Las 5 cosas que debes saber este 19 de noviembre: Miles de muertes por una droga oculta

Estadounidenses mueren por sobredosis de una droga que no saben que están tomando

Impulsada por la pandemia de coronavirus y un aumento en el consumo de fentanilo, la epidemia de sobredosis en EE.UU. explotó mientras los estadounidenses estaban encerrados. Desde mayo de 2020 hasta abril, más de 100.000 personas murieron por sobredosis en EE.UU., según datos provisionales publicados el miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Así fue la cumbre de los "Tres Amigos" entre Biden, López Obrador y Trudeau

Al volver a convocar una cumbre de líderes norteamericanos en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden buscó un acuerdo transfronterizo sobre migración, covid-19 e integración económica, incluso cuando sus invitados expresaron su preocupación por lo que dicen son políticas comerciales proteccionistas que quedaron del predecesor de Biden. Esto fue lo que sucedió en el encuentro.

AMLO en reunión trilateral: ¿Por qué no abrir el flujo migratorio? 6:50

La pieza clave en las elecciones de Chile

Chile acudirá el domingo a unas elecciones presidenciales atípicas en medio de una Convención Constitucional en marcha, una ola de violencia en varias regiones que llevó al estado de excepción —que acaba de ser prorrogado— y el juicio político contra su presidente, Sebastián Piñera, que finalmente no prosperó. En este contexto, los indecisos serán clave.

Chile tiene el desafío de reformarse, dice analista 1:13

¿Qué podemos esperar de las elecciones del domingo en Venezuela?

Venezuela regresa a las urnas el domingo 21 de noviembre en las elecciones regionales y municipales. Especialistas consultados por CNN ven diversas problemáticas en estos comicios, aunque también una ventana de oportunidad para un cambio a futuro. ¿Qué podemos esperar de las elecciones del domingo? Estos son algunos escenarios.

La escasez de gasolina en Venezuela podría afectar las elecciones 3:05

Aumentan las hospitalizaciones entre las personas vacunadas que no han recibido refuerzo

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo a NBC que ha habido un aumento en las hospitalizaciones por covid-19 entre las personas que han sido vacunadas pero que no han recibido una dosis de refuerzo de la vacuna.



Puede que no recuperes el olfato tras covid, dice estudio 0:49

Los ganadores del Latin Grammy

Mira aquí lo más destacados y los artistas ganadores de la entrega de los premios Latin Grammy.

1 de 16 | Rubén Blades acepta el premio Álbum del Año por "Salswing!". Valerie Macon / AFP / Getty Images 2 de 16 | La cantante mexicana Danna Paola interpreta una versión especial de su éxito "Calla Tú" para denunciar la impactante tasa de feminicidios en su país. Durante los últimos segundos de la canción, la frase "Ni una más" (ni una más) se mostró varias veces detrás de ella. La frase es el lema del movimiento de base contra los ataques y asesinatos por motivos de género en México. Ethan Miller / Getty Images 3 de 16 | El cantante cubano Yotuel y la cantautora española Beatriz Luengo posan en la sala de prensa luego de ganar Canción del Año por "Patria y Vida". Bridget Bennett / AFP / Getty Images 4 de 16 | El cantante colombiano Camilo posa con sus premios.Bridget Bennett / AFP / Getty Images 5 de 16 | Christina Aguilera se presenta en el Grammy Latino por primera vez desde el show inaugural en 2000. Kevin Winter / Getty Images 6 de 16 | Bad Bunny acepta el premio al Mejor Álbum de Música Urbana por "El Último Tour Del Mundo". Rodrigo Varela / Getty Images 7 de 16 | Paula Arenas y Carlos Rivera interpretan "Esta Tarde Vi Llover", como parte de un homenaje al cantante y compositor mexicano Armando Manzanero. Manzanero murió el año pasado después de luchar contra el covid-19 durante semanas. Kevin Winter / Getty Images 8 de 16 | Se presentan Pedro Capó, Gloria Estefan y Diego Torres. Kevin Winter / Getty Images 9 de 16 | Angela Aguilar entrega a Juliana Velásquez el premio a Mejor Nueva Artista. Ethan Miller / Getty Images 10 de 16 | La banda mexicana Grupo Firme se presenta durante la 22a Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos. Valerie Macon / AFP / Getty Images 11 de 16 | Residente le entrega a Rubén Blades el premio a Persona del Año 2021 del Latin Grammy. Blades, ganador de ocho Latin Grammy y nueve premios Grammy, fue reconocido por sus esfuerzos altruistas y por su lucha por la justicia social, dijo la Academia. Ethan Miller / Getty Images 12 de 16 | Milly Quezada rinde homenaje a la cantante Johnny Ventura, quien murió en julio a los 81 años. Kevin Winter / Getty Images 13 de 16 | Camilo se presenta en el escenario. El cantautor colombiano tuvo el mayor número de nominaciones, con un total de 10. Rodrigo Varela / Getty Images 14 de 16 | Juan Luis Guerra canta en el escenario. Ganó el premio Mejor Album Pop Tradicional. Ethan Miller/Getty Images 15 de 16 | Gloria Trevi y Mon Laferte en el escenario. Kevin Winter / Getty Images 16 de 16 | Juanes posa con su premio al Mejor Álbum Pop / Rock. David Becker / Getty Images

La inflación viene por tu taza de café

Ni siquiera el café es inmune a las poderosas fuerzas del clima extremo y la inflación.

Beber té y café podrían ayudarte a evitar la demencia, dice un estudio 0:46

La bebé encontrada en una alcantarilla en Mumbai fue dada de alta del hospital

La menor fue rescatada después de que un buen samaritano llamara a la comisaría de Pant Nagar para informar que un bebé envuelto en tela había sido "arrojado a una alcantarilla".

"30" es el álbum más personal que Adele haya escrito

Adele está de regreso con "30" el disco más personal que haya escrito en su carrera. Esto es lo que dice la cantautora británica en diversas entrevistas publicadas días previos al lanzamiento.

Los cruceros de Disney requerirán que pasajeros de 5 años en adelante estén vacunados a partir de enero

Disney Cruise Line anunció que todos los pasajeros de 5 años en adelante en sus cruceros deberán estar vacunados contra el covid-19 a partir de enero. Con esto amplía su exigencia para cubrir a los niños que ahora son elegibles para la vacunación en EE.UU.

Cruceros de Disney piden prueba de vacunación para niños 1:09

14%

La cena de Acción de Gracias les costará a los estadounidenses un 14% más este año, según una encuesta. La cena para una familia de 10 personas costará en promedio US$ 53,31, esto es US$ 6,41 más que el promedio del año pasado de US$ 46,90. Y esa última cifra fue un 4% menos que en 2019, el precio más bajo en 10 años.

La inflación en EE.UU. se dispara y los precios suben al 6,2% 0:56

“Mi intención desde que llegué siempre es volver a Cuba"

El activista cubano Yunior García aseguró a CNN este jueves que volverá a Cuba. “Mi intención desde que llegué siempre es volver a Cuba. Por eso no solicité asilo. Yo quiero volver a Cuba. Necesito curarme mis heridas, curarme mi rabia, que mis ideas estén más claras para poder iniciar la lucha con mucha más fuerza porque no me voy a rendir”, dijo García.

Los mejores audífonos del 2021: Jabra, Sony, Bose y JBL

Probamos muchos audífonos este año, pero estos son los que más te recomendamos para sacar el máximo provecho a tu música.

Impresionante video: saltó en moto desde un acantilado de 135 metros y sobrevivió

Una hazaña para pocos. Un motociclista estableció una nueva marca al hacer piruetas mientras caía por un precipicio de unos 135 metros. Espera a ver cómo hizo para aterrizar ileso.