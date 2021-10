Las 5 cosas que debes saber este 8 de octubre: La inmunidad de la vacuna de Pfizer disminuye

Así van las eliminatorias mundialistas. El Senado de Estados Unidos extendió el techo de la deuda. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Estudios confirman la disminución de la inmunidad de la vacuna de covid-19 de Pfizer

Dos estudios confirman que la protección inmunológica ofrecida por dos dosis de la vacuna de covid-19 de Pfizer disminuye después de dos meses aproximadamente, aunque la protección contra enfermedad grave, hospitalización y muerte sigue siendo fuerte. Los estudios, de Israel y de Qatar y publicados en el New England Journal of Medicine, respaldan los argumentos de que incluso las personas completamente vacunadas deben tomar precauciones contra la infección.

El Senado de Estados Unidos extendió el techo de la deuda

El Senado de EE.UU. aprobó la extensión del techo de la deuda de la nación hasta principios de diciembre, un gran avance para evitar el desastre económico que se produce después de semanas de estancamiento partidista sobre el tema.

El "despilfarro" de EE.UU. en Afganistán

Unos US$ 500 millones en aviones que volaron durante apenas un año. Un enorme hotel de US$ 85 millones que nunca se inauguró y que se encuentra en mal estado. Uniformes de camuflaje para el ejército afgano cuyo patrón especial costó US$ 28 millones más. Un centro de salud que figura como situado en el mar Mediterráneo. EE.UU. gastó decenas de miles de millones de dólares en Afganistán. Aquí hay 10 crudos ejemplos de "despilfarro, fraude y abuso".

Cronología de los últimos 4 meses de Brian Laundrie

Hace ya más de tres semanas que Brian Laundrie desapareció tras regresar sin su prometida, Gabby Petito, de un viaje por varios lugares de Estados Unidos. El caso ha tenido constantes actualizaciones que han dejado a las autoridades y al público confundido en cuanto a la línea de tiempo y las razones detrás de la desaparición de Laundrie. Sus padres tampoco han hecho muchos comentarios en torno al caso. La búsqueda de Laundrie está en curso, pero aquí hay una cronología de lo que sabemos sobre Laundrie.

Los periodistas Maria Ressa y Dmitry Muratov ganan el Premio Nobel de la Paz

El Premio Nobel de la Paz 2021 fue otorgado a los periodistas Maria Ressa y Dmitry Muratov por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión en Filipinas y Rusia. Ressa es directora ejecutiva de Rappler, un medio de comunicación que critica el régimen del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, mientras que Muratov dirige el periódico independiente ruso Novaya Gazeta. "El periodismo libre, independiente y basado en los hechos sirve para proteger contra el abuso de poder, las mentiras y la propaganda de guerra", dijo Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel, al anunciar el premio en Oslo el viernes.

A la hora del café

Así quedaron las eliminatorias de la Concacaf y la Conmebol

Mira aquí los resultados de los partidos y las posiciones tras los partidos del jueves en las eliminatorias sudamericanas y de la Concacaf.

Google Maps ahora te ayudará a encontrar rutas más amigables con el ambiente

La empresa creó funciones específicas en Google Maps y Google Flights para mostrar cómo los planes de viaje pueden contribuir al cambio climático.

¿Cuál es el mejor momento para hacer ejercicio?

Para todos los que odian poner el despertador una hora antes para ir al gimnasio, los científicos pueden tener buenas noticias.

Netflix edita 'El juego del calamar' después de que una mujer fuera bombardeada con bromas telefónicas

Netflix dijo que editará escenas que incluyan un número de teléfono en el exitoso programa "Squid Game", conocida como "El juego del calamar" en Latinoamérica, después de que una mujer en Corea del Sur dijo que había sido inundada con miles de llamadas y mensajes de texto.

¿Qué es Twitch, la plataforma que acaba de experimentar una importante violación de datos?

La plataforma de streaming Twitch se convierte en otra víctima de los ciberataques. Un individuo anónimo supuestamente publicó más de 120 gigabytes de datos de Twitch, incluido lo que, según ellos, era el código fuente de la plataforma y los salarios de los mejores streamers.

La cifra del día

US$ 1,7 millones

Un plato "increíblemente raro" del siglo XVI que representa la historia bíblica de Sansón y Dalila, se vendió en una subasta por más de US$ 1,7 millones. Te contamos la historia detrás de este descubrimiento.

La cita del día

"La dedicación de Gurnah a la verdad y su aversión a la simplificación son sorprendentes"

El Premio Nobel de Literatura 2021 fue otorgado al novelista Abdulrazak Gurnah, por sus retratos "intransigentes y apasionados" de los efectos del colonialismo. Todo lo que debes saber del Premio Nobel de Literatura.

Selección del día

Lego venderá una réplica exacta e interactiva del Titanic y ya la puedes reservar

Mide más de 135 centímetros de largo y cuenta con más de 9.000 piezas. Esta es la réplica del Titanic en Lego.

Y para terminar...

Este jugador de béisbol usó un collar de perlas

Este bateador de los Braves de Atlanta sorprendió a los aficionados cuando decidió utilizar un collar de perlas como un accesorio en el campo. Su propio equipo se está divirtiendo con los tuits relacionados con el collar, pero pese a la atención que ha generado este peculiar accesorio aún no hay una explicación clara de por qué lo usa. ¿Qué te parece el estilo de Joc Pederson?