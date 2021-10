¿Cómo se explica la crisis en la cadena de suministros? 1:55

(CNN Business) -- El ascenso de Amazon ha sido implacable durante más de una década, y tanto los reguladores como los rivales no lograron frenarlo. Pero ahora Amazon se ha visto afectada por un par de fuerzas inamovibles: una cadena de suministro enredada y la escasez de trabajadores.

Las ganancias y ventas de la compañía para el tercer trimestre estuvieron muy por debajo de las proyecciones de Wall Street. Una rara falla para Amazon que hizo que sus acciones cayeran alrededor de un 3% en las operaciones bursátiles del mediodía del viernes. El jueves, Apple también dijo que la escasez de chips y las interrupciones en la fabricación hicieron que perdiera US$ 6.000 millones en ventas en el último trimestre.

Los compradores no están frenado a Amazon. La economía estadounidense se mantiene fuerte y la demanda de compras en línea está creciendo, aunque a un ritmo más lento que el año pasado cuando las tiendas cerraron y todos se quedaron en casa.

El problema: Amazon simplemente no puede hacer llegar con la suficiente rapidez todos los pedidos a los clientes.

"Esto demuestra que no son los reguladores o la competencia lo que frena a Amazon, es la pesadilla de la cadena de suministro", dijo Daniel Ives, analista de tecnología de Wedbush Securities.

Amazon dijo que los cuellos de botella de la cadena de suministro y la inflación de las materias primas, la mano de obra y los costos de transporte redujeron las ganancias durante su último trimestre. Esos problemas en curso le costarán a la compañía US$ 4.000 millones adicionales este trimestre, lo que reducirá las ganancias durante el próximo período de compras navideñas, agregó la compañía.

"Lidiamos con riesgos laborales e interrupciones de la cadena de suministro como muchas otras empresas", señaló el jueves el director financiero de Amazon, Brian Olsavsky, en una llamada con analistas. "Ciertamente, el costo de cumplimiento en los últimos meses y lo que pronosticamos para el próximo trimestre no es lo que nos alegra".

Olsavsky dijo que la escasez de personal en algunos almacenes durante el último trimestre lo obligó a redirigir los productos a otras instalaciones que tenían todo el personal, pero que eran menos convenientes. Esto resultó en una "ubicación menos óptima, lo que conduce a rutas de transporte más largas y caras".

Los resultados financieros de Amazon y la respuesta de los inversores son nuevas señales del impacto de largo alcance de la crisis en la cadena de suministro y las luchas de contratación.

Las pequeñas tiendas —sin la posibilidad para mantener los precios bajos frente a los elevados costos o sin las redes logísticas para superar la escasez de suministro y los retrasos— son las más afectadas, dicen los analistas.

Pero estos problemas también afectan a los gigantes corporativos.

En promedio, entre el 15% y el 23% de los productos están agotados en el mercado en línea de Amazon, un récord histórico, según Guru Hariharan, quien trabajó en el negocio minorista de Amazon durante cinco años y dirige CommerceIQ, una empresa de análisis de comercio electrónico que asesora a marcas líderes como Kellogg, Colgate y Duracell que venden en Amazon. CommerceIQ rastrea las tasas de agotamiento de productos de sus clientes en Amazon, que luego agrega como una muestra representativa de una categoría de producto en el sitio.

Amazon se negó a comentar sobre los datos.

La compañía aumentó las promociones en octubre para impulsar a los clientes a comprar antes de las vacaciones. Al eliminar o disminuir la demanda, Amazon podría evitar una aglomeración de pedidos más adelante en las vacaciones que pueda afectar sus operaciones de entrega.

"Eso funciona mejor para nosotros que tenerlo todo en un par de semanas concentradas alrededor del Cyber ​​Monday y Black Friday", dijo Olsavsky de Amazon el jueves. "Desde el punto de vista operativo, es más fácil de realizar cuando el volumen está extendido".

"Me encanta en octubre, pero lo tomaremos en noviembre y diciembre también", añadió.

La compañía también utiliza más contenedores y traerá mercancías a nuevos puertos de EE.UU. para evitar las entradas obstruidas en la costa oeste.

En el lado laboral, Amazon aumentará los salarios y las bonificaciones para aliviar "los niveles inconsistentes de personal en nuestras operaciones", dijo.

Amazon contratará a 150.000 trabajadores vacacionales para satisfacer la demanda. Su salario por hora promedio inicial es superior a US$ 18, con US$ 3 adicionales por hora para ciertos turnos en algunos lugares y un bono por firma de hasta US$ 3,000.

A pesar del flojo trimestre y los desafíos que enfrenta Amazon, muchos analistas dicen que la compañía todavía gana participación de mercado de sus competidores y se mantiene en una posición más fuerte que sus rivales para hacer frente a las interrupciones en la cadena de suministro y mano de obra. La compañía también ha invertido mucho en los últimos años para construir nuevos almacenes y agregar mano de obra en un esfuerzo por acelerar los tiempos de entrega. Los analistas esperan que estas inversiones beneficien a Amazon a largo plazo.

"Seguimos siendo positivos en [Amazon] a largo plazo y creemos que los problemas en la cadena de suministro y los elevados costos de envío son temporales, no estructurales", dijo James Lee, analista de Mizuho Securities, en una nota enviada el viernes a sus clientes.

Clare Duffy de CNN Business contribuyó a este artículo.