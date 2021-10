Congreso de EE.UU. evita el cierre del Gobierno federal 1:43

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió contra los republicanos del Senado en breves declaraciones este lunes cuando pidió al Congreso que aumentara el límite de la deuda del Gobierno, enmarcando el momento como el pago de la deuda que ya se adeuda, sin nuevos gastos, antes de la fecha límite del 18 de octubre.

“Lo que están haciendo hoy los republicanos en el Congreso, es muy imprudente y peligroso en mi opinión. Aumentar la deuda se reduce a pagar lo que ya debemos, lo que ya se adquirió, no nada nuevo”, dijo Biden en el comedor del Estado, describiendo el estancamiento como un “truco 'que es' jugar a la ruleta rusa con la economía estadounidense".

Biden criticó las políticas de impuestos y gastos "imprudentes" bajo la administración Trump, que describió como "facturas que ahora tenemos que pagar".

Los republicanos, dijo, están "amenazando con usar un poder procesal llamado obstruccionismo", que, explicó, "impediría que los demócratas cumplan con nuestras obligaciones y responsabilidades, evitaría que el Congreso aumente el límite de la deuda".

El presidente puso un punto más delicado sobre el momento: “Los republicanos no solo se niegan a hacer su trabajo, están amenazando con usar su poder para evitar que hagamos nuestro trabajo: salvar la economía de un evento catastrófico. Creo, francamente, que es hipócrita, peligroso y vergonzoso".

En cuanto a la posibilidad de que los demócratas actúen solos para elevar el techo de la deuda a través del proceso de reconciliación, Biden sugirió que tomaría demasiado tiempo y el proceso podría ser propenso a sufrir accidentes.

“No tenemos tiempo para demorarnos con elaborados esquemas de procedimiento, que requieren las propuestas de los republicanos: decenas de votos sin ninguna certeza, cualquiera de los cuales no tiene nada que ver con el límite de la deuda. Ahí es cuando ocurren los accidentes”, dijo.

Presionado más tarde por Jeremy Diamond, de CNN, sobre la vacilación del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, para aprobar ese proyecto de ley a través del proceso de reconciliación, Biden estuvo de acuerdo en que ese proceso está "plagado de todo tipo de peligros potenciales de error de cálculo" y es "increíblemente complicado".

Biden buscó explicar en términos simples que "solo el Congreso" puede aumentar o reducir el límite de la deuda, y que esta última medida daría cuenta de las deudas antiguas, no las nuevas como su amplia agenda económica, que actualmente está estancada en el Congreso.

“Aumentar el límite de la deuda se trata de pagar nuestras viejas deudas. No tiene nada que ver con la consideración de nuevos gastos. Tiene que ver con mi plan de infraestructura o reconstruir mejor: cero, cero, los cuales, debo agregar, están pagados. Entonces, si vamos a cumplir con lo que ya ha sido aprobado por congresos anteriores y presidentes y partidos anteriores, tenemos que pagar por ello”, dijo Biden.

Describió lo que se paga al aumentar el límite de la deuda, incluidos los beneficios para los veteranos, los beneficios del Seguro Social y los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

El incumplimiento, advirtió Biden, "llevaría a nuestra economía por un precipicio" y "socavaría la seguridad de los valores del Tesoro de EE.UU." y "amenazaría el estado de reserva del dólar como moneda mundial", lo que sugiere que la calificación crediticia de EE.UU. podría rebajarse y las tasas de interés subirían si el Congreso no actúa.

Cuando se le preguntó si recibió una carta del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, el lunes, Biden dijo que la había leído.

“Planeo hablar con Mitch [McConell] al respecto”, dijo Biden, y agregó que esperaba tener una “conversación honesta” con él al respecto.

Y luego, cuando se le preguntó si podía garantizar que Estados Unidos no alcanzaría el techo de la deuda, Biden dijo: “No, no puedo, eso depende de Mitch McConnell... no puedo creer que esos sean los resultados finales, porque las consecuencias son tan nefastas. No lo creo, pero ¿puedo garantizarlo? Si pudiera, lo haría, pero no puedo".