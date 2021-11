Este país ya no depende del carbón para obtener electricidad 4:00

(CNN) -- Dar-Lon Chang tenía la esperanza de que algún día la industria de los combustibles fósiles diera un giro hacia las energías limpias.

Como exingeniero de una empresa petrolera de Houston, Chang dijo que investigó sobre el gas natural, entonces considerado un "combustible puente" para la transición a las energías renovables, y encontró formas más limpias de extraer y utilizar los combustibles fósiles. Chang trabajó allí durante más de 15 años, pero dijo que no solo no se utilizaron sus investigaciones sobre una extracción más limpia, sino que se desestimaron sus preocupaciones sobre la crisis climática.

"Así que todas estas cosas me hicieron pensar en irme", dijo Chang a CNN. "Pero más que eso, quería dejar Houston porque mi hija nació justo un par de meses antes del huracán Ike en 2008".

Al vivir en Texas, Chang y su familia experimentaron suficientes desastres climáticos. Años después de que el huracán Ike arrasara el sureste de Texas, el huracán Harvey en 2017 inundó la zona con más de 19 billones de galones de agua, algo que, según los científicos, es tres veces más probable que ocurra debido al cambio climático.

En 2015, Chang y su esposa comenzaron a buscar un nuevo lugar para echar raíces. Encontraron lo que buscaban en Geos, en Arvada, Colorado: una comunidad de cero emisiones de carbono en la que las viviendas producen suficiente energía para el año a partir de energías renovables. Cada casa tiene un panel solar y un rebaño de cabras para mantener a raya la hierba y la maleza.

"Nos sorprendió que las tecnologías ya estuvieran disponibles para construir una casa en la que no es necesario tener gas natural", dijo Chang. "Se puede generar tanta electricidad como se utiliza, ¿y tener toda una comunidad construida sobre esta base? Nos impresionó mucho".

Chang y su familia se mudaron a Geos en 2019. Era la antítesis de lo que habían vivido en Houston, y dijo que era la prueba de que un futuro totalmente eléctrico y con cero emisiones es posible. Allí, él y sus vecinos tenían el control absoluto de su eco-comunidad.

Para ellos, era idílico.

Pero en 2020, un nuevo desarrollador tomó el mando y puso patas arriba la comunidad cuando anunció que se instalarían líneas de gas natural en las viviendas más nuevas, echando por tierra la promesa de Geos y los sueños del antiguo desarrollador y sus habitantes.

Una batalla por el gas natural

El desarrollador original Norbert Klebl dijo que empezó a diseñar la comunidad Geos hace 15 años. Este ingeniero nacido en Austria dijo que quería demostrar que las viviendas de cero emisiones son posibles con la tecnología existente.

"En Austria experimenté cómo la gente puede vivir de forma sostenible y feliz en un entorno mucho mejor que el de los suburbios estadounidenses", dijo Klebl a CNN. "Y quise crear este tipo de entorno porque considero que la sostenibilidad empieza por la comunidad".

Klebl y su equipo de arquitectos diseñaron estratégicamente cada centímetro de Geos y sus primeras 28 viviendas.

Como el sol es sinónimo de calor y energía, las casas se dispusieron en forma de tablero de ajedrez para que unas no hicieran sombra a las otras. Además de los paneles solares en cada techo, Klebl incluyó lavadoras y secadoras de bajo consumo, ventanas de triple cristal para el aislamiento, luces LED y garajes dobles con estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Algunas casas utilizan bombas de calor geotérmicas, que aprovechan la energía de la tierra para calentar sus hogares durante el invierno.

Hay un rebaño de cabras que recorre una parte del vecindario: cortadoras de césped naturales.

Pero Klebl dijo que tuvo que vender el terreno restante, aún sin desarrollar, a Peak Development Group en noviembre de 2020 para resolver un divorcio. Al principio, Peak Development prometió que la siguiente fase de viviendas reflejaría el diseño original de Klebl, respetuoso con el clima y sostenible.

Chad Ellington, líder de Peak Development Group, dijo en un comunicado de prensa en ese momento que la empresa planea "construir a partir de la visión impulsada por la sostenibilidad del proyecto", prometiendo "completar la infraestructura pública y asociarse con la comunidad local de constructores de viviendas para desarrollar 215 viviendas adicionales de cero emisiones en los próximos dos años".

Klebl dijo a CNN que confiaba en Ellington y que tenía "plena confianza" en que Peak Development continuaría con la antorcha de la sostenibilidad.

Pero la primavera pasada la empresa dio un giro diferente. Dream Finders, el constructor con el que trabaja Peak Development, y la ciudad de Arvada avanzaron en la instalación de líneas de gas natural para construir la siguiente fase de viviendas.

A pesar de demostrar que el pequeño barrio de Geos puede prosperar sin combustibles fósiles, especialmente el gas natural, Ellington desestimó las peticiones de los residentes para que no se instalara gas en las nuevas construcciones. Ellington dijo que la decisión fue tomada en última instancia por Dream Finders, que seguirá "todos los requisitos de las directrices de diseño del vecindario de Geos", en lugar de sus objetivos.

Los apasionados residentes actuales (de Geos) están un poco mal informados y aparentemente fueron engañados por el desarrollador anterior sobre lo que son "requisitos" frente a "objetivos"", dijo Ellington a CNN en un correo electrónico en mayo. "El desarrollador anterior solo pudo construir una parte de uno de los diez bloques de Geos durante un periodo de 10 a 15 años y, en última instancia, fracasó en la ejecución de su visión para Geos".

Ellington declinó hacer una entrevista por teléfono o ante las cámaras.

Brianna Titone, una demócrata que representa al barrio en la Cámara de Representantes de Colorado, también consideró la posibilidad de comprar una casa en Geos, pero descubrió que todas estaban vendidas. Como persona con un máster en geoquímica y que ha hecho consultoría medioambiental, Titone dijo que entiende la gravedad de la crisis climática y ha sido una defensora del modelo de cero emisiones del vecindario.

"Legalmente, (los residentes de Geos) no tienen ningún recurso para decir que este desarrollador tiene que construir estas casas de la misma manera que las originales; el constructor puede hacer lo que quiera", dijo Titone a CNN. "Lo que les dije es que lo que realmente tenemos que hacer es llamar la atención de la gente de otros barrios de Colorado y de todo el país de que hay una comunidad que tiene un plan que realmente funciona".

En junio, Titone se encontraba entre una docena de miembros de la legislatura del estado de Colorado que escribieron una carta a Ellington mostrando su apoyo a la comunidad Geos de Arvada. En la carta, compartida con CNN, los legisladores señalaban que el plan de desarrollo de la empresa "interrumpe el progreso significativo hacia la reducción del impacto climático en Arvada".

Los legisladores pidieron a Ellington que reconsiderara el plan de instalación de líneas de gas natural y que aprovechara la "oportunidad de colocar más viviendas de cero emisiones en el mercado para competir". Los legisladores también señalaron que la introducción de combustibles fósiles solo causará división.

Para Titone, el plan original de cero emisiones de Geos es una "gallina de los huevos de oro".

"Pero el desarrollador solo lo ve como otro proyecto en el que puede construir las viviendas, venderlas y pasar a la siguiente", dijo. "Podrían ser líderes en la producción de viviendas de alta eficiencia energética o de vanguardia, crear la demanda dentro de su propia empresa y presumir de haber construido viviendas así, pero en lugar de eso están matando a la gallina, y no están cosechando los beneficios de los huevos de oro".

Chang y Klebl compartieron con CNN varios correos electrónicos que enviaron al Ayuntamiento de Arvada, así como a otros representantes estatales y nacionales, rogándoles que ayudaran a bloquear las conexiones de gas natural. Dijeron al ayuntamiento que podría ser un líder en la crisis climática si se atuviera al plan original del vecindario.

En julio, Mark Deven, administrador de la ciudad de Arvada, respondió a los residentes de Geos en un extenso correo electrónico, rebatiendo algunas afirmaciones y diciendo que "no tiene autoridad" para pronunciarse sobre la decisión del desarrollador de instalar líneas de gas.

"Aunque aprecio de nuevo su posición, discrepo respetuosamente", respondió Deven a su correo electrónico. "Me gustaría ofrecer que su sugerencia de que la ciudad de Arvada tome la iniciativa y trabaje con el estado de Colorado y Xcel Energy (la empresa de servicios públicos del estado) para descarbonizar el sector de la construcción de viviendas debería, de hecho, ser liderada por el estado de Colorado".

En un correo electrónico enviado a CNN, Deven dijo que, si bien la ciudad de Arvada no fomenta el uso del gas natural en los proyectos de desarrollo, la elección de la fuente de energía para proporcionar energía a las viviendas es "una elección que hacen los desarrolladores y constructores asociados a estos proyectos", no la ciudad.

"Apreciamos la posición de los defensores de las características de eficiencia energética y descarbonización del desarrollo original de Geos", dijo Deven a CNN. "Lamentablemente, los defensores están pidiendo a la ciudad que regule el uso de ciertos servicios públicos por encima de otros, cuando no tenemos autoridad para regular tal elección. Este nivel de regulación debe ser impulsado por el estado y/o el gobierno federal".

En otros correos electrónicos enviados a los residentes de Geos, que se han compartido con CNN, los representantes de la ciudad y del desarrollador han argumentado que el plan original del barrio "no es económicamente viable" y que la mayoría de los constructores de viviendas prefieren "urbanizaciones que tengan servicio de gas".

"Me sentí muy decepcionado porque pensé que había sido capaz de poner el barrio en el mapa a mayor escala", dijo Klebl. "Obviamente, me sentí mal porque, de haberlo sabido, no le habría vendido el terreno".

Klebl dijo que todavía hoy recibe consultas de personas que desean comprar casas Geos por sus características de energía limpia. Titone dijo que cuando recorre su distrito, los electores le han expresado su preocupación por el clima y el medio ambiente.

"Nadie sabía que quería un Tesla antes de que Elon Musk empezara a fabricarlo", dijo Titone, "lo construyeron desde cero y demostraron que había demanda. Así que las viviendas de esta comunidad son como un Tesla. La gente no sabe que lo quiere hasta que está disponible".

A nadie le gusta un vecino gaseoso

A principios de octubre, Chang se plantó frente a su casa de Arvada con un cartel que decía: "A nadie le gusta un vecino gaseoso". A su lado, el cartel de un vecino decía: "El sol es gratis; el gas nos hace pagar a todos". Estaban protestando por la instalación de líneas de gas natural esa semana, dijo Chang a CNN.

A principios de noviembre, se habían instalado líneas para suministrar gas natural a 91 nuevas viviendas, que aún no se han construido.

"Esta historia de que mi vecindario es un experimento fallido de construcción sin gasoductos no solo es falsa, sino que pone en peligro la transición hacia el abandono del gas metano que se necesita en esta década para evitar un cambio climático desmedido", dijo Chang en una reunión del ayuntamiento la semana siguiente.

Los científicos concluyeron en agosto que reducir rápidamente las emisiones de metano --el principal componente del gas natural-- es fundamental para hacer frente a la crisis climática. El metano es un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el dióxido de carbono a corto plazo, pero se utiliza ampliamente para alimentar las estufas y calentar los hogares en todo Estados Unidos.

Las dos vías principales por las que el metano entra en la atmósfera son la agricultura y la producción de la industria del petróleo y el gas. Pero también puede filtrarse por las conexiones domésticas.

Un número creciente de ciudades ya ha prohibido las conexiones de gas natural en las nuevas viviendas como parte de sus objetivos climáticos, mientras que algunos estados como Texas y Louisiana, amigos del petróleo y el gas, han interdicho tales prohibiciones. Hasta ahora, California está liderando el camino, con Berkeley como primera ciudad en prohibir las instalaciones de gas, mientras otros lugares siguen su ejemplo. Otras ciudades importantes, como Seattle y Nueva York, también están estudiando la posibilidad de prohibir las conexiones de gas natural.

"No pedimos que se prohíba el gas natural", dijo Chang a CNN. "Solo pedimos que para este barrio específico de 200 viviendas más que se supone que se van a construir, que se tenga en cuenta lo que hizo la primera parte del barrio".

Dos concejales de Arvada elegidos en noviembre son partidarios de Geos, dijo Chang, y los residentes tienen la esperanza de que eso pueda cambiar la marea a su favor. Y aunque Klebl ya no tiene el control total de la comunidad que fundó, dijo que siempre que recibe consultas, dirige a los posibles residentes para que hablen con el desarrollador y expresen su interés por las viviendas de energía limpia como parte de su defensa.

Algunos, según Klebl, están incluso dispuestos a pagar más por el diseño original de energía limpia.

Los residentes no están seguros de lo que está por venir. Y aunque Chang siente que es como si reviviera un reto similar al de enfrentarse a la industria de los combustibles fósiles una vez más, dice que vivir en Geos "es como un sueño".

Pero a medida que la crisis climática se hace más urgente, dice que está decidido a presionar para conseguir una red totalmente descarbonizada para sentar las bases de un futuro mejor para su hija.

"La instalación de gasoductos en Geos se siente como si los fantasmas de mi vida pasada con combustibles fósiles invadieran mi comunidad", dijo. "Pero estoy decidido a hacer todo lo que pueda para enfrentarme a la industria (...) y ser un líder que demuestre que es posible vivir sin combustibles fósiles y hacer esta transición".

-- Bill Weir contribuyó con este reportaje.