Variante ómicron encontrada en 20 países, dice Fauci, pero no enEE.UU., todavía

La variante ómicron del coronavirus se ha encontrado en 20 países hasta ahora, pero todavía no en EE.UU., dijo este martes el Dr. Anthony Fauci.

“Los casos confirmados a partir de ayer eran 205 en 18 países y esta mañana, han subido a 226 en 20 países, y creo que esperarán que esos números cambien rápidamente. Es importante destacar que aún no se ha detectado en Estados Unidos”, dijo Fauci en una sesión informativa en la Casa Blanca sobre la pandemia.

Fauci, quien es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que ómicron se ve muy diferente de la variante delta ahora dominante.

“Este perfil mutacional es muy diferente de otras variantes de interés y preocupación. Y aunque también se encuentran algunas mutaciones en delta, este no es delta. Es algo diferente. Y estas mutaciones se han asociado con una mayor transmisibilidad y evasión inmune, mientras que otras mutaciones aún no han sido caracterizadas en cuanto a su capacidad funcional”, dijo.

“Obviamente, cuando observas la configuración molecular de esas variantes particulares, sugiere fuertemente que hay una mayor transmisión en comparación con el virus pandémico original, pero es difícil inferir cuál es la relación entre esta transmisibilidad y delta. Aunque puede sugerir que podría ser más, no lo sabremos hasta que veamos la dinámica de cómo evoluciona esto”, agregó.

Fauci dijo que si bien la variante lleva muchas mutaciones, es probable que las vacunas protejan a las personas contra enfermedades graves al menos, incluso si la variante no estimula el sistema inmunológico de la misma manera que lo hacen las variantes más antiguas.

“¿Qué pasa con la efectividad de la vacuna? Ahora, obviamente, son posibles reducciones significativas en los títulos de neutralización. Y decimos eso porque las mutaciones sugieren evasión inmune. Pero recuerde, al igual que con otras variantes, aunque puede ocurrir un escape inmunológico parcial, las vacunas, y en particular los refuerzos, brindan un nivel de anticuerpos que incluso con variantes como delta le brindan un grado de protección, particularmente contra enfermedades graves. Así que hay muchas razones para creer que cuando hablamos de refuerzos, cuando se alcanza un nivel lo suficientemente alto, se obtiene al menos algún grado de protección cruzada, particularmente contra enfermedades graves”, dijo.

“¿Y qué hay de la gravedad de la enfermedad? Nuevamente, estas son estimaciones y con un pequeño número de casos, es muy difícil saber si esta variante en particular va a resultar en una enfermedad grave o no. Aunque alguna información preliminar de Sudáfrica sugiere que no hay síntomas inusuales asociados con la variante, no lo sabemos y es demasiado pronto para saberlo".