos proyectos de ley juntos".

"No permitiremos que las corporaciones masivas, los multimillonarios y algunos demócratas conservadores se interpongan en el camino de lograr un progreso transformador para millones de trabajadores", escribió Jayapal en Twitter.

Aún así, los progresistas están jugando un juego arriesgado. Manchin, en particular, parece tener poco tiempo para la presión de los legisladores de izquierda en la Cámara.

Durante una de sus varias reuniones con los reporteros durante el drama del jueves, dijo que si los progresistas quieren un proyecto de ley más grande deberían "elegir más liberales". El comentario reflejó el hecho de que Manchin, quien representa a un estado que el expresidente Donald Trump ganó dos veces, tiene un poder extraordinario en un Senado 50-50 ya que los demócratas no pudieron hacerlo mejor en las elecciones del Congreso en 2020.

La posición de Manchin y las luchas de Pelosi el jueves también planteó otra pregunta: ¿Están Biden y los líderes del Congreso tratando de enhebrar una aguja legislativa imposible ya que están tratando de promulgar uno de los programas demócratas más ambiciosos en generaciones sin votos de sobra en el Senado y cuando Pelosi puede perder solo a tres miembros de su propia bancada en la Cámara?

Un golpe para los moderados

Es probable que la demora en la votación también enfurezca a los miembros moderados de la Cámara, algunos de los cuales han dicho que no aprobar el proyecto de ley esta semana se consideraría una traición por parte de sus colegas. El plan bipartidista de gasto en infraestructura en carreteras, ferrocarriles y transporte es visto por muchos moderados como un motor de empleo y fundamental para sus esperanzas de mantener sus puestos el próximo otoño.

El jueves temprano, uno de los principales moderados, el representante Josh Gottheimer de Nueva Jersey, le dijo a Wolf Blitzer de CNN que estaba "1.000%" seguro de que el proyecto de ley se aprobaría esa noche.

"Creo que si eres demócrata ahora mismo es difícil votar en contra de la agenda del presidente", dijo Gotthemier, copresidente del bancada de solucionadores de problemas. "No creo que nadie quiera frenar eso, así que es por eso que vamos a tener que hacer esto y lograr esta gran victoria bipartidista para el país".

Una de los miembros más destacados del movimiento progresista de la Cámara de Representantes, la representante Ilhan Omar de Minnesota, se burló de Gottheimer después de que Pelosi retirara la votación, en una señal de tensiones que probablemente dificultarán aún más la aprobación de los proyectos de ley y un posible exceso de confianza entre los progresistas en su estrategia de línea dura.

"En el Congreso, no hacemos predicciones como esta hasta que sabemos que tenemos los votos. Algunos de nosotros lo entendemos, otros fanfarronean y caen de bruces", escribió Omar en Twitter.

Si bien los progresistas no votaron formalmente en contra de la agenda de Biden debido al aplazamiento de Pelosi del momento de la verdad, la impresión que tendrán muchos externos es que los demócratas no pueden actuar juntos para gobernar de manera efectiva.

También puede haber llamadas después del estancamiento del jueves para que el presidente mismo se involucre más. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Biden estaba hablando por teléfono el jueves con líderes en el Congreso y que ha mantenido repetidas reuniones y llamadas con los principales actores del debate como Manchin, Sinema y Pelosi.

Sin embargo, el presidente no hizo un viaje al Capitolio el jueves para tratar de cambiar las mentes de los progresistas él mismo. Ese pudo haber sido un sabio movimiento estratégico para protegerlo del tipo de reprimenda que sufrió Pelosi. Pero también plantea la cuestión de si debería poner más fuerza pública en el esfuerzo dado que su agenda está en el filo de la navaja.

Manu Raju, Lauren Fox, Annie Grayer, Ryan Nobles, Phil Mattingly y Kaitlan Collins contribuyeron a esta historia.