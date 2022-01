(Crédito: Sony Music)

(CNN Español) – La calle es escuela y maestra para muchos y eso no excluye a artistas como Nathy Peluso. La cantante argentina, que se crió en España –país en el que actualmente reside–, solía escribir poemas en las calles de Madrid, algo que posteriormente la llevó a incursionar en el rap y en el hip-hop.

La experiencia, la cual Peluso dijo que fue enriquecedora, la dotó de herramientas para la composición.

Escribir poemas en Madrid la formó como compositora

"Fue una experiencia bastante enriquecedora, sobre todo por la agilidad que tuve que desarrollar dentro de la calidad. Que te venga una persona te pida un poema que tenés que redactar en cinco minutos como máximo, porque hay una cola y estar comprometida con la calidad... porque eso es algo que yo nunca abandono. Era un reto que luego me hizo tener muchas herramientas para ser letrista", dijo Peluso a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

De esos poemas llegaron las barras para el rap, lo que desencadenó en el hip-hop y en una carrera musical ahora global, cuenta.

"Escribir en verso con rapidez es algo difícil, sobre todo por mantener el juego de lo cotidiano, de la metáfora, del no irse a lo cliché y no usar palabras demasiado azucaradas. A mí me gusta escribir con elegancia", dice Peluso en la entrevista Zona Pop CNN.

"Fue un momento súper lindo de mi carrera, porque al final para mí eso ya fue empezar a formarme como compositora. Gracias a eso al final terminé rapeando porque me gustaba escribir en verso y las rimas me desembocaron en el hip-hop. Y el hip-hop al final terminó por subrayar que era letrista y que podía escribir canciones y las podía cantar y que lo hacía bien", dijo la argentina.

La nominación al Grammy anglosajón

Quizás algunos conocieron a Nathy con su disco debut, "Esmeralda", que se publicó en 2017. Otros la ubicarán por su sesión con Bizarrap (la número 36) y la cual supera las 173 millones de reproducciones en Spotify.

Lo cierto es que "Calambre" –un punto de fuga de energía como ella explica el nombre de la producción– la llevó a los premios Grammy, los anglosajones. La primera vez que la argentina es nominada a este galardón.

Una mención que llegó días después de alzar su primer Latin Grammy, precisamente por el mismo álbum. En la ceremonia de 2021, Peluso se quedó con el Latin Grammy al mejor álbum de música alternativa, venciendo a bandas establecidas como Café Tacvba o Aterciopelados.

"[La nominación] me pasó en una semana muy impactante porque gané el Latin Grammy. Casi que no me dio tiempo a celebrar ese premio. Yo no me lo esperaba para nada. Todo el mundo me decía te van a nominar y yo ¡no, qué va! La verdad es que no contaba con ello, así que fue una grata sorpresa. Y bueno, viste, un mimo después de tanto trabajo para ser reconocida globalmente, es como una fortuna", dijo Peluso a Zona Pop CNN.

El "Calambre" de Nathy Peluso

El disco cuenta con canciones como "Sana sana", en la que hace denuncia social –entre otras cosas– o "Puro veneno", el placer culposo de Peluso, dice a Zona Pop CNN, en el que le dio rienda suelta a su pasión por la salsa.

"Calambre" nació entre 2017 y 2018, durante la gira "La sandunguera", nombre de uno de los sencillos de "Esmeralda".

"Empezó ahí, pero fue la verdad que un periodo de composición muy largo. En mi vida hubo un montón de cambios y todo ese disco como que fue un resultado de muchas etapas. Por eso también tienen tantos sonidos", dijo Peluso.

El proceso de trabajo duró alrededor de dos años. El disco se terminó de grabar en 2020, durante la pandemia de coronavirus.

"Mi voz fue cambiando mientras lo grababa, mientras lo componía. Hice varios cambios e incluso lo terminé de grabar en medio de la pandemia", dijo.

"Fui aprendiendo mucho a lo largo del tiempo. Encima en esta etapa es como que se aprende muy rápido... entonces volqué todo lo que aprendí ahí. También pude trabajar con músicos que admiro, que representan mucho la calidad que yo quería proponer en este álbum y también para defender con respeto todos los géneros con los que me atreví a jugar en Calambre", agrega.

El segundo álbum de la argentina se publicó en octubre de 2020, un mes antes de que recibiera su primera nominación a los Latin Grammy, como mejor nuevo artista.

Nathy Peluso, sin etiquetas ni géneros

Algo que caracteriza a Peluso es que un día puede estar cantando una bachata con C. Tangana, un pop como su reciente sencillo "Vivir así es morir de amor" (sí, el clásico de Camilo Sesto) o una salsa como "Mafiosa".

Esta flexibilidad en composición e interpretación es parte de una idiosincrasia que la artista lleva como bandera y que defiende a pesar de las críticas: el no definirse como cantante de un género específico.

"Yo llevo defendiendo esta filosofía de trabajo desde que empecé a hacer música. Eso fue como mi speech y mi bandera. Y la verdad es que la gente no lo entendía mucho. De hecho se me llegaba como a criticar quizás por no ser de un palo en concreto. Me pone muy feliz ver como esas barreras, esas limitaciones desaparecen y poder contribuir con mi filosofía. Que la gente se sienta libre para hacer lo que quiera con la música que para eso está. Es para disfrutarla, para aprenderla", dijo la cantante a Zona Pop CNN.

La música que escuchó Nathy Peluso en su infancia

Parte de esta flexibilidad viene de la infancia. Peluso recuerda que en su casa se escuchó una rica variedad de géneros, desde la salsa con Héctor Lavoe o su ídola Gloria Estefan, hasta música folclórica o ritmos brasileños.

Fue en esa etapa, y posteriormente en su adolescencia, en donde fue formando esas bases rítmicas que hoy la llevan a los Grammy o al escenario de Coachella.

"En mi casa se escuchaba mucha variedad de música, desde folklore hasta pop, música americana, música latina, música brasileña, también. Hicimos un viaje a Brasil y mis papás ponían mucho a Caetano (Veloso) y João (Gilberto) y a Jobim también. Hemos escuchado mucho Ray Charles. A mí me gustó mucho el swing, siempre", agrega.

Peluso se define como melomana al punto de estudiar profundamente cada género, como la salsa, uno que le apasiona y le sorprende.

"A mí siempre me sorprende la salsa, la verdad que es de los géneros que me da como consumidora y como compositora", dice. Pero no cualquier salsa, específicamente la puertorriqueña.

"Soy muy fanática de la salsa y hacer, por ejemplo, Puro veneno fue como un guilty pleasure para mí, porque pude grabarla con músicos boricuas en Puerto Rico, haciendo honor a esa salsa que es la que más escucho y la estudio muchísimo", explica Peluso.

Cantar a Camilo Sesto pero muy a lo Luismi

En su más reciente sencillo, "Vivir así es morir de amor", uno de los éxitos de Camilo Sesto, Peluso quiso jugar con una interpretación y un trabajo llevado hacia otro de sus ídolos musicales: Luis Miguel.

Para ello, cuenta, buscó a los mismos músicos que trabajaron con el también conocido Sol de México en "Romances", uno de sus discos más conocidos a nivel mundial.

"Yo intenté reciclarla más hacia hacia el lado de Luismi, hacia toda esa vanguardia musical. De hecho, llamé a músicos que tocaron en Romance, que son ya veteranísimos, porque me apetecía traer ese formato, ese concepto musical más romántico, más clásico, incluso más masticable. Que lo entienda absolutamente todo el mundo, que todo el mundo se pueda sentir identificado chicos, grandes, viejos, mujeres, hombres", dijo.

Una de las razones para revivir este tema, dice la cantante, fue llevar el género musical romántico a un público que no vivió su auge o que quizás no lo escucharían de no ser por una versión de un artista actual. Además, dice Peluso, el concepto de la canción es algo que la define completamente.

"El concepto me define muchísimo, el concepto de morir de amor por la vida y en constante pelea con una misma, con el inconsciente", explica.

Y es que una balada romántica, queramos o no, tiene alguna de esas canciones que siempre se termina cantando en varias ocasiones: en una ruptura amorosa, en un karaoke o con unas copas de más en alguna fiesta familiar o con amigos. Precisamente esa transversalidad del género es lo que motivó a la argentina a aventurarse a interpretarla.

"Para mí la balada romántica siempre va a tener un poder como trascendental sobre la gente. Como que es inevitable cantarla, es inevitable sentirla. Por eso elegí traer un género como como el de Vivir así es morir de amor", dijo.