(CNN Español) -- La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó este martes la detención de Norman Quijano, actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por presuntamente cometer los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

Según la Fiscalía General de El Salvador, una investigación reveló posibles vínculos de Quijano con pandillas a cambio de apoyo electoral durante la campaña de 2014. Quijano era en ese momento candidato a la presidencia por la conservadora Alianza Republicana Nacionalista, Arena.

En diciembre último, la Asamblea Legislativa de El Salvador despojó a Quijano de la inmunidad constitucional que le daban sus fueros parlamentarios.

Los magistrados de la Cámara también ordenaron que el proceso penal pase a la siguiente fase, según informó la Fiscalía General en su cuenta de Twitter. La Fiscalía califica a Quijano de "prófugo".

Tras el fallo que ordena su captura, Quijano no ha reaccionado y CNN intentó contactarlo por teléfono, sin obtener respuesta hasta este martes. Su abogado tampoco respondió la solicitud de comentarios. En mayo de 2021, cuando fue presentada la acusación penal, Quijano confirmó que estaba fuera del territorio salvadoreño y en ese momento, a través de su cuenta de Twitter, negó los señalamientos porque, según él, se basan en acusaciones falsas.

"En el momento que sea requerido, me presentaré para dar la cara, pues como siempre lo he dicho, y quienes me conocen lo saben, soy inocente", sostuvo Quijano en un tuit. Sin embargo, Quijano no regresó a El Salvador.

Según la Fiscalía, Quijano aparece en un video divulgado en diciembre de 2019 por el juez especializado de sentencia de San Salvador en el que se le ve en una reunión en la que promete que, si ganaba, la presidencia invertiría US$ 100 millones en reinserción de pandilleros.

Quijano también fue alcalde de San Salvador entre 2009 y 2015, presidente de la Asamblea Legislativa y diputado entre 2018 a 2021. Es señalado por el testigo con criterio de oportunidad identificado con la clave "Noé". Su testimonio fue fundamental para condenar en diciembre de 2019 a 373 pandilleros.

Noé dijo a las autoridades que ese video fue grabado durante una reunión con pandilleros. Quijano ha rechazado esos señalamientos. Según su versión, se trató de una reunión con pastores de diferentes iglesias.