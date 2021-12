Las "fintech" se consolidan en Argentina: así han crecido 3:53

(CNN Español) -- Hace ocho años, David Vélez quiso abrir una cuenta en la sucursal de un banco brasileño y frustrado por su experiencia decidió construir algo completamente nuevo alejado del modelo tradicional bancario: Nubank.

Según Forbes, hoy Vélez es el colombiano más rico del mundo tras el debut de su neobanco —que no cuenta con una sucursal física y opera únicamente en línea— en la Bolsa de Nueva York. Nubank tiene una capitalización de mercado de aproximadamente US$ 47.000 millones, convirtiendo a la institución financiera en la tercera firma cotizada más valiosa de Brasil, según Reuters.

"Es un momento para reflexionar, para celebrar un poco, para pensar en los 48 millones de clientes que tenemos y realmente para seguir adelante, para coger energía”, dijo Vélez en entrevista con Gabriela Frías para CNN en Español.

Nubank es una una institución financiera que le da la bienvenida a un sector de la población desbancarizada, aquellas personas sin cuentas bancarias y, que a menudo, no cuentan con historial crediticio.

Vélez indica a CNN que hay más de 200 millones de personas en América Latina sin acceso a servicios financieros, y que ponían su dinero debajo del colchón. Esto se debe, en parte, a al alto costo operacional de los bancos físicos.

publicidad

"Cuando hay un costo operacional tan alto, los bancos no terminan teniendo interés de abrirle una cuenta de ahorros a alguien que va a depositar US$ 100 o US$ 50, o alguien que necesita un préstamo de US$ 20. El modelo negocio no funciona", dijo Vélez.

"Cuando uno quita esas agencias bancarias y es solamente por el celular, ya no hay ese tipo de costos y uno puede realmente traer a todos desbancarizados y darles unos servicios que son buenos para ellos", añadió.

Nubank ofrece préstamos bancarios desde los US$ 5, inversiones en un fondo de renta fija o un seguro de vida por un dólar al mes. "Esa plataforma tecnológica crea su oportunidad y eso es lo que estamos viendo con nuestro crecimiento en ese segmento", explicó Vélez.

Además, a diferencia de los bancos tradicionales, los clientes de Nubank pueden ser aprobados para una cuenta bancaria, tarjeta de crédito o préstamo en unos minutos después de descargar la aplicación, cargar algunos documentos y responder un par de preguntas básicas.

Actualmente la compañía cuenta con 48 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, y según Vélez, también cuentan con 1,1 millones de pequeñas empresas como clientes.

¿El próximo paso? Aumentar el portafolio de productos en Brasil. "Habiendo empezado en tarjeta de crédito, tenemos ya cuenta de ahorros, de crédito, inversiones y ahora también abriendo nuestro ecosistema para atraer socios de otras industrias y ofrecerle esas industrias a nuestros clientes", explica Vélez.

En cuanto a México, Vélez comentó que desde septiembre de este año, Nubank se convirtió en el primer emisor de tarjetas de crédito en el país.

Al hablar sobre el futuro de Nubank frente a los desafíos de la economía actual, como son las fuertes presiones inflacionarias, Vélez comenta que desde que empezaron en 2013 han operado en los contextos más difíciles imaginables.

"Estamos, de alguna forma, acostumbrados a navegar en esas aguas turbulentas", exclamó Vélez e indicó que en estos momentos de desafío es cuando los clientes buscan mejores opciones por lo que "productos como los de nosotros, donde no cobramos tanto se vuelven más interesantes para la mayor parte de los clientes".