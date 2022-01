Prohíben las terapias de conversión en Canadá 1:11

(Reuters) -- Canadá anunció este martes dos acuerdos por un total de US$ 31.500 millones (40.000 millones de dólares canadienses) para compensar a los niños de Naciones Originarias (First Nations en inglés) que fueron separados de sus familias e ingresados en el sistema de bienestar infantil, y para reformar el sistema que los sustrajo y los privó de los servicios que necesitaban.

Los acuerdos incluyen US$ 15.700 millones (20.000 millones de dólares canadienses) para los cientos de miles de niños de las Naciones Originarias que fueron separados de sus familias, que no recibieron servicios o que sufrieron retrasos en la recepción de los mismos. Otros US$ 15.700 millones se destinarán a reformar el sistema en los próximos cinco años.

Los acuerdos se producen casi 15 años después de que la First Nations Child and Family Caring Society presentara una denuncia de derechos humanos.

El Tribunal de Derechos Humanos de Canadá determinó en repetidas ocasiones que los servicios para la infancia y la familia discriminaban a los niños de las Naciones Originarias, en parte por la falta de financiación de los servicios en las reservas. Los niños eran sacados de sus casas y llevados sacados de las reservas para recibir esos servicios.

Canadá admitió que sus sistemas eran discriminatorios, pero se opuso repetidamente a las órdenes de pago de indemnizaciones y de financiación de reformas, incluido un recurso que presentó el año pasado.

Asimismo, Canadá también está luchando contra una demanda colectiva en nombre de los niños de las Naciones Originarias que el acuerdo de compensación pretende resolver.

El ministro de Justicia, David Lametti, dijo este martes que el gobierno abandonará sus recursos una vez que los acuerdos estén finalizados en los próximos meses.

El acuerdo de reforma incluye US$ 1.966,50 (2.500 dólares canadienses) en concepto de atención preventiva por niño y disposiciones para que los niños en orfanatos reciban ayuda más allá de los 18 años.

La financiación destinada a la reforma y a los servicios preventivos debería empezar a fluir en abril, pero es posible que no aborde los problemas más profundos a los que se enfrenta la comunidad de las Naciones Originarias, dijo Cindy Blackstock, directora ejecutiva de la First Nations Child and Family Caring Society.

"Lo veo como palabras sobre el papel", dijo a Reuters. "Juzgo la victoria cuando puedo entrar en una comunidad y un niño es capaz de decirme: 'Mi vida es mejor que ayer'. Nada de estas palabras cambia realmente la vida de los niños hasta que se pone en práctica".

El abogado David Sterns, que representa a los niños y las familias de las Naciones Originarias que se han visto perjudicadas, dijo durante una conferencia de prensa que este sería el mayor acuerdo de demanda colectiva de la historia de Canadá.

"La enormidad de este acuerdo se debe a una razón y solo a una razón. Y es el enorme alcance del daño infligido a los miembros del grupo", dijo.

La ministra de Servicios Indígenas, Patty Hajdu, se comprometió a poner fin a la discriminación de los niños de las Naciones Originarias, que están sobrerrepresentados en los centros de orfandad de Canadá, en la conferencia de prensa.

"La decisión y las acciones de Canadá perjudicaron a los niños, las familias y las comunidades de las Naciones Originarias", dijo. "La discriminación causó daños y pérdidas intergeneracionales. Esas pérdidas no son reversibles. Pero creo que la reparación es posible".