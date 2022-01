La vacuna de Pfizer/BioNTech tiene una eficacia del 94 % contra la hospitalización por covid-19 en adolescentes, según muestran los datos

La vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech parece tener una efectividad del 94 % contra la hospitalización por covid-19 entre adolescentes en Estados Unidos, según un nuevo estudio de datos hospitalarios del mundo real.

Los hallazgos, publicados el miércoles en el New England Journal of Medicine, son consistentes con los resultados de los ensayos clínicos que mostraron que la eficacia de la vacuna fue del 100 % contra la enfermedad de covid-19 entre los jóvenes.

En el nuevo estudio, "la vacunación evitó casi todas las enfermedades de covid-19 potencialmente mortales en este grupo de edad", escribieron los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. y varios hospitales y universidades de Estados Unidos.

El estudio incluyó datos sobre adolescentes de 12 a 18 años que habían ingresado en 31 hospitales en 23 estados entre el 1 de julio y el 25 de octubre. Dentro de los datos, había 445 adolescentes hospitalizados con covid-19 y 777 hospitalizados sin covid-19.

Los investigadores, incluida la epidemióloga de los CDC Samantha Olson, encontraron que muchos más adolescentes hospitalizados con covid-19 no estaban vacunados en comparación con los que fueron hospitalizados por otros motivos. Los datos mostraron que entre los adolescentes hospitalizados con covid-19, el 4% estaba completamente vacunado, menos del 1% estaba parcialmente vacunado y el 96% no estaba vacunado. En comparación, entre los adolescentes hospitalizados que no tenían covid-19, el 36 % estaba completamente vacunado, el 7 % estaba parcialmente vacunado y el 57 % no estaba vacunado.