(CNN) -- Cristiano Ronaldo aseguró que el editor de France Football, Pascal Ferré, "mintió" después de afirmar que el delantero portugués le habló de su ambición de retirarse con más premios Balón de Oro que Lionel Messi.

Ferré, que organiza los premios, habló con The New York Times antes de la ceremonia de este año y supuestamente reveló información de una conversación privada con Ronaldo.

"Ronaldo solo tiene una ambición: retirarse con más Balones de Oro que Messi. Lo sé porque él me lo ha dicho", dijo Ferré a The New York Times.

Ronaldo, que no acudió al evento este lunes, publicó un mensaje en sus perfiles de redes sociales antes de que Messi se adjudicara su séptimo Balón de Oro, un récord, desmintiendo lo que había afirmado Ferré.

"El resultado de hoy explica el porqué de las declaraciones de Pascal Ferré la semana pasada, cuando dijo que le había confiado que mi única ambición era terminar mi carrera con más trofeos de Balón de Oro que Lionel Messi", escribió Ronaldo.

"Pascal Ferré mintió, utilizó mi nombre para promocionarse a sí mismo y para promocionar la publicación para la que trabaja. Es inaceptable que la persona responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en una absoluta falta de respeto hacia alguien que siempre ha respetado a France Football y al Balón de Oro", siguió.

"Y hoy ha vuelto a mentir al justificar mi ausencia en la ceremonia con una supuesta cuarentena que no tiene razón de ser", añadió.

Pascal Ferré no estaba disponible de inmediato cuando CNN le pidió un comentario.

"Siempre gano por mí y por los clubes que represento", afirmó Ronaldo.

El Balón de Oro es votado por 180 periodistas y entregado por France Football al mejor jugador masculino y femenino del año.

Ronaldo se encuentra ahora a dos premios de Lionel Messi tras quedar sexto en la clasificación de este año. Es la primera vez que queda fuera de los cinco primeros puestos desde 2010.

"Siempre quiero felicitar a los que ganan, dentro de la deportividad y el juego limpio que han guiado mi carrera desde el principio, y lo hago porque nunca estoy en contra de nadie. Siempre gano por mí y por los clubes que represento, gano por mí y por los que me quieren. No gano contra alguien", dijo Cristiano Ronaldo.

"La mayor ambición de mi carrera es dejar mi nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol mundial", aseguró.

Polémica en los premios del Balón de Oro

Los premios de este año han desatado la polémica, ya que algunos han cuestionado si Messi merecía ganar el premio frente al segundo clasificado, Robert Lewandowski, que ha marcado 53 goles este año, más que cualquier otro jugador de las cinco principales ligas europeas.

También hubo quien pensó que el delantero del Liverpool Mohamed Salah, que quedó séptimo, merecía estar por delante de Ronaldo.

A pesar de que su equipo no ganó ningún trofeo la temporada pasada, Salah marcó 22 goles en la Premier League y ha comenzado este año con algunas actuaciones llamativas.

Jorginho, que ganó la Liga de Campeones con el Chelsea y la Eurocopa 2020 con Italia, quedó tercero.