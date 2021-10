'SNL' vuelve con un nuevo Joe Biden que busca unir a los demócratas

(CNN) -- "Saturday Night Live" está de vuelta, y con él llegó un nuevo presidente Joe Biden.

El programa de variedades de NBC regresó el sábado para otro estreno y abrió su 47ª temporada con el nuevo miembro del reparto, James Austin Johnson, en el papel de Biden.

"¿Qué hay de nuevo, qué hay de bueno?", dijo el Biden de Johnson, dando inicio al estreno. "¿Qué tal el verano de todos? El mío fue malo".

El Biden de Johnson añadió que el lado bueno es que "pasó todo el verano sin caerse por las escaleras ni una sola vez".

Luego, el nuevo Biden sacó a un grupo de compañeros demócratas de diferentes extremos del espectro político. Eso incluyó a la senadora Kyrsten Sinema, interpretada por Cecily Strong, y al senador Joe Manchin, interpretado por Aidy Bryant, así como a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, interpretada por Melissa Villaseñor, y a la representante Ilhan Omar, interpretada por Ego Nwodim.

