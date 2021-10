Foto: DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images

(CNN Español) -- Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC, llegó a la Ciudad de México el martes, pero, según Rodrigo Londoño, exlíder principal de las FARC, alias 'Timochenko', no se le ha permitido ingresar a México.

En un video publicado en Twitter, 'Timochenko', exlíder de la guerrilla colombiana de las FARC, dijo que él y Granda fueron a México para participar en un seminario.

“Hicimos todos los trámites ante la JEP (la Jurisdicción Especial para la Paz) como comparecientes, se nos fueron dados los permisos”, dijo Londoño en el video. “Realmente yo no sé qué pasó, no quiero presumir cosas, no quiero especular”, agregó

Una fuente de alto perfil de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó a CNN que Granda llegó a México, pero no se le permitió ingresar al país porque tenía una circular roja de INTERPOL.

El martes temprano, desde Colombia, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo en Twitter que Granda estaba bajo custodia. “La detención del señor Rodrigo Granda se produjo por circular roja de Paraguay por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso”, escribió Molano en Twitter.

La fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores negó que Granda fuera detenido. Según la fuente, Granda ha decidido regresar a Colombia donde tiene inmunidad diplomática.

Consultada por CNN, la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, le dijo a CNN que el país solicitó el arresto de Granda por su presunta participación en el asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, ocurrido en 2005.

Según Quiñónez, Paraguay es el único país que no levantó la orden de captura contra Granda luego del acuerdo de paz de Colombia con las FARC.

Granda formó parte de las mesas de negociación en La Habana, Cuba, durante el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Desde 1997 fue miembro del Estado Mayor de las FARC y ha representado a dicha organización en diversos viajes y eventos al exterior.

El acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y los guerrilleros desmovilizados de las FARC se firmó definitivamente el 24 de noviembre de 2016, luego de casi 5 años de negociaciones en La Habana.

Sanie López Garelli, desde Asunción, Paraguay, y Fernando Ramos, desde Bogotá, Colombia colaboraron con este informe.