OPINIÓN | Bravo a los fabulosos creadores latinos de la moda

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN Español) -- ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Me encanta que haya tantos nuevos diseñadores de origen latinoamericano que brillan con indiscutible éxito en el mundo de la moda! ¿No les parece maravilloso? ¡Es para aplaudirlos a todos!



Ejemplos recientes y superexitosos son: el de la uruguaya –radicada en Nueva York– Gabriela Hearst (quien diseñó uno de los vestidos más celebrados de Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, y crea ropa y accesorios para Amal Clooney, Lady Gaga, Oprah, Meghan Markle y muchas otras famosas). Y la ecuatoriana Ximena Kavalekas, radicada en Miami y creadora de impresionantes bolsos de reptil, que adoran famosas como Gigi Hadid, Sofía Vergara y Priyanka Chopra, y estrellas de la moda como Margherita Missoni, quien creó con Ximena una colección cápsula inspirada en su popular bolso Mandolin 2.0

Es fabuloso conocerlos (¡y aprender bien sus nombres!) pues –por tradición del presente y del pasado– el talento y buen gusto de nuestros creadores, como Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Isabel Toledo, Narciso Rodríguez, Ángel Sánchez, Silvia Tcherassi, Fernando Sánchez, Giorgio di Sant´Angelo, y el siempre maravilloso maestro Cristóbal Balenciaga, han sido reconocidos como grandes estrellas en un mundo tan competitivo como es la moda.

Y en la moda siguen triunfado muchos otros, como el joven dominicano-estadounidense Fernando García, quien lleva varios años diseñando con éxito (junto a Laura Kim) la marca de su mentor Oscar de la Renta.

¡El genial puertorriqueño Edmundo Castillo, quien es el diseñador a cargo de los fabulosos y muy de moda zapatos y botas de Stuart Weitzman! El colombiano-venezolano Raúl Peñaranda, cuyos bellos trajes de fiesta son un éxito, igual que por años el brasileño Francisco Costa fue el celebrado creador de Calvin Klein y sigue activo en muchos proyectos. ¡No saben la satisfacción que me da el éxito de nuestra gente! Y me encanta encontrar triunfadores “en español” como la colombiana Johanna Ortiz –quien triunfa internacionalmente– y los mexicanos Alejandra Quesada y Benito Santos, que ya están en boca de todos.

Por ejemplo, cuando veo los bellos y muy exclusivos bolsos de la colombiana Nancy González en las tiendas más famosas del mundo, me lleno de orgullo y aplaudo a las jóvenes generaciones de creadoras tan exitosas, como Ximena Kavalekas y la colombiana Adriana Castro (sus bolsos los usa el personaje de Carrie en “Sex and the City”), que han seguido sus pioneros pasos. Igual que ya son conocidos en todas partes los bolsos de la venezolana Yleana Yepez, quien exhibe en París y son favoritos de Naty Abascal, Isabel Preysler, Alessandra de Osma, Cara Delevigne y muchas otras celebridades.

Resumiendo: Los que amamos la belleza de la moda y la originalidad del diseño celebramos estos triunfos y aplaudimos a los que nos traen tanto orgullo con sus maravillosas creaciones. ¡Bravo de nuevo!