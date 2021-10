Odebrecht: nuevas revelaciones en República Dominicana 0:47

(CNN Español) -- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de República Dominicana declaró culpable este jueves al exrepresentante de la empresa brasileña Odebrecht en el país y a un exministro de Obras Públicas. Además, el tribunal absolvió a los otros cuatro imputados por los US$ 92 millones de sobornos que pagó la constructora en el país caribeño.

El empresario y antiguo representante de Odebrecht (de 2001 a 2014) en República Dominicana, Ángel Rondón, fue declarado culpable de los delitos de pago de sobornos y lavado de activos.

Rondón fue condenado a ocho años de cárcel y al pago de una multa de 200 salarios mínimos, equivalente a unos US$ 73.000.

A su salida del tribunal, Rondón dijo que si él es culpable de sobornar dónde están los sobornados.

Su abogado, José Miguel Minier, aseguró que apelará la decisión de las juezas.

Igualmente, las magistradas hallaron culpable por lavado de activos y enriquecimiento ilícito al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Víctor Díaz Rúa.

Díaz Rúa insiste también en su inocencia.

Su abogado, Miguel Valerio, aseguro que recurrirá la sentencia en apelación.

El exfuncionario fue condenado a cinco años de prisión y al pago de una multa de 200 salarios mínimos, equivalente a unos US$ 73.000.

Por otra parte, las juezas ordenaron el decomiso de 11 bienes de Díaz Rúa a favor del Estado dominicano.

Rondón y Díaz Rúa no irán a prisión

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional consideró que no existe peligro de fuga, por lo tanto, no varió la medida de coerción que mantiene tanto a Rondón como a Díaz Rúa en libertad condicional desde 2017. Por supuesto, no podrán salir del país sin autorización judicial hasta que no se agote el proceso de apelación.

El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que los fiscales entendían que el tribunal debió variar las medidas de coerción en el caso de Díaz Rúa y Rondón, para que la sentencia pudiera ser ejecutada.

Sobre las sentencias contra Díaz Rúa y Rondón, Camacho dijo que prefiere esperar tener la sentencia íntegra el próximo 25 de noviembre para decidir si apelarán las decisiones en contra de esos implicados en el caso.

Cuatro imputados en el caso Odebrecht absueltos

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que el abogado Conrado Pittaluga no incurrió en soborno, por lo que fue absuelto.

También fue favorecido con una sentencia absolutoria el expresidente del Senado, Andrés Bautista García, por el delito de soborno en el caso Odebrecht.

Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional indicaron que la defensa del exsenador pudo determinar y comprobar que todos sus bienes y propiedades fueron adquiridos de manera lícita.

El excongresista, Tommy Galán, también fue absuelto.

Finalmente Juan Roberto Rodríguez, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) fue absuelto de las acusaciones del Ministerio Público en el marco del caso Odebrecht.

Sin embargo, Camacho adelantó que el Ministerio Público apelará las sentencias absolutorias que