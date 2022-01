Celine Dion hace una pausa en su carrera por este motivo 0:40

(CNN) -- Celine Dion anunció la cancelación de los 16 conciertos restantes de su gira mundial, debido a problemas de salud.

La cantante canadiense dijo que se estaba recuperando de "espasmos musculares severos y persistentes", que estaban dificultando su capacidad para actuar, según un post publicado desde su cuenta verificada de Instagram el sábado.

Dion pospuso su presentación en Las Vegas en octubre de 2021 como resultado de los espasmos, diciendo en ese momento que estaba "con el corazón roto."

Los espectáculos restantes de su gira Courage World Tour se habían reorganizado para tener lugar del 9 de marzo al 12 de abril de este año. Sin embargo, se suspendieron mientras su equipo médico evalúa y trata su estado.

"Realmente esperaba estar bien para ir ahora, pero supongo que solo tengo que ser más paciente y seguir el régimen que mis médicos están prescribiendo", dijo Dion en el post de Instagram publicado.

"Hay mucha organización y preparación que va en nuestros espectáculos, y por eso tenemos que tomar decisiones hoy que afectarán a los planes dentro de dos meses".

publicidad

"Estaré muy contenta de volver a tener una salud plena, así como de que todos nosotros hayamos superado esta pandemia, y no puedo esperar a estar de nuevo en el escenario", añadió.

Dion se hizo más conocida por su grabación del tema "Titanic", "My Heart Will Go On", por el que ganó dos Grammys en 1998.

En los años siguientes se convirtió en una de las artistas más vendidas de todos los tiempos, con unas ventas de discos que superaron los 200 millones en todo el mundo, según Sony Music.

En relación con la cancelación del tramo norteamericano de la gira, Dion añadió: "Mientras tanto, me han emocionado mucho todas las palabras de ánimo que todo el mundo me ha enviado en las redes sociales. Siento vuestro amor y apoyo y significa el mundo para mí".