¿Qué es el fenómeno de los NFT? 1:25

(CNN) -- Melania Trump se está metiendo en la más reciente tendencia de las criptomonedas: los NFT.

La exprimera dama anunció este jueves que está vendiendo un NFT, o un token no fungible, titulado "La visión de Melania", su primer proyecto público desde que dejó el cargo hace casi un año.

El NFT es el primer arte digital que se vende en su plataforma recién lanzada, que lanzará NFT regularmente y está impulsada por Parler.

"Me enorgullece anunciar mi nuevo proyecto de NFT, que encarna mi pasión por las artes, y apoyará mi compromiso continuo con los niños a través de mi iniciativa Be Best", dijo Trump en un comunicado. "A través de esta nueva plataforma basada en tecnología, brindaremos a los niños habilidades en ciencias de la computación, incluida la programación y el desarrollo de software, para que prosperen después de que envejezcan en la comunidad de crianza".

Una parte de las ganancias "ayudará a los niños que superan la edad del sistema de cuidado de crianza a través del empoderamiento económico y con un mayor acceso a los recursos necesarios para sobresalir en los campos de la informática y la tecnología", según un comunicado de prensa de la oficina de Trump.

CNN se ha comunicado con la oficina de Trump para obtener más información y comentarios.

La NFT es una "acuarela" de Marc-Antoine Coulon que incluye una grabación de audio de Trump, según un comunicado de prensa de su oficina. El arte digital de la exprimera dama costará aproximadamente US$ 150 y estará a la venta entre el 16 y el 31 de diciembre de 2021.

Los tokens no fungibles, o NFT, son piezas únicas de contenido digital vinculadas a la cadena de bloques, la base de datos digital que sustenta a las criptomonedas como bitcoin y ethereum. Los NFT han atraído el interés de grandes marcas, atletas, músicos y celebridades, y algunas versiones NFT de imágenes digitales se han vendido por decenas de miles de dólares.

Trump, una primera dama notoriamente reservada, ha permanecido oculta desde que ella y el expresidente Donald Trump abandonaron la Casa Blanca. Mientras su esposo sopesa su futuro político, Melania Trump se ha alejado del centro de atención y rara vez se le ha visto públicamente.