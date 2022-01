(CNN) -- Bob Saget, el comediante y actor mejor conocido por el público como Danny Tanner en la comedia "Full House", murió, según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en Orlando, Florida. Tenía 65 años.

“Hoy temprano, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes por una llamada sobre un hombre que no respondía en una habitación de hotel. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado muerto en la escena. Los detectives no encontraron signos de uso de drogas en este caso. #BobSaget”, indicó la oficina del alguacil a través de Twitter.

En un correo electrónico a CNN, la oficina del alguacil dijo que respondieron al Ritz-Carlton Orlando justo después de las 4 p.m. “en respuesta a una llamada de hombre caído. A su llegada, localizaron a un hombre que no respondía en una habitación de hotel. El hombre, identificado como Robert Lane Saget”.

La oficina del alguacil agregó: “La oficina del médico forense determinará en última instancia la causa y la forma de la muerte”.

Saget estaba en Florida como parte de su gira de comedia. Según las fechas de la gira fijadas en su cuenta de Twitter, actuó el sábado por la noche en Ponte Vedra Beach, Florida.

CNN se comunicó con la oficina del forense del condado de Orange. Además, CNN se ha comunicado con el publicista y manager de Saget.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

— bob saget (@bobsaget) January 9, 2022